Μέτσολα για Ισραήλ: Τρομοκρατία στη χειρότερη μορφή της ό,τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου

Τελετή αφιερωμένη στα θύματα των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την οποία η Ρομπέρτα Μέτσολα έκανε λόγο για την «πιο φρικτή τρομοκρατική επίθεση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

«Σας ευχαριστώ όλους όσοι είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον λαό του Ισραήλ που έχει υποστεί την πιο φρικτή τρομοκρατική επίθεση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ρομπέρτα Μέτσολα και πρόσθεσε:

«Είμαι περήφανη που βρίσκομαι εδώ σήμερα με τόσο πολλούς από εσάς. Η παρουσία μας εδώ, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντική. Η συγκέντρωση μας είναι συμβολική, η φωνή μας είναι σημαντική και η ισχυρή μας στάση ενάντια στην τρομοκρατία είναι ζωτικής σημασίας».

«Η 7η Οκτωβρίου είναι μια μέρα που θα πρέπει να πέσει σε παγκόσμια απαξίωση. Ο κόσμος είδε Εβραίους να δολοφονούνται απλώς επειδή ήταν Εβραίοι. Πάλι. Στο Ισραήλ. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλους εσάς για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, να καταδικάσουμε τις φρικτές πράξεις τρομοκρατίας και τις δολοφονίες και να απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωση των ομήρων», σημείωσε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, δεν αντιπροσωπεύει τις νόμιμες προσδοκίες του Παλαιστινιακού λαού. Δεν προσφέρει λύσεις, αλλά μόνο αιματοχυσία».

Όπως σημείωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα, «στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς δολοφόνησε πάνω από 1.000 αθώους ανθρώπους, μωρά, παιδιά, γυναίκες και άνδρες και εξακολουθεί να κρατά ομήρους περίπου 100 ακόμη. Άνοιξαν πυρ εναντίον εκατοντάδων νεαρών σε μια μουσική εκδήλωση, σκοτώνοντας αδιακρίτως νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. Απήγαγαν νεαρά κορίτσια και αγόρια, πήραν ηλικιωμένους επιζώντες του Ολοκαυτώματος και τους έσυραν έξω από τα σπίτια τους ενώ παρέλασαν με νεκρούς στους δρόμους σαν τρόπαια».

«Δεν είναι καιρός για να αμφιβάλλουμε για τη στάση μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι μιλάμε. Πρόκειται για τρομοκρατία στη χειρότερη μορφή της», συμπλήρωσε στην ομιλία της η Ρομπέρτα Μέτσολα.

