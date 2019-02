Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές στα φετινά Όσκαρ συνεχίζονται.

Η Aμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι οι περσινοί νικητές των βραβείων Όσκαρ θα επιστρέψουν για να παρουσιάσουν βραβεία στην τελετή του 2019.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ακαδημία δεν είχε μέχρι τώρα προσκαλέσει τους νικητές του 2018 να παρουσιάσουν βραβεία στην προσεχή τελετή, καθώς προσπάθησε να εμπλουτίσει την βραδιά με δημοφιλή ονόματα.

Η Allison Janney, η οποία κέρδισε το βραβείο Β΄γυναικείου ρόλου για το «I, Tonya» είχε εκφράσει τη θλίψη της για το γεγονός πως δεν είχε κληθεί να παρουσιάσει βραβείο.

Η Ακαδημία τελικά επιβεβαίωσε σε ένα tweet ότι η Janney, μαζί με την Frances McDormand, τον Gary Oldman και τον Sam Rockwell θα βρεθούν φέτος στη σκηνή.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μάλλον να κλείσει ένα μέτωπο για την Ακαδημία καθώς φέτος έχει βρεθεί να μην έχει παρουσιαστή!

Μόλις μια ακόμη φορά στο παρελθόν, το 1989, η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει πραγματοποιηθεί χωρίς οικοδεσπότη.

