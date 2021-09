Λίγα περιοδικά αντιστέκονται τόσο στους ανέμους των αλλαγών όσο το The World of Interiors, το οποίο έχει αλλάξει μόνο δύο εκδότες στα 40 χρόνια της ιστορίας του. Τον Ιανουάριο, θα αποκτήσει τον τρίτο του. Ο Rupert Thomas, ο επί 22 χρόνια σταθερός διευθυντής του, θα αποχωρήσει και τη θέση του θα αναλάβει ο Hamish Bowles, βετεράνος της Vogue επί 25 χρόνια και επί μακρόν συνεργάτης της Anna Wintour. (Τόσο η Vogue όσο και το World of Interiors ανήκουν στην Condé Nast, όπου η Wintour, το σπίτι της οποίας κάποτε παρουσιάστηκε στο WoI, είναι επικεφαλής περιεχομένου).

Το WoI είναι μικρό - η κυκλοφορία του κυμαίνεται γύρω στις 55.000, ασήμαντη συγκριτικά με το Architectural Digest που εστιάζει περισσότερο στις διασημότητες, το οποίο επίσης ανήκει στην Condé Nast. Το World of Interiors ιδρύθηκε το 1981 από τον Hogg, έναν πλούσιο, πλην όμως κομψό μποέμ του Λονδίνου, του οποίου ο πατέρας ήταν γιατρός της βασίλισσας, και ασχολούνταν με υπέροχα αλλά όχι υπερτέλεια αρχοντικά ("κυριαρχούσε ένα είδος φθαρμένου και με έντονη πατίνα αγγλικού εξοχικού", έγραψε ο Nicholas Coleridge, πρώην πρόεδρος του Condé Nast Britain, μετά τον θάνατο του Hogg το 2019). Αυτό πάντως με το οποίο δεν ασχολήθηκε ήταν το Χόλιγουντ, τα how-tos, η budget διακόσμηση ή, εν πολλοίς, το διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα του παραμένει υποτυπώδης, αν και διαθέτει Instagram. " Ο Hogg απεχθανόταν τις έρευνες αγοράς, τις παρεμβάσεις, οτιδήποτε εμπορικό", έγραψε ο Κόλεριτζ. "Όταν η Condé Nast αγόρασε αργότερα το αμερικανικό περιοδικό Architectural Digest, ο Hogg δήλωσε: "Τώρα ξέρουμε με βεβαιότητα ότι η Condé Nast δεν έχει γούστο". Το γούστο είναι στο μάτι του συνδρομητή, φυσικά, αλλά η διαφορά μεταξύ του WoI και του Architectural Digest, που τώρα βρίσκεται στα χέρια της επίσης απόφοιτης της Vogue και προστατευόμενης της Wintour, Amy Astley, είναι τουλάχιστον σαφής: Το τελευταίο παρουσιάζει με καμάρι τα σπίτια των Kylie Jenner, Ashton Kutcher, Serena Williams και Drake.

Η αποστολή τoυ Bowles φαίνεται να είναι να φέρει το WoI στον κόσμο του διαδικτύου. Σύμφωνα με το δελτίο που εξέδωσε η Condé Nast για την άφιξή του, θα "οδηγήσει τη συντακτική ομάδα του World of Interiors σε μια νέα εποχή που θα τιμά τη διαχρονική κληρονομιά του περιοδικού, ενώ θα επεκτείνει την επιρροή και την εμβέλειά του στο ψηφιακό κοινό". Από πολλές απόψεις, ο Bowles φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος του WoI πέρα για πέρα, με έναν αέρα εκλεκτικού αναχρονισμού γύρω του, ένας σχολαστικός ενδυματολόγος που επιμένει να ταιριάζει τα παντελόνια του με τις κάλτσες του - κάλτσες που φτιάχτηκαν από τους κατασκευαστές καλτσών του Πάπα, ούτε λίγο ούτε πολύ - με μια συλλογή υψηλής ραπτικής μουσειακής ποιότητας. (Η Vogue επί πολλά χρόνια εκμεταλλεύτηκε την περσόνα του, σχεδόν διακωμωδώντας τον, στέλνοντάς τον να βουτήξει στα σκουπίδια και να παίξει μπάλα με τον Amar'e Stoudemire στο όνομα της δημοσιογραφίας). Αλλά τα τελευταία χρόνια, ο Bowles έχει αναδειχθεί ως δημιούργημα της ψηφιακής εποχής, παρουσιάζοντας πολλά podcasts και εκπομπές στο YouTube για τη Vogue, όπου θα συνεχίσει ως global editor at large.

Δυο σχετικά πρόσφατα τεύχη του WOI

Η άνοδός του έρχεται σε μια στιγμή που η Condé Nast, υπό την Wintour και τον διευθύνοντα σύμβουλο Roger Lynch, συγκεντρώνει τις δραστηριότητές της. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αποχωρήσει πολλοί από τους κορυφαίους συντάκτες της στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των συντακτών της γαλλικής, της ισπανικής, της ιταλικής και της γερμανικής Vogue, και έχουν εδραιωθεί οι παγκόσμιοι διευθυντές σύνταξης για τα επιμέρους εμβληματικά περιοδικά (η Wintour για τη Vogue, με τον Edward Enninful, τον συντάκτη της βρετανικής Vogue, να υπηρετεί ως διευθυντής σύνταξης στην Ευρώπη υπό την καθοδήγησή της, ο Astley για το Architectural Digest κ.ο.κ.). "Επικεντρωνόμαστε τώρα στο πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την παγκόσμια εμβέλεια των σημάτων μας σε κλίμακα που δεν είχαμε ποτέ πριν", δήλωσε η Wintour στην εφημερίδα The Wall Street Journal όταν ανακοινώθηκαν αυτές οι κινήσεις τον Δεκέμβριο του 2020. Ο Bowles, και στο νέο του ρόλο, θα συνεχίσει να αναφέρεται στη Wintour.

Σε αντίθεση με τα άλλα περιοδικά, το WoI έχει μόνο μία έντυπη έκδοση, χωρίς -μέχρι σήμερα- να φιλοδοξεί να έχει τεράστια εμβέλεια. Το αν θα παραμείνει, στη νέα του εποχή, ένα ξεχωριστό κόσμημα μεταξύ των περιοδικών, είναι ένα ερώτημα που αναμφίβολα προκαλεί τριγμούς στην μποεμία των interiors. Για να μην αναφέρουμε τα γραφεία της στο Vogue House. "Είναι τόσο επιτυχημένo ως εγχείρημα, και τόσο σταθερό, που είμαι πολύ επιφυλακτικός στο να τους πιέσω προς κατευθύνσεις που δεν αισθάνονται άνετα", δήλωσε στους New York Times το 2019 ο Albert Read, διευθύνων σύμβουλος της Condé Nast Britain. "Θέλω να πω, αν η κυκλοφορία του World of Interiors ανέβαινε ξαφνικά στις 150.000, σχεδόν θα ανησυχούσα". Όσον αφορά το ψηφιακό μέλλον του, έχει ήδη 698.000 followers στο Instagram, κάτι που αποτελεί ένα ξεκίνημα.

