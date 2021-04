Στο συμπέρασμα ότι τα ασυνήθιστα θρομβοεμβολικά επεισόδια που έχουν εμφανιστεί σε πολύ μικρό αριθμό εμβολιασμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να συνδέονται με το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατέληξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Ωστόσο, ο ΕΜΑ θα συνεχίσει να συστήνει τη χορήγηση του εμβολίου στα κράτη – μέλη της ΕΕ, θεωρώντας ότι τα οφέλη υπερτερούν των όποιων κινδύνων.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η επίσημη συνέντευξη για το θέμα στις 18:00 ώρα Ελλάδας από τα γραφεία του ΕΜΑ στο Άμστερνταμ.

Στη σημερινή της συνάντηση, η επιτροπή ασφαλείας του Οργανισμού (PRAC) συμπέρανε ότι πρέπει να προστεθεί μία προειδοποίηση για ασυνήθιστα περιστατικά θρομβώσεων με χαμηλά αιμοπετάλια στις πληροφορίες για το σκεύασμα και ότι πρέπει τα περιστατικά αυτά να κατηγοριοποιηθούν ως εξαιρετικά σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου.

