«We are the champions» έχουν κάθε δικαίωμα να φωνάξουν, οι συντελεστές της ταινίας «Bohemian Rhapsody», τουλάχιστον γι αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς, σύμφωνα με το Associated Press, η ταινία σημείωσε εισπράξεις ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και στον Καναδά.



Σύμφωνα με προβλέψεις άλλα 72.5 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να είναι οι εισπράξεις στον υπόλοιπο κόσμο.



Με αυτό τον τρόπο το «Bohemian Rhapsody» απέσπασε την πρωτιά των εισπράξεων αυτό το Σαββατοκύριακο.



Τα ποσά ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες που ήθελαν, το biopic του ηγέτη των Queen, Freddie Mercury, με πρωταγωνιστή τον Rami Malek, να σημειώνει εισπράξεις κοντά στα 35 – 40 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολών του, σημειώνει το Associated Press.



Πριν βγει στους κινηματογράφους, η ταινία πέρασε από χίλια κύματα ενώ έχει αποσπάσει μέτριες κριτικές. Οι θεατές ωστόσο, φαίνεται να έχουν αντίθετη άποψη.

«Πρόκειται για μια γιορτή των Queen και της μουσικής τους και νομίζω πως κάναμε πολύ καλή δουλειά πληροφορώντας τον κόσμο πως αυτό είναι η ταινία» δήλωσε ο Chris Aronson, επικεφαλής διανομών στην Fox και μετέδωσε το Associated Press.



Ο Aronson ανέφερε πως ακόμα και στις κακές κριτικές υπήρχε ένα «αλλά» και σχεδόν καθολικά αναγνωρίστηκε η υποκριτική ικανότητα του πρωταγωνιστή ενώ παράλληλα έκανε λόγο για μεγάλη νίκη της Fox.



Το Associated Press χρησιμοποίησε δεδομένα από το comScore, ενώ τα τελικά ποσά, τουλάχιστον για της ΗΠΑ, θα γνωστοποιηθούν από Δευτέρα.