«Πόλεμο» στα Γκράμι κήρυξε η Ariana Grande η οποία κατηγορεί τον Ken Ehrlich,παραγωγό της τελετής των βραβείων, πως λέει ψέματα για την απουσία της από τα βραβεία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Ehrlich είπε στο Associated Press ότι η Grande ήταν σε συνομιλίες για να εμφανιστεί στα Γκράμι την Κυριακή, αλλά τελικά «αισθάνθηκε ότι ήταν πολύ αργά για να οργανώσει κάτι».

Η Grande αμφισβήτησε δημοσίως ότι η έλλειψη χρόνου ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας, και ξέσπασε σε ένα tweet «Έχω κρατήσει το στόμα μου κλειστό, αλλά τώρα λες για μένα».

i’ve kept my mouth shut but now you’re lying about me. i can pull together a performance over night and you know that, Ken. it was when my creativity & self expression was stifled by you, that i decided not to attend. i hope the show is exactly what you want it to be and more. 🖤