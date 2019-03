ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στράτος Καλαφάτης, Αρχιπέλαγος

Με βασικό άξονα την αιρετική πεποίθηση του ιστορικού Ruggiero Romano πως το Αρχιπέλαγος είναι μια πόλη, ο Καλαφάτης ξεκίνησε να φωτογραφίζει τα πλοία του Αιγαίου και τις διαδρομές του μετά από ανάθεση των επιμελητών της 10ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

Χρόνια μετά επέστρεψε στη θάλασσα για ένα νέο ταξίδι, καταγράφοντας επιπλέον στοιχεία: «Η καμένη λέμβος και η μοναχική σημαία αποτελούν τις τελευταίες χειρονομίες μιας επικαιρότητας που θα χαθεί κι αυτή στα βάθη του χρόνου» γράφει ο ίδιος.



15/3-20/4, Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, Τρ.-Παρ. 12:00-18:00, Σάβ. 11:00-17:00, είσοδος ελεύθερη

ΟΠΕΡΑ

Η κερένια κούκλα

Φωτο: Α. Σιμόπουλος, Artwork: k2design



Γκόθικ όπερα σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα γίνεται το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου, που σκανδάλισε στην εποχή του και έφερε διαφορετικό αέρα στην ελληνική λογοτεχνία των αρχών του 20ού αιώνα.

Ο θάνατος και η ζωή χάνουν τα ευδιάκριτα όριά τους, παίρνοντας τη μορφή του ήλιου, της Αποκριάς, του φεγγαριού, της αμυγδαλιάς, του μωρού, της θάλασσας και του ίδιου του Χρηστομάνου. Τη μουσική συνέθεσε ο Τάσος Ρωσόπουλος, ενώ το λιμπρέτο είναι του Γιάννης Σβώλου.



7, 8, 15-17, 21, 22-23/3, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30, εισ.: 15-25 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Moritz von Oswald





Moritz von Oswald



Ο επιδραστικός Γερμανός πολυοργανίστας και ηλεκτρονικός παραγωγός είναι ο καλεσμένος των St Paul's Sessions 3 αυτήν την εβδομάδα. Το άλμπουμ του «Borderland» στην Tresor το 2013, σε συνεργασία με τον σπουδαίο Juan Atkins, αποτελεί ένα μινιμαλιστικό techno κομψοτέχνημα και έχει καταταχθεί ανάμεσα στα κορυφαία άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής όλων των εποχών.



13/3, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, Φιλελλήνων 27 & Σιμωνίδου, 21:00, εισ.: 18 ευρώ

Eve Risser, L'Ensemble ensEmble

Φωτο: Sylvian Gripoix



Ιδιοσυγκρασιακή δημιουργός του σύγχρονου γαλλικού αυτοσχεδιασμού, η πιανίστρια και συνθέτρια Eve Risser μετατρέπει το εσωτερικό του πιάνου σε ένα ιδιόμορφο μυστηριακό όργανο, το οποίο ακούγεται άλλοτε ως τρομπέτα ή σαξόφωνο και άλλοτε ως κρουστό.

Στο L' Ensemble ensEmble, η Risser πλαισιώνεται από τέσσερις ιδιαίτερους μουσικούς και οι ηλεκτρονικοί πειραματισμοί συναντούν τη νορβηγική φολκ και την αυτοσχεδιαστική τζαζ.



9/3, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Μικρή Σκηνή), λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, 21:00, εισ.: 7-12 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Μισάνθρωπος





O Αλσέστ αγαπά τη Σελιμέν, αλλά μισεί όλη την υποκριτική κοινωνία του αριστοκρατικού Παρισιού. Όταν διαπιστώνει ότι και η αγαπημένη του είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της κοινωνίας, δεν του μένει άλλη επιλογή από τη μοναξιά.

Ο Γιάννης Χουβαρδάς επιστρέφει στο Εθνικό με ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Μολιέρου, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τη Χρύσα Προκοπάκη στη μετάφραση και έναν δυνατό θίασο (Χρήστος Λούλης, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιάννης Βογιατζής, Έμιλυ Κολιανδρή, Άλκηστη Πουλοπούλου, Έλενα Τοπαλίδου, Λαέρτης Μαλκότσης και Δημήτρης Παπανικολάου).



10/3-26/5, Εθνικό Θέατρο-Κεντρική Σκηνή, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια, Tετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30, εισ.: 10-25 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Athens DJs and Performers for Athens Pride

Είκοσι τέσσερις DJs και εικοσιένας περφόρμερ έρχονται στο φετινό μεγάλο πάρτι που ενισχύει οικονομικά το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας.



Το μεγάλο πάρτι που ενισχύει οικονομικά το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. Είκοσι τέσσερις DJs και εικοσιένας περφόρμερ (A Man To Pet, Chraja, Express Skopelitis, Δουkissα, House of Kareola, K.Atou, Sound Injections, Strap-on Unicorns, The Dreamer κ.ά.) από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν και πάλι αφιλοκερδώς. Για πρώτη φορά, τα stages του πάρτι θα είναι τρία, ενώ η βραδιά θα έχει και live από το synth-pop συγκρότημα SWIM.



16/3, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 22:00, εισ.: 5 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Ιβάνωφ

Απογοητευμένος ιδεαλιστής και ματαιωμένος μεταρρυθμιστής, ο Ιβάνωφ του Τσέχωφ στα 35 του αδυνατεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη της άρρωστης συζύγου του για αγάπη και βρίσκεται παγιδευμένος σε μια επαρχιακή κοινωνία. Η Άντζελα Μπρούσκου και το Θέατρο Δωματίου υπογράφουν την παράσταση.



9/3- 21/4, Θέατρο Οδού Κυκλάδων, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, Πέμ.-Σάβ. 21.00 & Κυριακή: 19:30, εισ.: 10-15 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Λεωνίδας Καβάκος & Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Ο μεγαλύτερος Έλληνας σολίστ ερμηνεύει μαζί με την ΚΟΑ Mότσαρτ (Συμφωνία αρ. 31 σε ρε μείζονα) και Μπραμς (Συμφωνία αρ.1 σε ντο ελάσσονα, έργο 68).



8/3, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 7-45 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Π41: Unstable Signal meets π, w/ Ancient Methods

Ο Ancient Methods επιστρέφει στο Temple μετά την αξέχαστη βραδιά που μας χάρισε πέρσι τέτοια εποχή με ένα set που ξεπέρασε τις 6 ώρες για την παρθενική συνάντηση της νεοσύστατης Unstable Signal με την Ρ Electronics.



8/3, Temple Athens, Ιάκχου 17, 00:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Reggae Music International / Ras Digby Meets Irie Action Sound

Η reggae μουσική από την Τζαμάικα, είναι η πρώτη στην ιστορία με χαρακτηριστικό το μπάσο στις χαμηλές συχνότητες. Το IRIE Action Sound System, το πρώτο reggae χειροποίητο ηχοσύστημα της πόλης, επιστρέφει στο Ρομάντσο αυτή την φορά για να συναντήσει τον Ras Digby Austin, ιδρυτικό μέλος του Sir Jessus Sound απ' το Λονδίνο.



8/3, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 22:30, εισ.: 8 ευρώ