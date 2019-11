Τελικά δώσαμε ένα τέλος στην σχέση μας..Με πονάει πολύ αλλά είχαμε τεράστιο θέμα συνεννοήσεις μεταξύ μας..Τα ήθελε όπως τα ήθελε κ Γενικά έκανα πίσω υποχωρούσα πολυ για αυτόν μέχρι που είπα τέλος..Διαφωνησαμε πολύ σε ένα θέμα κ με έκανε να καταλάβω ότι οι δικές του ανάγκες κ τα δικά του θέλω είναι κ θα είναι πάντα πιο πάνω από εμένα..Άρχισα να χάνω τον εαυτο μου κ αυτή την στιγμή με πονάει απίστευτα που δεν θα τον ξαναδώ αλλά it is what it is..Μια μέση λύση δε βρέθηκε..Λυπάμαι τόσο πολύ νιώθω τόσο απογοητευμένη αλλά καλύτερα τώρα πάρα πιο μετά που ο πόνος θα ήταν πιο μεγάλος..Εύχομαι να το ξεπεράσω όσο πιο σύντομα γίνεται γιατί πράγματικα πονάει η ψυχή μου..