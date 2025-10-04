ΟΘΟΝΕΣ
When Nobody’s Watching: Πριν κλωτσήσουν τη μπάλα, πρέπει να νικήσουν την προκατάληψη

Η Ελλάδα κάνει τα πρώτα της σοβαρά βήματα για να σταθεί ισότιμα στο ευρωπαϊκό γήπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου - Το νέο ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ, “When Nobody’s Watching”, ρίχνει φως στις ζωές των αθλητριών που παλεύουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σωτήρης Βαλάρης
Αντί να σταθεί στις παθογένειες, το When Nobody’s Watching αναδεικνύει τη δύναμη, την επιμονή και τη βαθιά αγάπη αυτών των γυναικών για το παιχνίδι. Φωτ: PSAPP/ STARS Inc.11
Σε μια κατάμεστη «Λαΐς – Ταινιοθήκη της Ελλάδας», κάτω από το φως του φθινοπωρινού ουρανού, η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ When Nobody’s Watching θύμισε ότι πίσω από κάθε αθλητικό επίτευγμα υπάρχουν ιστορίες πίστης, αντοχής και αγώνα.

Η παραγωγή του ΠΣΑΠΠ, σε συνεργασία με τη Stars Inc.11, την υποστήριξη της FIFpro Europe και τη χορηγία της Admiral, δεν είναι απλώς μια ταινία για το ποδόσφαιρο. Είναι μια ταινία για τις γυναίκες που επιλέγουν να μείνουν πιστές στο όνειρό τους, ακόμα κι όταν κανείς δεν τις βλέπει.

«Οι ποδοσφαιρίστριες δεν είναι μόνες τους», είπε συγκινημένος ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, στην πρεμιέρα. «Έχουν αποδείξει τι μπορούν να καταφέρουν και πρέπει να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο ποδόσφαιρο». 

Το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει ακόμα τη δομή ή τα μέσα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όμως έχει κάτι εξίσου ισχυρό: τη βούληση για αλλαγή.

«Θα ήθελα η κόρη μου να μπορεί να γίνει ποδοσφαιρίστρια αν το θελήσει και να νιώθει ελεύθερη να μιλήσει ανοιχτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό της όποιος και αν είναι αυτός», δήλωσε η υπεύθυνη ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΣΑΠΠ, Αριάνα Παπαγιάννη. 

Φωτ: PSAPP/ STARS Inc.11

Η πραγματική ζωή γράφει τα πιο δυνατά σενάρια

Το ντοκιμαντέρ - μια κινηματογραφική αφήγηση διάρκειας 90 λεπτών -  παρακολουθεί, μέσα από 30 και πλέον συνεντεύξεις και γυρίσματα σε Ελλάδα, Ελβετία, Αγγλία και Γερμανία, τη ζωή γυναικών που αφιερώνουν τα πάντα στο άθλημα.

Η σκηνοθεσία των Παναγιώτη Αρωνιάδη και Κώστα Αμοιρίδη εστιάζει στην ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου: την καθημερινότητα, τις θυσίες, τα χαμένα απογεύματα, την αθέατη δουλειά πίσω από μια φανέλα.

«Κανένα σενάριο δεν είναι τόσο ευφάνταστο όσο η πραγματική ζωή», σχολίασε ο δημιουργός και σκηνοθέτης Παναγιώτης Αρωνιάδης, εξηγώντας πως το project στοχεύει να αφήσει «το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του αθλητισμού».

Αντί να σταθεί στις παθογένειες, το When Nobody’s Watching αναδεικνύει τη δύναμη, την επιμονή και τη βαθιά αγάπη αυτών των γυναικών για το παιχνίδι.

Φωτ: PSAPP/ STARS Inc.11
Φωτ: PSAPP

Η ελληνική πραγματικότητα: ποδόσφαιρο με πάθος, αλλά χωρίς επαγγελματισμό

Το μήνυμα της ταινίας συναντά την πραγματικότητα: το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ερασιτεχνικό, με ελάχιστη οικονομική υποστήριξη και σχεδόν ανύπαρκτη προβολή — τουλάχιστον μέχρι φέτος.

