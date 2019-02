Τραγούδια της Αριάνα Γκράντε, του Εντ Σίραν και του Μπρούνο Μαρς κατηγορήθηκαν ως πορνογραφικά σε περιοχή της Ινδονησίας και η μετάδοσή τους μερικώς απαγορεύτηκε.

Η αρμόδια επιτροπή στην υπερσυντηρητική περιοχή της Δυτικής Ιάβας στην Ινδονησία ξεχώρισε 85 κομμάτια, ανάμεσά τους και 17 δυτικά ποπ τραγούδια και ισχυρίστηκε πως περιείχαν προσβλητικό περιεχόμενο.

Ανάμεσα στα κομμάτια της λίστας και η επιτυχία του Εντ Σίραν, Shape of you.

ΕΡΑ

Σε διάταγμα που εκδόθηκε την Τρίτη η αρμόδια επιτροπή διέταξε πως τα κομμάτια πρέπει να παίζονται ή να μεταδίδονται μόνο ανάμεσα κατά το διάστημα 22:00 - 03:00.

Η Ινδονησία επιδιώκει την απαγόρευση ξένων επιρροών στη μουσική.

Εκπρόσωπος της επιτροπής, ωστόσο, εξήγησε στα Μέσα πως «δεν ήταν τα τραγούδια που απαγορεύτηκαν, αλλά οι στίχοι τους που περιέχουν πορνογραφία».

Ο Εντ Σίραν δεν σχολίασε το γεγονός ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, αναμένεται να δώσει συναυλία στην Τζακάρτα, πρωτεύουσα της Ινδονησίας, στις 03 Μαΐου.

Ανάμεσα στα άλλα κομμάτια που φιγουράρουν στην λίστα βρίσκονται το Love Me Harder της Αριάνα Γκράντε, και το That's What I Like του Μπρούνο Μαρς.

Στην επίσημη αναφορά ο επικεφαλής της επιτροπής έκανε λόγο για «αντικειμενοποίηση των γυναικών» σε στίχους πολλών κομματιών.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της πιο πυκνοκατοικημένης περιοχής της Ινδονησίας, με 48 εκατομμύρια κατοίκους, σχολίασε πως το διάταγμα αποτελεί περισσότερο κατευθυντήριες γραμμές παρά κανονισμό, παρότι η παραβίασή του μπορεί να επισύρει κυρώσεις.

Η Ινδονησία, η χώρα με τους περισσότερους μουσουλμάνους στον κόσμο, έχει ήδη θεσπίσει νόμους για την πορνογραφία, ωστόσο οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν αρκετή ευελιξία ώστε να θεσπίζουν περιστασιακά τους δικούς τους νόμους, στηριζόμενους στη σαρία.

Τον Οκτώβριο αρκετές περιοχές στη δυτική Ιάβα κάλεσαν για μέτρα απέναντι στην «LGBT απειλή».

Ανάμεσα σε άλλα μέτρα τοπικά διατάγματα πρότειναν να καταδίδονται στις αρχές ομοφυλόφιλοι ή αμφισεξουαλικοί άνδρες και να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών ώστε να διδάσκεται το μίσος απέναντι στα LGBT άτομα.

Η περιφερειακή εντολή για την απαγόρευση της μουσικής έρχεται μετά από ένα πρόσφατο διάταγμα του εθνικού κοινοβουλίου που αποσκοπεί στον περιορισμό των «αρνητικών ξένων επιρροών».

Με πληροφορίες από Guardian