Σήμερα το άκουσα, μιας και ο Εντ έχει γίνει ο αγαπημένος μου τραγουδιστής...Θυμήθηκα που είχαμε δει μαζί όλα την τριλογία hobbit στο σινεμά γιατί ήταν το αγαπημένο σου, ήσουν η πιο όμορφη σχέση μου και δεν μπορώ να σε ξεχάσω.



Πλησιάζει η γιορτή σου, θα σου στείλω για τα χρόνια πολλά. Το ταξίδι μου στο Λονδίνο είναι προγραμματισμένο, ελπίζω να δεχτείς να πιούμε ένα καφέ.



"Ι see fire, blood in the breeze and I hope that you remember me.."