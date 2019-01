Γεια σας! Λοιπόν ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.. Μου αρέσει ένας ο οποίος κάπου τον Μάιο χώρισε με την κοπέλα του που είχαν 6 χρόνια σχέση το έμαθα εγώ και είπα τέλεια χώρισε ευκαιρία να με προσέξει λιγάκι και έτσι ξεκίνησα να τον κοιτάω επίμονα να χαμογελάω και λοιπά μικρά σημάδια και πρόσεξα ότι και αυτός ανταποδίδει άρχισε δηλαδή να με προσέχει να με κοιτάει έντονα και ακόμα και να με ψάχνει μέσα στο πλήθος με την ματια του. Αλλά δεν έκανε κάποια κίνηση περνάει ένας μήνας που κοιταζόμασταν και λέω νταξει θα κάνω εγώ ένα πρώτο βήμα αλλά επειδή είμαι παρααα πολυ ντροπαλή για να του μιλήσω από κοντά είπα να του στείλω στο Facebook και του έστειλα αυτόν τον χαιρετισμό που έχει βγάλει τώρα το messenger γιατί δεν ήθελα να πω ενα απλό γεια δεν ξέρω γιατί και δεν απάντησε ποτέ... Απογοητευτικά αλλά σκέφτηκα ότι ίσως επειδή έστειλα χαιρετισμό να μην απάντησε γιατί του φάνηκε παράξενο.. Οι ματιές συνέχισαν και κάθε φορά γινόταν και πιο έντονο. Άρχισαν να με κοιτάνε και οι φίλοι του ακόμα και όταν δεν ήταν αυτός εκεί και ξαφνικά τον συναντούσα σχεδόν παντου αν και νταξει μένουμε σε μικρή πολυ.. Τέλος πάντων περνάνε 3-4 μήνες και λέω τέλος θα κάνω άλλη μια προσπάθεια και του στέλνω αυτήν την φορά γειαα και μου απαντάει και μιλάμε λίγο αλλά κατάλαβα ότι απαντούσε λίγο διστακτικά και φαινόταν ότι δεν ήθελε να ανοίξει συζήτηση και δεν το συνέχισα. Περίμενα 2-3 μέρες ίσως τώρα μου στείλει αυτός αλλά όχι.. Από τότε άρχισε να με κοιτάει ακόμα πιο έντονα.. Αυτός δουλεύει ως μπάρμαν σε ένα καφέ μπαρ και εκεί πηγαίνω συνέχεια και πειν ξεκινήσει να δουλευει αυτός εκεί πήγαινα και κάθε φορά που πήγαινα με κοιτουσε παρα πολυ έντονα...απο τότε που του έστειλα όμως σταμάτησε να μου πατάει λικε στης φωτογραφίες ενώ πατουσε σε όλες ξαφνικά σταμάτησε δεν πατουσε σε καμία ώσπου πριν λίγες μέρες που ανέβασε μια φωτο στην οποία έγραψα 'I want to be the girl you like ' ξαφνικά μετά από 1-2 μήνες που δεν πατουσε λικε πάτησε σε αυτήν και λέω εε θέλει να με τρελάνει επίτηδες το κάνει... Εγώ πιστευω πως δεν του περνάω απαρατήρητη απλά ίσως επειδή είχε 6 χρόνια σχέση και χώρισε να μην θέλει να ξεκινήσει κάτι καινούργιο ακόμα.. και επίσης κολακευτικε από το ενδιαφέρον μου και γι'αυτό ψάχνει την ματιά μου για αν επιβεβαιωθεί. Αυτά θέλω να μου πείτε και εσείς τι γνώμη σας τι πιστεύετε