Την επέκταση του καταλόγου των εγκλημάτων της ΕΕ ώστε να περιλαμβάνει τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους έχουν σημειώσει κατακόρυφη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχουν καταστεί ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό φαινόμενο - τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου», επισημαίνει η Επιτροπή, τονίζοντας ότι απαιτείται κοινή δράση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, σε επίπεδο ΕΕ.

Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει νομική βάση για την ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους σε επίπεδο ΕΕ, τονίζει η Επιτροπή. «Ο υφιστάμενος κατάλογος των εγκλημάτων της ΕΕ στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) πρέπει να επεκταθεί, ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη ελάχιστων κοινών κανόνων σχετικά με τον τρόπο ορισμού των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της και η σημερινή πρωτοβουλία είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επέκτασης του καταλόγου των εγκλημάτων της ΕΕ. Στο επόμενο στάδιο τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν την πρωτοβουλία, προτού η Επιτροπή υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Η αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας Βιέρα Γιούροβα δήλωσε τα εξής: «Το μίσος δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αξίες και τις αρχές μας. Χρειαζόμαστε δράση της ΕΕ για να διασφαλίσουμε ότι το μίσος ποινικοποιείται με τον ίδιο τρόπο παντού στην Ευρώπη».

We won't tolerate any attacks on our fundamental values and principles.



Hate speech and hate crime - online and offline -are becoming a worrying phenomenon.



Today, we take action to criminalise hate in the same way everywhere in Europe. #ThisIsTheEU #NoPlace4Hate