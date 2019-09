If you haven't you're a prude.If you have you're a slut.It's a trap.

Αυτο ειναι απο το Breakfast Club.Και διερωτωμαι εγω γιατι ισχυει ακομα αυτη η μαλακια?Να σημειωσω οτι δεν το εχω κανει ακομη(22) αλλα γιατι για πολλους πρεπει να θεωρουμαι καλυτερη απο τις αλλες μονο και μονο επειδη ''δεν εχω ανοιξει τα ποδια μου''(η φραση που χρησιμοποιουν οσοι και οσες θελουν να μειωσουν τις γυναικες για την σεξουαλικοτητα τους)?Δεν ειμαι καλυτερη απο κανεναν επειδη ειμαι ''αγνη'' και δεν ξερω και εγω τι και μολις φυγει αυτη η ''αγνοτητα'' δεν θα ειμαι χειροτερη απο κανεναν.Υπαρχει και ενα ωραιοτατο meme που εχει εναν ανθρωπο και εχει 2 βελακια ενα να δειχνει στον εγκεφαλο και ενα να δειχνει στην ευαισθητη περιοχη και λεει Your morals are here(εγκεφαλος) not here (περιοχη).Να σημειωσω οτι ισχυει το ιδιο και για τους αντρες αλλα εις την αναποδη μιας και εκει οι κατακτησεις ειναι περηφανια.Κανενας αντρας που εχει μικρο αριθμο γυναικων δεν θεωρειται κατωτερος απο τους αλλους!