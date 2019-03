Η γιγαντιαία εγκατάσταση στην Γυάλινη Πυραμίδα του Λούβρου καταστράφηκε καθώς χιλιάδες επισκέπτες άρχισαν να περπατούν πάνω της.

Ο προαύλιος χώρος του μουσείου γέμισε σήμερα ξεσκισμένα χαρτιά, σιγά-σιγά το εντυπωσιακό πρόσθετο δάπεδο διαλύθηκε και τελικά εξαφανίστηκε.

Οι επισκέπτες δεν έκαναν κάτι λάθος και ούτε βανδάλισαν το έργο.

Ο JR, o διάσημος δημιουργός της εγκατάστασης, ήθελε να γίνει ακριβώς αυτό και το είχε προβλέψει από την πρώτη στιγμή που ενορχήστρωνε τη δημιουργία του.

Το πριν...

Και το μετά από λίγο

Τι συνέβη

Ο Γάλλος καλλιτέχνης JR και 400 εθελοντές έβαλαν τις τελευταίες πινελιές στο τεράστιο χάρτινο κολάζ την Παρασκευή, για να γιορτάσουν την 30ή επέτειο της γυάλινης πυραμίδας του Λούβρου.

Το Σάββατο ο ίδιος δημοσίευσε μια φωτογραφία του έργου των 17.000 τετραγωνικών μέτρων η οποία, από μια ορισμένη γωνία, έκανε την πυραμίδα να μοιάζει σαν να εξέχει από έναν κρατήρα από λευκό βράχο. Επίσης κάλεσε το κοινό να επισκεφθεί από κοντά το έργο του την επόμενη μέρα.

Την Κυριακή, καθώς το Λούβρο γέμισε με κόσμο, τα εύθραυστα 2.000 φύλλα χαρτιού διαλύθηκαν και η οφθαλμαπάτη χάθηκε επιστρέφοντας την τοποθεσία στη φυσική της κατάσταση.

Ωστόσο, ο JR εξήγησε πως αυτό ακριβώς ήθελε να γίνει. Καθώς ο ήλιος στέγνωσε την κόλλα και την ξέρανε ήταν βέβαιο πως με κάθε βήμα το κολάζ του θα σκίζονταν. Κάποιοι απογοητεύτηκαν από την «έκπληξη», αλλά ο καλλιτέχνης εξήγησε πως το έργο του ήθελε να είναι εφήμερο και με βραχεία διάρκεια ζωής.

«Οι εικόνες, όπως και η ζωή, είναι εφήμερες», είπε.

«Το έργο αυτό αφορά επίσης την παρουσία και την απουσία, την πραγματικότητα και τις αναμνήσεις, την ανέγερση».

This project is also about presence and absence, about reality and memories, about impermanence. pic.twitter.com/ic1vlqXjvG — JR (@JRart) March 31, 2019

Επίσης αφιέρωσε το έργο του στην αγαπημένη του φίλη Ανιές Βαρντά που πέθανε το βράδυ της Πέμπτης, 29 Μαρτίου.

Με μια συγκινητική ανάρτηση έγραψε για την Βαρντά: «Το τελείωσα για σένα Ανιές Βαρντά, αγαπούσες τους ανθρώπους, το κολάζ και

την ψευδαίσθηση. Είμαι σίγουρος πως το βλέπεις. Έκανα κάτι που να είναι ορατό από τον ουρανό. Ορκίζομαι πως δεν ήξερα ότι ήταν για σένα...».

I finished this one for you Agnès Varda, you loved people, pasting and illusion ... ❤

I am sure you can see it. I did something that can be seen from the sky. Promised, I didn’t know that it was for you pic.twitter.com/U5b29GMWJI — JR (@JRart) March 30, 2019