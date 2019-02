Το Ejekt Festival κλείνει φέτος 15 χρόνια και το γιορτάζει με ένα πραγματικά δυνατό line up. Εκτός από τους θρυλικούς The Cure, η εμφάνιση τον οποίων ανακοινώθηκε νωρίτερα, στο φεστιβάλ θα εμφανιστεί ζωντανά ο Michael Kiwanuka, οι The Ride, οι Khruangbin και οι ανερχόμενοι The Steams.

Michael Kiwanuka

Με τραγούδια οπως τα "Cold Little Heart", "Love & Hate", "Home Again", "Black Man in a White World" και "One More Night", έχει πολύ δίκαια κερδίσει τη φήμη του κορυφαίου Βρετανού soul/folk ερμηνευτή της τρέχουσαν δεκαετίας.

Άλλωστε, με την ζεστή φωνή του και την throw back παραγωγή των δίσκων του, ο Michael Kiwanuka πραγματικά ακούγεται σαν ένας από τους "τίτανες" της μαύρης μουσικής των 70ς. Η σχέση λατρείας του με το ελληνικό είναι πια δεδομένη, καθώς είναι ένας από τους πλέον αγαπημένους καλλιτέχνες του καλού ελληνικού ραδιοφώνου.

Ride

"Leave Them All Behind", "Vapour Trails", "Twisterella": 26 χρόνια μετά τις θρυλικές εμφανίσεις τους στο Ρόδον, οι θρυλικοί Ride επιστρέφουν στην Ελλάδα! Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα που έβγαλε ποτέ η Μεγάλη Βρετανία, η τετράδα των Andy Bell, Mark Gardener, Laurence Colbert και Steve Queralt κατόρθωσε με τους δύο πρώτους δίσκους της να γίνει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη μουσική δεκαετία των 90ς.

Τα "Nowhere" και "Going Back Again" θεωρούνται πλέον κλασικά άλμπουμς που όρισαν το shoegaze και άνοιξαν το δρόμο για το indie rock. Η επανασύνδεσή τους και ο προ διετίας 5ος studio δίσκος τους "Weather Diaries" υπήρξαν χαράς ευαγγέλια για τους οπαδούς τους και, επιτέλους, ήρθε η ώρα να τους δούμε στη σκηνή του EJEKT Festival.

Khruangbin

Ένα από τα πλέον καυτά ονόματα της τελευταίας 5ετίας, οι Khruangbin ουσιαστικά ξεκίνησαν την καριέρα τους, όταν ο Bonobo έβαλε ένα τραγούδι τους στο Late Night Tales του. Με το ντεμπούτο τους "The Universe Smiles Upon You", μας προσέφεραν έναν από τους πιο αξιοσημείωτους δίσκους του 2015 και κατάφεραν να κάνουν το κοινό να ψάξει τι είναι το thai funk!

Στον περσινό, δεύτερο δίσκο τους "Con Todo El Mundo", ο γεμάτος soul, funk και ψυχεδέλεια ήχος τους έχει γίνει ακόμα πιο "ταραντινικός"! Η εμφάνισή τους στο EJEKT Festival θα είναι και η πρώτη τους στην Ελλάδα.

The Steams

Με την εμφάνισή τους ως opening act του Peter Murphy τον περασμένο Δεκέμβριο, οι The Steams επιβεβαίωσαν την φήμη τους ως εξαιρετικής psych rock μπάντας που είχαμε από το ντεμπούτο άλμπουμ τους 'Wild Ferment".



Info

17 Ιουλίου 2019

Πλατεία Νερού, Φάληρο

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Πλέον πωλούνται εισιτήρια μόνο για την Αρένα. Τα VIP εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.

Εισιτήρια-Αρένα: 55 Ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, www.public.gr, Public, SevenSpots, Reload, Ευρυπίδης.

www.ejekt.gr