Ένας δίσκος του Marvin Gaye από το 1972 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου, λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Πρόκειται για τον δίσκο You're the Man ο οποίος θα ακολουθούσε το κλασικό What's Going On, που είχε κυκλοφορήσει το 1971.

Ο Gaye ηχογράφησε τα τραγούδια αυτού του δίσκου στο Ντιτρόιτ και το Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα γόνιμης περιόδου, αλλά σχεδόν κανένα από αυτά δεν κυκλοφόρησε τότε.

Μαζί με το You're the Man ανακοινώθηκε και η επανακυκλοφορία, σε νέα μίξη, του κομματιού My Last Chance από τον παραγωγό Salaam Remi (Nas, Amy Winehouse).

Ο Gaye ηχογράφησε το κομμάτι το 1972 και δεν κυκλοφόρησε παρά με τον τίτλο I love yoy Secretly για τους Miracles, το 1973.

Κατά τη δεκαετία του 1990 η Motown κυκλοφόρησε μια νέα μίξη του κομματιού που έγινε μια μικρή μεταθανάτια επιτυχία για τον καλλιτέχνη και τελικά, μόλις το 2001, η αρχική ηχογράφηση του My Last Chance κυκλοφόρησε ως μέρος μιας συλλογής.

Στον δίσκο συμπεριλαμβάνεται μια σπάνια, μεγάλης διάρκειας εκτέλεση του κομματιού I Want to Come Home for Christmas, που πρόκειται για την ιστορία ενός αιχμαλώτου του πολέμου του Βιετνάμ.

Παρότι τα περισσότερα κομμάτια του δίσκου έχουν κατά το παρελθόν συμπεριληφθεί σε συλλογές είναι η πρώτη φορά που οι 15 από τις 17 ηχογραφήσεις κυκλοφορούν μαζί σε δίσκο βινύλιου.

Οι θαυμαστές του καλλιτέχνη μπορούν ήδη να παραγγείλουν προκαταβολικά τον δίσκο και να τον αποκτήσουν είτε στην ψηφιακή του μορφή, είτε σε διπλό βινύλιο.

Στο διπλό βινύλιο ο κάτοχος θα μπορεί να διαβάσει σημείωμα από τον επίσημο βιογράφο του καλλιτέχνη, David Ritz, ο οποίος «ερευνά την βαθιά εσωτερική διαμάχη του καλλιτέχνη ως δημιουργικό σθένος και συναισθηματικό βάρος καθώς βίωνε τη μαζική επιτυχία του What's Goin Οn και όλων όσων επέφερε.»

Μαζί με την έκδοση του You're the Man έρχεται και η ψηφιακή επανέκδοση του δίσκου A Tribute to the Great Nat King Cole που έβγαλε ο Marvine Gaye το 1965, με τη αυθεντική μονοφωνική μίξη και αρκετά επιπλέον κομμάτια.

Mε πληροφορίες από Rolling Stone