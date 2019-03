O DJ Snake, δημιουργός του «Taki Taki» και άλλων μεγάλων hits είναι το πρώτο όνομα που ανακοινώνεται από το line-up του Primer Festival 2019.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη version του πέρυσι με ονόματα όπως ο Steve Aoki, o Lil Pump και ο Don Diablo, το urban & dance φεστιβάλ παρουσιάζει φέτος, την Τετάρτη 10 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, τον σουπερστάρ DJ/παραγωγό.

Το "Taki Taki", με την Selena Gomez, την Cardi B και τον Ozuna, είναι η απόλυτη επιτυχία της χρονιάς, έχοντας ήδη ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο views στο youtube σε μόλις 4 μήνες.

Είναι το τρίτο (!) τραγούδι του που ξεπερνάει το όριο του 1 δις youtube views, μετά τις επίσης τεράστιες του "Let Me Love You" με τον Justin Bieber και "Lean On" με τους Major Lazer και την MO.

O DJ Snake έχει ακόμα τρία από τα κορυφαία hits των τελευταίων ετών στο βιογραφικό του: το "Turn Down For What" με τον Lil John, το "Get Low" με τον Dillon Francis και το "You Know You Like It" με την Aluna George.

Τα τραγούδια του παίζουν διαρκώς στο ραδιόφωνο και τα νούμερα του στις μουσικές πλατφόρμες είναι εξωπραγματικά: πάνω από 11 δισεκατομμύρια(!) views σε youtube και spotify και πάνω από 10 εκατομμύρια followers σε Instagram και Facebook.

Έχει υπάρξει 2 φορές υποψήφιος για βραβείο Grammy και έχει συμμετάσχει ως πρώτο όνομα στα σπουδαιότερα φεστιβάλ του πλανήτη (Tomorrowland, Coachella, Ultra Miami, κλπ.).Το 2017 έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο μοναδικός καλλιτέχνης στην ιστορία που έκανε dj set στην κορυφή της Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι.



Για Primer Festival 2019 θα στηθεί ένα τεραστίων διαστάσεων stage με γιγαντοοθόνες, ενώ θα χρησιμοποιηθούν εντυπωσιακά εφέ. Σύντομα θα ανακοινωθούν πολλά ακόμα μεγάλα ονόματα και λοιπές πληροφορίες για το φεστιβάλ.

Info

Primer Festival 2019

Τετάρτη 10 Ιουλίου

Πλατεία Νερού, Φάληρο



Εισιτήρια:

General - Αρένα

Early Bird - 27€

(περιορισμένος αριθμός)

VIP - Πλατφόρμα

Early Bird - 70€

(περιορισμένος αριθμός)

Τα εισιτήρια VIP αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με δικό του bar και ξεχωριστή είσοδο στον χώρο της συναυλίας

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, www.public.gr, καταστήματα Public, SevenSpots, Wind, Reload, Ευρυπίδης.

ΤΗΛ: 210 8940836‬

www.primermusicfestival.com