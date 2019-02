Η συλλογή με έργα τέχνης του Τζορτζ Μάικλ, που πέθανε το 2016, θα βγει στο «σφυρί» από τον οίκο Christie's στα μέσα Μαρτίου στο Λονδίνο.

Γνωστός για τη βελούδινη φωνή του, ο Τζώρτζ Μάικλ, ήταν επίσης λάτρης της τέχνης.

Ο τραγουδιστής είχε αποκτήσει στη συλλογή του έργα σύγχρονων καλλιτεχνών από τη Βρετανία, όπως του Ντάμιεν Χιρστ, τα οποία θα πωληθούν την 14η Μαρτίου, σε μια δημοπρασία που οργανώνει στο Λονδίνο ο Christie's.

