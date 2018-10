Η ταινία «Τhe Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου ξεχωρίζει με τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητων Ταινιών του 2018 (BIFAs).

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν από τους Βρετανούς ηθοποιούς Ellie Bamber και Arinzé Kene στο Everyman Cinema.

Η ταινία του έλληνα σκηνοθέτη έχει συγκεντρώσει 13 υποψηφιότητες, πολύ περισσότερες από κάθε άλλο φιλμ στη λίστα.

Η τελετή BIFA θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στο Old Billingsgate του Λονδίνου.

Το «Τhe Favourite» διεκδικεί μεταξύ άλλων το βραβείο καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου, α' γυναικείου για την Ολίβια Κόλμαν και β' γυναικείου για τις Ρέιτσελ Βάις και Έμμα Στόουν.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ BIFA

Best British Independent Film

"AMERICAN ANIMALS"

"BEAST"

"DISOBEDIENCE"

"THE FAVOURITE"

"YOU WERE NEVER REALLY HERE"

Best Director

ANDREW HAIGH ("Lean on Pete")

YORGOS LANTHIMOS ("The Favourite")

BART LAYTON ("American Animals")

MICHAEL PEARCE ("Beast")

LYNNE RAMSAY ("You Were Never Really Here")

Best Screenplay

DEBORAH DAVIS, TONY McNAMARA ("The Favourite")

BART LAYTON ("American Animals")

SEBASTIAN LELIO, REBECCA LENKIEWICZ ("Disobedience")

MICHAEL PEARCE ("Beast")

LYNNE RAMSAY ("You Were Never Really Here")

Best Actress

GEMMA ARTERTON ("The Escape")

JESSIE BUCKLEY ("Beast")

OLIVIA COLMAN ("The Favourite")

MAXINE PEAKE ("Funny Cow")

RACHEL WEISZ ("Disobedience")

Best Supporting Actress

NINA ARIANDA ("Stan & Ollie")

RACHEL McADAMS ("Disobedience")

EMMA STONE ("The Favourite")

RACHEL WEISZ ("The Favourite")

MOLLY WRIGHT ("Apostasy")

Best Actor

JOE COLE ("A Prayer Before Dawn")

STEVE COOGAN ("Stan & Ollie")

RUPERT EVERETT ("The Happy Prince")

JOAQUIN PHOENIX ("You Were Never Really Here")

CHARLIE PLUMMER ("Lean on Pete")

Best Supporting Actor

STEVE BUSCEMI ("Lean on Pete")

BARRY KEOGHAN ("American Animals")

ALESSANDRO NIVOLA ("Disobedience")

EVAN PETERS ("American Animals")

DOMINIC WEST ("Colette")

Most Promising Newcomer

JESSIE BUCKLEY ("Beast")

MICHAELA COEL ("Been So Long")

LIV HILL ("Jellyfish")

MARCUS RUTHERFORD ("Obey")

MOLLY WRIGHT ("Apostasy")

The Douglas Hickox Award (Best Debut Director)

RICHARD BILLINGHAM ("Ray & Liz")

DANIEL KOKOTAJLO ("Apostasy")

MATT PALMER ("Calibre")

MICHAEL PEARCE ("Beast")

LEANNE WELHAM ("Pili")

Debut Screenwriter

KAREN GILLAN ("The Party's Just Beginning")

DANIEL KOKOTAJLO ("Apostasy")

BART LAYTON ("American Animals")

MATT PALMER ("Calibre")

MICHAEL PEARCE ("Beast")

Breakthrough Producer

KRISTIAN BRODIE ("Beast")

JACQUI DAVIES ("Ray & Liz")

ANNA GRIFFIN ("Calibre")

MARCIE MACLELLAN ("Apostasy")

FAYE WARD ("Stan & Ollie")

The Discovery Award

"THE DIG"

"IRENE'S GHOST"

"A MOMENT IN THE REEDS"

"SUPER NOVEMBER"

"VOYAGEUSE"

Best Documentary

"BEING FRANK: THE CHRIS SIEVEY STORY"

"EVELYN"

"ISLAND"

"NAE PASARAN"

"UNDER THE WIRE"

Best British Short Film

"THE BIG DAY"

"BITTER SEA"

"THE FIELD"

"TO KNOW HIM"

Best International Independent Film

"CAPERNAUM"

"COLD WAR"

"THE RIDER"

"ROMA"

"SHOPLIFTERS"