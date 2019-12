Τα λεφτά δεν είναι το παν ...

η καθημερινοτητα το επιβεβαιώνει ...

Όσοι είναι άπληστοι ,έχουν μύρια και αναζητούν απεγνωσμένα κι άλλα ,δεν έχουν καταλάβει το νόημα αυτής της ζωής.



The real you is not defined by the size of your office

The real you is who you are when ain't nobody watchin'

You spend your whole life worried about what's in your wallet

For what? That money won't show up in your coffin.