Το 2025, για πρώτη φορά, η ΕΡΤ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Α’ Εθνικής Γυναικών, ένα βήμα που μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

Φωτ: PSAPP/ STARS Inc.11

Την τελευταία πενταετία, ωστόσο, καταγράφονται μικρά αλλά σταθερά βήματα:

  • Μεγάλες ΠΑΕ όπως ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ίδρυσαν γυναικεία τμήματα.
  • Η ΑΕΚ κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο το 2024, σπάζοντας το δεκαετές σερί του ΠΑΟΚ.
  • Η Εθνική Ελλάδας έφτασε για πρώτη φορά στα play-offs του Euro 2025, δείχνοντας σημάδια αγωνιστικής ωρίμανσης.
  • Η ΕΠΟ παρουσίασε τη Στρατηγική Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου Γυναικών, με νέα πρωταθλήματα U15, επιμόρφωση προπονητών και ένταξη στο σύστημα αδειοδότησης συλλόγων.

Όμως, όπως σημειώνει ο υπεύθυνος ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΣΑΠΠ, Χρήστος Στάικος, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι οι εγκαταστάσεις ή τα χρήματα: «Το πρόβλημα εντοπίζεται στην κουλτούρα της κοινωνίας. Μια κοινωνία που ακόμα δυσκολεύεται να αποδεχτεί τη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια».

Φωτ: PSAPP/ STARS Inc.11
Φωτ: PSAPP/ STARS Inc.11

Η Ευρώπη μπροστά

Την ώρα που στην Ελλάδα οι αθλήτριες δουλεύουν το πρωί και προπονούνται το βράδυ, στην Ευρώπη το γυναικείο ποδόσφαιρο ζει τη «χρυσή» του εποχή.

  • Στην Αγγλία, η Women’s Super League είναι πλήρως επαγγελματική, με τηλεοπτικά συμβόλαια εκατομμυρίων λιρών.
  • Στην Ισπανία, η Liga F έχει συλλογική σύμβαση εργασίας, κατοχυρώνοντας ελάχιστο μισθό για κάθε παίκτρια.
  • Στη Γαλλία και τη Γερμανία, οι ομάδες μοιράζονται τις ίδιες εγκαταστάσεις με τους άνδρες, ενώ οι ακαδημίες κοριτσιών ξεκινούν από το δημοτικό.

Οι αγώνες προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες θεατές. Το 2023 σημειώθηκε ρεκόρ 57.000 φιλάθλων σε παιχνίδι της Bundesliga Γυναικών.

Φωτ: PSAPP
Φωτ: PSAPP/ STARS Inc.11

Η Ολλανδία, τέλος, πρωτοπορεί επιτρέποντας τη συμμετοχή γυναικών ακόμη και σε ερασιτεχνικές ανδρικές ομάδες. Αυτή η κουλτούρα ένταξης και ισότητας είναι που μεταμόρφωσε το άθλημα σε μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης.

Το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει ακόμα τη δομή ή τα μέσα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όμως έχει κάτι εξίσου ισχυρό: τη βούληση για αλλαγή.

Η ταινία δεν είναι μόνο ένα ντοκουμέντο. Είναι μια πράξη πολιτισμού. Μια υπενθύμιση ότι το ποδόσφαιρο είναι όλων. Όπως είπε ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Αρωνιάδης, «το When Nobody’s Watching δεν καταγράφει απλώς μια πραγματικότητα — επιχειρεί να τη μετασχηματίσει».

Και ίσως, πράγματι, αυτή να είναι η αρχή για να αρχίσουμε όλοι να κοιτάμε - και να αναγνωρίζουμε - τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο.

Φωτ: PSAPP/ STARS Inc.11

Συντελεστές

  • Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αρωνιάδης, Κώστας Αμοιρίδης
  • Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Αμοιρίδης
  • Μοντάζ - Μουσική Επιμέλεια: Παύλος Παπαδόπουλος
  • Οργάνωση Παραγωγής: Χρήστος Στάικος
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Stars Inc.11
  • Αρχισυνταξία: Παναγιώτης Αρωνιάδης
  • Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Αριάνα Παπαγιάννη, Έλενα Παπαδοπούλου
  • Graphic Design: Γιάννης Φετάνης
  • Εικονολήπτες: Κώστας Αμοιρίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Στεφάνια Ντόκου, Δαμιανός Αρωνίδης, Γιώργος Καψάλης, Βασίλης Τσιρώνης, Νώντας Μπέκας, Κώστας Κώττας
  • Drone: Κώστας Αμοιρίδης, Νώντας Μπέκας, Δαμιανός Αρωνίδης, Βασίλης Τσιρώνης
