Οι θρυλικοί ABBA ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν καινούργιο τραγούδι μέσα στο 2019, προκαλώντας παγκόσμιο διαδικτυακό «ντελίριο» στους θαυμαστές του σουηδικού συγκροτήματος.

Όπως επιβεβαίωσε ο μουσικοσυνθέτης Bjorn Ulvaeus, οι φανατικοί της δημοφιλούς μπάντας μπορούν να περιμένουν ένα νέο τραγούδι τον «Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο», 37 χρόνια μετά το τελευταίο τους μουσικό άλμπουμ.

«Χρειαζόμαστε πολύ χρόνο», παραδέχτηκε ο παραγωγός, μιλώντας στην εφημερίδα «Ekstra Bladet» για τη δημιουργία του βίντεο με ψηφιακά avatar των μελών του συγκροτήματος.

Οι Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad και Agnetha Faltskog που αποτελούν τα ιστορικά μέλη του ποπ συγκροτήματος, επανασυνδέθηκαν πέρυσι για μια εικονική περιοδεία με ψηφιακά avatar. O Ulvaeus αναγνώρισε ότι το μεγαλόπνοο πρότζεκτ έχει ήδη καθυστερήσει «πάρα πολύ».

Το σουηδικό συγκρότημα γνώρισε τεράστια φήμη το 1974, κερδίζοντας τον διαγωνισμό της Eurovision με το «Waterloo».

Συνολικά έχουν πουλήσει περισσότερα από 381 εκατομμύρια άλμπουμ και single σε όλον τον κόσμο, επίδοση που τους καθιστά το δεύτερο σε πωλήσεις μουσικό συγκρότημα όλων των εποχών.

Η μπάντα διαλύθηκε στα τέλη του 1982, ο Bjorn Ulvaeus και ο Benny Andersson γνώρισαν μεγάλη επιτυχία γράφοντας μουσική για το θέατρο, ενώ η Anni-Frid Lyngstad και η Agnetha Faltskog ακολούθησαν σόλο καριέρα.

Το συγκρότημα που έχει συνδεθεί με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Dancing Queen», «Take a chance on me» και «Mamma Mia», μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame στις 15 Μαρτίου του 2010.