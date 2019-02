Λοιπόν πριν πολύ καιρό ένας γείτονας του κολλητού μου ήθελε να με γνωρίσει εγώ έλεγα όχι κ όχι by the way τον γνώρισα. Κάναμε μια φάση (ένα φιλι) κ μετά από αυτό τπτ το επεζε πολύ δε με νοιάζει κ ήμαστε φίλοι κλπ, κλασικός μαλακάς. Τώρα χμ ενώ πριν ένα μήνα με συμπαθούσε τώρα δε θέλει να με βλέπει εμένα δε μου έχει πει τπτ στο κολλητό μου το είπε αλλά μου το δείχνει κ όλας. Δε ξέρω τι να κάνω κ πως να φέρω αλήθεια