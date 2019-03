Ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ένας εραστής της τέχνης με αποτέλεσμα να έχει μια μοναδική συλλογή έργων που τώρα θα βγει σε δημοπρασία.

Ο τραγουδιστής συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του πάνω από 200 αντικείμενα και φέτος 17 από αυτά θα δημοπρατηθούν από τον οίκο Christie's.

Η αξία των έργων που δημοπρατούνται εκτιμάται από 465 έως 1,75 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα τέχνης θα δημοπρατηθούν στις 14 Μαρτίου ενώ κάποια θα βγουν σε online δημοπρασία την επόμενη μέρα.

Tracey Emin - Drunk to the Bottom of my Soul

Μεταξύ των έργων που διατίθενται προς πώληση είναι ένα πορτρέτο του ποπ σταρ από το 2007, το οποίο έχει φιλοτεχνήσει ο καλλιτέχνης Μάικλ Κρεγκ-Μάρτιν.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης έργα των βρετανών καλλιτεχνών Ντέιμιεν Χιρστ, Τρέισι Έιμιν και Σάρα Λούκας.

Πολλά από τα έργα αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά μ,ε αφορμή τη δημοπρασία στο Λονδίνο.

O οίκος Christie's επιβεβαίωσε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



Ο Jussi Pylkkänen, πρόεδρος του Christie's, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διοργανώσουμε αυτή τη μεγάλη δημοπρασία της συλλογής του Τζορτζ Μάικλ για να επιτρέψουμε να συνεχιστεί το φιλανθρωπικό του έργο».

