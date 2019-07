Εδω και κατι μηνες ειχε αρχισει να μου αρεσει ενα αγορι που γνωρισα σχετικα προσφατα μεσα απο φιλους. Μου αρεσε αρκετα και περιμενα πως και πως να τον γνωρισω και απο κοντα εφοσον αυτος εμενε σε αλλη περιοχη της ελλαδας και εγω σε νησι (οι φιλοι μου μενουν στο ιδιο μερος με αυτον). Στην πορεια ομως, σχεδον μετα απο εναν μηνα ηρθα αρκετα κοντα με εναν απο τους 6 κολλητους του. Μιλουσαμε καθε μερα, ενιωθα φουλ ανετα μαζι του, μπορουσα να τον εμπιστευτω και σχετικα περνουσα τελεια μαζι του. Μερικες φορες ειχαμε μια σχεση περιπλοκη γιατι συνηθιζαμε να κανουμε πως περιπου "τα εχουμε" με λιγα λογια. Τωρα η μια κολλητη μου που τους ηξερε και τους δυο πριν απο εμενα και μενει και στην ιδια περιοχη μαζι τους μου ειχε δωσει την εντυπωση πως της αρεσει λιγο αυτο το αγορι με το οποιο ειχα ερθει και εγω προσφατα κοντα. Την εκανα με καποιον τροπο να μου πει αν ενδιαφερεται για αυτον (ενω ξερω πως εδω και 1μιση χρονο εχει συναισθηματα για καποιον αλλον). Τελικα η απαντηση της ηταν καθετη οποτε πηρα αμεσως την πρωτη ευκαιρια να ερθω ακομη πιο κοντα στο αγορι αυτο. Η κολλητη μου βρβαια ειχε μεινει στο πρωτο αγορι πως μου αρεσει. Στην ουσια μου αρεσαν και οι δυο απλα εκλεινα περισσοτερο προς το δευτερο αγορι που γνωρισα. Οταν επιτελους τους γνωρισα και τους δυο απο κοντα συνειδητοποιησα πως το δευτερο αγορι (ξερετε, με το οποιο ηρθα αρκετα κοντα μπορω να πω) μου αρεσε περισσοτερο και οχι απλα μου αρεσε, ειχα αρχισει να νιωθω κατι ελαχιστο σε σχεση με το χρονικο διαστημα που τον γνωριζα. Οποτε βγαιναμε καναμε σαν να ημασταν σε σχεση (γενικα ειμαι κοριτσι που συνηθως δεν κανω ετσι ακομα και με τις αλλες σχεσεις που ειχα στο παρελθον δεν ειχα τοσο "παθος"). Επισης δεν βγαιναμε οι δυο μας, ημασταν μεγαλη παρεα (7 ατομων αναμεσα τους η κολλητη μου, το αγορι που της αρεσει, αυτοι οι δυο που αρεσουν σε εμενα, και αλλοι δυο κολλητοι τους). Τελος παντων, μετα απο λιγες μερες το αγορι αυτο (ξερετε το δευτερο) μου ειπε στην ουσια πως του αρεσω καιπως συνηθως δεν ειναι ατομο που του αρεσει ευκολα κανεις (το ξερω και μπορω να το δω και μονη μου). Ενιωσα υπεροχα αλλα at the same time δεν ενιωθα ανετα να πω στην κολλητη μου για τα δυο αυτα αγορια. Τελος παντων με λιγα λογια καταλαθος τον απερριψα και στον φιλο του ( το πρωτο αγορι που μου αρεσε εφοσον με ρωτουσε συνεχεια για αυτον) αλλα και στον ιδιο εφοσον δεν αρνηθηκα τπτ απο αυτα που ειχα πει ηδη στον φιλο του ο οποιος του τα ειπε. Ολοι οι φιλοι του μου λενε στην ουσια οτι τον βλεπουν χαρουμενο μαζι μου και εγω εκανα την μεγαλυτερη μαλακια της ζωης μου μονο και μονο γτ η κολλητη μου δεν ειχε ιδεα. Τωρα το εχω μετανιωσει, εχουμε να μιλησουμε εδω και δυο μερες απο τοτε που εγιναν ολα αυτα και νιωθω ασχημα εφοσον δεν εννοουσα να τον απορριψω ετσι απλα ( η κολλητη μου με στμβουλευε πως να χειριστω την κατασταση με βαση αυτο που ηξερε δηλαδη πως δεν μου αρεσε κανεις αλλος εκτος απο αυτον τον πρωτο που της ειχα πει). Τωρα ξερει την αληθεια και δεν εχω ιδεα τι να κανω. Θα τον δω εξω σημερα αλλα θα ειμαστε σε διαφορετικες παρεες. Δεν θελω ακριβως να του πω πως μου αρεσει γιατι μετα η κατασταση θα γινει ξενερωτη και εγω δεδομενη, αλλα δεν εχω και πολλες αλλες επιλογες. Θα προσπαθησω να του το δειξω πως αυτο ειναι το αγορι που μου αρεσει (εφοσον ξερει πως μου αρεσει καποιος απλα ειναι σιγουρος πως δεν ειναι αυτος). Σορρυ αν σας μπερδεψα με την κατασταση ή απο τον τροπο που εγραψα το κειμενο. Δεν εχω πολυ χρονο γτ φευγω περιπου σε λιγες μερες για 10 μερες και ξαναγυρναω για ολο το καλοκαιρι και θα ηθελα να ξεκαθαρισω την κατασταση πριν φυγω. Τι θα μου προτεινατε να κανω δηλαδη?:( Ειμαι τρομερα σε μεγαλη απογνωση. Ευχαριστω για τον χρονο σας?