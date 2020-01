Η αγάπη είναι φρικτή.

Φρικτή.

Οδυνηρή. Τρομακτική.

Σε κάνει να αμφιβάλεις,

να επικρίνεις τον εαυτό σου.

Να απομακρύνεσαι

απ' τους άλλους ανθρώπους.

Σε κάνει εγωιστή. Ανατριχιαστικό.

Να αποκτάς εμμονή με τα μαλλιά σου.

Σε οδηγεί να κάνεις πράγματα

που δεν θα'κανες ποτέ.

Είναι αυτό που θέλουμε αλλά

είναι κόλαση όταν συμβεί.

Αναμφίβολα είναι κάτι που δεν θέλουμε

να κάνουμε μόνοι μας.

...

- Μόνο που..

μόνο μόνη μου με άφησες μέσα σε αυτό.

απελπισία-ξεφτίλα-μοναξιά και τούμπαλιν

τουλάχιστον έκανες τη πλάκα σου

αλλά μην πεις ότι ξέρεις από αγάπη

λυπάμαι γι'αυτό αλλά δεν έχεις ιδέα...-

...

Απαιτεί δύναμη για να ξέρεις

τι είναι σωστό.

Κι η αγάπη δεν είναι κάτι

για τους αδύναμους ανθρώπους.

- και δεν σε κρίνω για την αδυναμία σου

το ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι είσαι

μικρός, δειλός και λίγος

απλά πίστεψα ότι με εμένα

θα έβρισκες τη δύναμη και

θα γινόσουν ο άντρας που θα μπορούσες να είσαι...

ή που πίστευα ότι μπορείς να γίνεις...-



Το να ερωτεύεσαι

προϋποθέτει πολλή ελπίδα.

όταν βρεις κάποιον που αγαπάς...

μοιάζει με ελπίδα.

...

and I have none of these for a quite a long time now

none so ever

'cause of you

...