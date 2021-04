Στάση αναμονής φαίνεται να τηρεί ο Eυρωπαϊκός Oργανισμός Φαρμάκων, παρά τις δηλώσεις του αξιωματούχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) ότι το εμβόλιο της AstraZeneca για τον κορωνοϊό συνδέεται με περιστατικά θρομβώσεων.

Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δηλώνει σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι συνεχίζει να εξετάζει αν το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της Covid-19 συνδέεται με τον σπάνιο σχηματισμό θρόμβων, αφού στέλεχος του οργανισμού δήλωσε σήμερα στον Τύπο ότι υπάρχει τέτοια σύνδεση.

Η επιτροπή ασφάλειας της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής «δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα και η εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του EMA.

Απόφαση για το θέμα θα ανακοινωθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Κομισιόν: Σε επικοινωνία με ΕΜΑ για AstraZeneca

Σε στενή επαφή βρίσκεται η Κομισιόν με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όπως ανέφερε με ανάρτησή της η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου. Ειδικότερα, επισήμανε:

«Σε στενή επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων σχετικά με την αξιολόγηση φαρμακοεπαγρύπνησης του εμβολίου AstraZeneca. Η αξιολόγηση αναμένεται αργά την Τετάρτη».

In close contact with @EMA_News on the pharmacovigilance assessment of the AstraZeneca vaccine. Evaluation expected late Wednesday.