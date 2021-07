Στο πλαίσιο της Athens Pride Week 2021 το stage της Τεχνόπολης θα γεμίσει χρώματα, αστεία και μουσικές την Κυριακή 18/7 από τις 20:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, σε μία συμβολική νύχτα που θα μας φέρει επιτέλους κοντά, μια και, όπως αναφέρει το μότο του φετινού Athens Pride, σημασία έχει «Αυτό που μας ενώνει».

Μπορείτε να προμηθευτείτε το δωρεάν εισιτήριο που είναι απαραίτητο για την είσοδό σας στο event εδώ,

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Stand Up Comedy: «Δύσκολη Περίοδος»

H Χριστίνα Βούλγαρη είναι η λεσβία φίλη που θα ήθελες να έχεις. Και με υποδειγματική υπευθυνότητα, λύνει όλες τις απορίες. Κυρίως αυτές που κανείς δεν έχει. Μια κωμική παράσταση κατάλληλη για κάθε δύσκολη περίοδο.

Συμμετέχει η Αθηνά Κεφαλοπούλου.

Drag performance

Live vocal covers ξενόγλωσσων επιτυχιών

Performer: Electra Ex

Music Performance: Nuage

Live performance με μουσικούς επί σκηνής τους Νικόλα Γουάστορ, Ιάσονα Γουάστορ και Ανδρέα Λάσσο οι οποίοι θα συνοδεύουν τη Nuâge καθ'όλη τη διάρκεια της performance. Θα παιχτούν live κομμάτια από το δίσκο sixteen hundred miles αλλά δεν θα λείψουν και γνωστές χορευτικές διασκευές.

DJ set: The All Tomorrow's Party Girls

Οι The All Tomorrow's Party Girls ονόμασαν το duo με βάση τις καταβολές τους και σχεδίασαν νύχτες όπως τις ήθελαν εκείνες. Καθόλου σημασία δεν είχε αν τα πάρτι τους ξεκινούσαν με Morrissey, συνέχιζαν με Dead Kennedys και έκλειναν με Τζένη Βάνου. Κάποτε, τους έστειλαν από το Baby’s All Right στο Williamsburg του Brooklyn της Νέας Υόρκης, πρόσκληση για DJ set. Το προηγούμενο βράδυ ήταν και οι δύο εκεί σε μια συναυλία των Detroit Cobras. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι τους είπαν και τους έπεισαν για να τις προσκαλέσουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν στις αποσκευές τους ούτε δείγμα της δισκοθήκης τους! Με μακρά θητεία σε ραδιόφωνο και αγαπημένα bars, επανέρχονται με ένα DJ set φωτιά με σκοπό η μουσική, να γίνει αυτό που μας ενώνει.

Performance: ody icons

Το μουσικό πρότζεκτ ody icons μετά την κυκλοφορία των τραγουδιών «Working out my little muscles #WOMLM» #WOMLM” και «Yes Hallo Hi» (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση) κάνει την πρώτη του live εμφάνιση στη σκηνή του Athens Pride. Mε ήχο ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό, ρομαντικό, αναπολογητικό. Με αναφορές από την παράδοση της ανατολικής Μεσογείου, την Avant-Pop, τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα, από την ποίηση και την υποκουλτούρα.

Band Live: Mood Swings

Ένα καταιγιστικό live party σε ρυθμους rock' n' roll, '60s, soul και disco, σε συνδυασμο με τα original κομμάτια της Ζωής Μουράτογλου και των Mood Swings, με σκοπό να παρασύρει και το πιο απαιτητικό κοινό. Ένα ταξίδι σε αγαπημένες μελωδίες από το παρελθόν και το παρόν, με κέφι, χορό, αλλά και νοσταλγική διάθεση.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Κυριακή 18/7

Ώρα προσέλευσης: 18:30

Ο χώρος της Τεχνόπολης είναι προσβάσιμος σε αμαξίδια, υπάρχουν αναπηρικές τουαλέτες και οι σκύλοι οδηγοί και βοηθοί για ανάπηρα άτομα είναι ευπρόσδεκτοι.

Ο χώρος απέχει 400 μ. από τον σταθμό «Κεραμεικός» της γραμμής 3 του μετρό.

Θα τηρηθούν τα απαιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ. Επιπλέον, η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στα κυλικεία και στους χώρους υγιεινής, καθώς και κατά την έξοδο από τον χώρο, όπως επίσης και η τήρηση αποστάσεων. Συνιστάται η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%).