Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Κρις Κορνέλ με παραγωγό τον Μπραντ Πιτ, βρίσκεται προ των πυλών.

Την είδηση μετέδωσε το Variety και εκπρόσωπος του εκλιπόντος καλλιτέχνη επιβεβαίωσε στο Pitchfork.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μαζί με τον Μπραντ Πιτ, στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ, βρίσκεται η χήρα του Κορνέλ, Βίκυ και η εταιρεία παραγωγής Film 45 του Πίτερ Μπεργκ.

Ο Μπεργκ αναμένεται να είναι και ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, ο τίτλος του οποίου δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα.

Άγνωστο παραμένει και το πότε θα κάνει πρεμιέρα το νέο ντοκιμαντέρ για τον frontman των Soundgarden και των Audioslave.

Υπενθυμίζεται πως ο Κορνέλ αυτοκτόνησε το 2017 σε ηλικία 52 ετών.

Νωρίτερα φέτος, δόθηκε στο Λος Άντζελες μεγάλη συναυλία για να τιμηθεί η μνήμη του καλλιτέχνη, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Fiona Apple, οι Metallica, ο Josh Homme και άλλοι.

Η συναυλία είχε τίτλο «I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell» και διοργανώθηκε από τη σύζυγο του Κορνέλ, Βίκυ.

Με πληροφορίες από Pitchfork