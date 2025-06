Jessie J από το Wembley: «Η τελευταία συναυλία πριν πάω να νικήσω τον καρκίνο του μαστού»

Η Jessie J συγκίνησε το κοινό στην τελευταία συναυλία της, πριν ξεκινήσει τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο αποκάλυψε πρόσφατα, ότι διαγνώστηκε.

Την Κυριακή, 15 Ιουνίου, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Summertime Ball στο στάδιο Wembley, όπου μοιράστηκε με το κοινό τα συναισθήματά της, για την «τελευταία της συναυλία πριν πάω να νικήσω τον καρκίνο του μαστού».

«Οπότε είναι τόσο ξεχωριστό για μένα, δεν έχετε ιδέα», συνέχισε συγκινημένη η 37χρονη τραγουδίστρια. Όπως είπε, αισθανόταν «τόσο ευγνώμων για αυτή τη ζωή», καθώς και για την καριέρα της, τον γιο της και τους γονείς της.

«Η οικογένειά μου, η μπάντα μου, η ομάδα μου. Είμαστε τόσο τυχεροί, έχουμε τόσα πολλά να ζήσουμε, τόση χαρά, τόσα πολλά, τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε», μοιράστηκε η Jessie J με το πλήθος των περίπου 75.000 ανθρώπων.

