Ο Ινδός σούπερ σταρ Aamir Khan θα πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ του «Forrest Gump» που ετοιμάζει το Μπόλιγουντ.

H νέα ινδική ταινία θα φέρει τον τίτλο «Lal Singh Chadha» και σκηνοθέτης θα είναι ο Advait Chandan που έχει ξαναδουλέψει με τον ηθοποιό στο μιούζικαλ «Secret Superstar» του 2017.

Η εταιρεία του Khan, Aamir Khan Films αγόρασε τα δικαιώματα από την Paramount και μαζί με το ινδικό παράρτημα της Viacom, Viacom18 Motion Pictures έχουν αναλάβει την παραγωγή.

Το πρότζεκτ ανακοινώθηκε χθες, στα 54α γενέθλια του Khan, σε ειδικό media event στη Βομβάη. «Πάντα αγαπούσα το σενάριο του Forrest Gump. Είναι μια υπέροχη ιστορία γι' αυτό τον χαρακτήρα, μια feel-good ταινία για όλη την οικογένεια» δήλωσε ο Khan.

Aamir Khan

Σκηνοθετημένο από τον Ρομπερτ Ζεμέκις το 1994, το «Forrest Gump» είναι μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες των '90s, έχοντας κερδίσει έξι Όσκαρ, μεταξύ των οποίων αυτά της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Ανδρικού Ρόλου για την αξέχαστη ερμηνεία του Τομ Χανκς. Η ταινία βασιζόταν στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Winston Groom που εκδόθηκε το 1986.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες, ο Aamir Khan έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μπόλιγουντ, με πιο πρόσφατα τα Thugs of Hindostan και Dangal.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κινηματογραφική βιομηχανία της Ινδίας προχωρά σε επίσημο ριμέικ ταινίας του Χόλιγουντ. Έχουν προηγηθεί οι διασκευές ταινιών όπως τo Knight and Day (οι Τομ Κρουζ-Κάμερον Ντίαζ πρωταγωνιστούσαν στο original), ενώ έπονται αυτές του The Fault In Our Stars και του μιούζικαλ Begin Again (Μαρκ Ράφαλο-Κίρα Νάιτλι).

Τα γυρίσματα του Lal Singh Chadha θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από το Hollywood Reporter