Από τις 22 Μαΐου, με το άνοιγμα της Μπιενάλε αρχιτεκτονικής της Βενετίας, έφτασε η ώρα να δούμε πώς έχουν φανταστεί οι αρχιτέκτονες το πρώτο ανθρώπινο χωριό στο φεγγάρι, με τη σεληνιακή επιφάνεια να μοιάζει εντελώς διαφορετική από την έρημη γκρίζα εικόνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.

Με τα σεληνιακά ταξίδια να μοιάζουν όλο και πιο οικεία τα τελευταία χρόνια, με ευφάνταστους Βερν του καιρού μας να οραματίζονται εκδρομές σε άλλους πλανήτες, το περίφημο ΜΙΤ, το πιο διάσημο πανεπιστημιακό και ερευνητικό κέντρο της Μασαχουσέτης, μας δίνει μια πρώτη γεύση και μια πρώτη εικόνα από το μέλλον.

Σε αυτό το διαστημικό ταξίδι που οραματίζονται οι ερευνητές, έχουν ως συνεργάτες το αρχιτεκτονικό γραφείο Skidmore, Owings & Merrill (SOM), γνωστό για την αρχιτεκτονική πρακτική του σχετικά με τη μηδενική εκπομπή άνθρακα των νεόδμητων κτιρίων, βιομηχανικών και οικιστικών συμπλεγμάτων, και τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό (ESA) και θα παρουσιάσουν το «Χωριό της Σελήνης» στην έκθεση «Ζωή πέρα ​​από τη γη», όπου θα προβάλλονται αρχιτεκτονικά μοντέλα του νέου αυτού οικότοπου, παράλληλα με παραστάσεις και ψηφιακά κινούμενα σχέδια.

Το έργο διερευνά τι θα χρειαζόταν για να επεκταθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός πέρα ​​από τη γη και να δημιουργηθεί ένα νέο σύνορο στο διάστημα.

Το χωριό βρίσκεται στο χείλος του κρατήρα Shackleton, στη νότια πολική περιοχή του φεγγαριού, στις «κορυφές του αιώνιου φωτός», που φωτίζεται διαρκώς, καθ' όλη τη σεληνιακή χρονιά.

Το «Χωριό της Σελήνης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2019 από τη SOM, που άρχισε να αναπτύσσει τη συνεργασία ανάμεσα στους τρεις φορείς, με το έργο να παρουσιάζει ένα γενικό σχέδιο για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η ανθρώπινη ζωή στη σεληνιακή επιφάνεια, παράλληλα με την εξερεύνηση τρόπων ώστε ένα μέρος του γήινου πληθυσμού να μπορεί να εγκατασταθεί εκεί σε μόνιμη βάση.

Ο σεληνιακός οικισμός αποτελείται από συστάδες δομών, οι οποίες συνδέονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την απρόσκοπτη κινητικότητα μεταξύ τους, με πύργους επικοινωνίας στις υψηλότερες κορυφές του ανώμαλου εδάφους.

Οι μεμονωμένες μονάδες που θα είναι σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης έχουν σχεδιαστεί ως δομές τριών έως τεσσάρων ορόφων, με χώρους εργασίας, χώρους διαμονής και συστήματα περιβαλλοντικού ελέγχου και υποστήριξης της ανθρώπινης ζωής. Κάθε ενότητα μπορεί να επεκταθεί για να αυξήσει τον χώρο των χρηστών της για μελλοντική ανάπτυξη και άλλες απαιτήσεις.

Το «Χωριό της Σελήνης» φιλοξενείται στο Αρσενάλε, στην κεντρική έκθεση της Μπιενάλε που έχει ως κεντρικό θέμα το ερώτημα «Πώς θα ζούμε μαζί;», σε επιμέλεια του Χασίμ Σαρκίς, η οποία θα διαρκέσει από τις 22 Μαΐου έως τις 21 Νοεμβρίου 2021. Η έκθεση είχε αναβληθεί πέρσι και έτσι η φετινή προγραμματισμένη Μπιενάλε τέχνης σε επιμέλεια της Σεσίλια Αλεμάνι θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022.

Στη φετινή έκθεση, με 112 από 46 χώρες, έχει αυξηθεί η εκπροσώπηση από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία, με υπολογίσιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Η έκθεση διοργανώνεται σε πέντε κλίμακες, τρεις στο Arsenale και δύο στο Κεντρικό Περίπτερο, με θέματα όπως: Among Diverse Beings, As New Households, As Emerging Communities, Across Borders, As One Planet.

