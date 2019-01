ξοδεύουμε τις μέρες μας και τις ώρες μας κάνοντας τίποτα. Ειναί θλιβερό το πόσες ώρες σπαταλάμε στον καναπέ, το πόσες ώρες σπαταλάμε σερφάροντας άσκοπα , το ποσες ώρες σπαταλαμε κοιτώντας τον τοίχο μεσα στην αναβλητικότητα και την φυγοπονία. Προσωπικά μισώ τον εαυτό μου κάθε μέρα για όλα αυτα. Με πιάνει μια τεράστια αποστροφή για την οκνηρία και φυγοπονία που με χαρακτηρίζει ανά καιρούς και νιώθω ότι αδικώ παρα πολύ τον εαυτό μου. Σκεφτείτε πόσο μεγαλειώδη πράγματα θα μπορούσαμε να καταφέρουμε αν ακολουθούσαμε τις προσταγες του ανωτερου και οχι του τεμπελη εαυτού μας. Η ζωή περνάει πολύ γρήγορα και ο θάνατος είναι για ολους πιο κοντα από οτι νομιζουμε. Εχουμε πολυ περιορισμένο χρονο να καταφερουμε κατι, να γινουμε κατι, να χαρουμε, να λυπηθουμε και να αγαπησουμε και ομως σκορπαμε τις μερες μας ασκοπα. Ισως φοβομαστε να γινουμε σπουδαιοι και να ξεκολλησουμε από τις λάσπες που σερνομαστε... Ισως φοβομαστε την επιτυχια και την εξάλειψη της μετριότητας. Πόσοι από μας λέμε δεν μπορω να κανω αυτο δεν μπορω να κανω το αλλο μονο και μονο γιατι ενδομυχα βαριομαστε? Ξερω οτι η οκνηρια ειναι στην ανθρωπινη φυση αλλα σκοπευω να κανω οτι περνα απο το χερι μου για να απαλλαγω όσο το δυνατον περισσότερο μπορω απο αυτήν



Sow a thought and you will reap an action, sow an action and you will reap a habit, sow a habit and you will reap a character, sow a character and you will reap a destiny.