Στη Λιθουανία σε αγώνα μπάσκετ μπήκε ένα τρίποντο το οποίο θα μπορούσε με ευκολία να διεκδικήσει τον τίτλο «του καλαθιού της χρονιάς» κι ας βρισκόμαστε στις αρχές του έτους.

Με την λήξη της πρώτης περιόδου στον αγώνα μεταξύ της Nevėžis-OPTIBET και της Pieno Zvaigzdes από το Βίλνιους ένας παίκτης των γηπεδούχων πέταξε την μπάλα από την μια άκρη του γηπέδου στην άλλη και αυτή ακολούθησε την πιο περίεργη διαδρομή μέχρι να καταλήξει στο καλάθι της αντιπάλου.

O Tim Lambrecht ο οποίος επιχείρησε το σουτ δεν το πίστευε. Ο Βέλγος μπασκετμπολίστας της Nevėžis δέχτηκε τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του στον πάγκο της ομάδας στην ανάπαυλα και βεβαίως το χειροκρότημα από το κοινό.

Δείτε το βίντεο:

It's January and we might already have the shot of 2023 😳 😳 😳



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/O8bHhslSBk