Γενικά είμαι ντροπαλος και δεν πλησιάζω κοπελες απο κοντα γιατί με πιάνει κρύος ιδρώτας που λεμε... Οποτε οτι ξεκινάω το κάνω μέσω ίντερνετ και κυρίως μέσω σοσιαλ σαν το ινσταγκραμ!

Αλλα εχω ενα χούι θέλεις να το πεις... Ενα κόλλημα, δεν ξέρω πως να το ονομάσω!

Οποια κοπελα και να μου αρέσει και θέλω να της στείλω για να την γνωρίσω, αν έχει πολλούς ακολουθους... Δηλαδη πάνω απο 1000 και ειδικα αν αυτοι που ακολουθεί η κοπελα είναι πολύ λιγότεροι απο οσοι την ακολουθανε τοτε δεν στέλνω ποτέ, προσπερνάω κατευθείαν και απλά ψάχνω αλλη... Και εξηγώ με ποια λογική το λεω... Συνήθως οταν ακολουθείς κάποιον σε ακολουθαει και αυτος/αυτη πίσω... Οποτε το φυσιολογικο ειναι οσοι ακολουθας να σε ακολουθανε πανω κατω... Αντε να ακολουθας και καποιες σελίδες πχ μοδας κλπ που σε ενδιαφέρουν, αλλα η διαφορα δεν ξεπερνάει τα 50-70 (των ακόλουθων με τα ατομα που ακολουθείς)!

Οποτε οταν η διαφορα είναι μεγάλη ή οταν η κοπελα εχει πάνω απο 1000-2000 ακόλουθους (δεν μιλαμε για ινφλουενσερ, ινσταγκραμερ κλπ) τότε δημιουργείτε το εξής θεμα... Προφανως εχει πολλούς θαυμαστές (συνήθως οσο πιο όμορφη φαίνεται - και οχι είναι απαραίτητα-, τοσο περισσότερους έχει) οι οποιοι οι περισσότεροι ειναι άντρες οποτε έχεις και μεγαλύτερο ανταγωνισμό... Περα οτι σε καθε like και follow ανεβαίνει το ηθικο της κοπέλας και τα στανταρ της (ειναι φυσικό αυτο γιατί οσο περισσότερο θαυμασμο δέχεται τοσο πιο όμορφη νομίζει ότι είναι οποτε αναζητα και το αντίστοιχο αρσενικό) εχει και περισσότερο τουπέ κατι που κοπελες με λιγότερους φολοουερς που ειναι εμφανισιμες δεν το έχουν... Ειναι πιο προσγειωμενες και ζουν στην πραγματικότητα! Βέβαια εξαρτάται και πόσο εγωκεντρικη είναι καποια... Γιατι εχω δει και πανέμορφες κοπελες που δεν ζητάνε τοσο την προσοχή και τα like και αυτες συνήθως δεν ξεπερνάνε τους 500 followers!

Ξέρω μερικοί θα πείτε οτι παράλογο αυτό που λέω, αλλα αν κάτσετε να το σκεφτείτε ισχύει... Απλα μπείτε στην ψυχολογία του καθενα και ειδικα της κοπέλας που δέχεται τοσα κοπλιμέντα και πειτε ειλικρινά!

Οποτε οσο περισσότερα like και follow εχει μια κοπελα τοσο πιο απλησιαστη ειναι ειδικά αν εμφανισιακα δεν είσαι και τιποτα το ιδιαιτερο, οποτε δεν θα σου δώσει καν την ευκαιρία να σε γνωρίσει και σαν χαρακτηρα... Το πιο πιθανό ειναι να περάσεις απαρατήρητος ως "αλλος ενας που με ακολούθησε και μου εκανε like"... Ενω μια κοπελα που έχει λιγοτερους θα σε προσεξει... Θα πει ποιος ειναι αυτός και θα μπει στο δικο σου προφιλ... Στέλνεις και ενα μήνυμα και αν θελει απαντάει γιατί οσο να 'ναι λογικα λιγότερα μηνυματα θα δέχεται οποτε εχω και λιγότερο ανταγωνισμό σε σχεση με μια κοπελα ανω των 1000 follow κλπ