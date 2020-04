Tελικά, ευτυχώς που έχουμε και τις οθόνες

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο χρόνος που περνάμε όλοι μας μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού μας, είτε κάνοντας video conference με τους συναδέλφους στο Zoom είτε βλέποντας σειρές και ταινίες στο Netflix, έχει αυξηθεί σημαντικά.



Πριν από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ο γιατρός Brett Vergara θα ταύτιζε τις αρνητικές συνέπειες του χρόνου που επιλέγουμε να περάσουμε μπροστά από κάποια οθόνη (το λεγόμενο screen time) με το κάπνισμα. Σήμερα, όμως, μετά το lockdown που εφαρμόστηκε στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος λέει ότι όλοι μας βλέπουμε πλέον τον κόσμο με διαφορετική ματιά.



Η άποψη αυτή ισχύει σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι άλλοτε «κακές οθόνες» αποτελούν σήμερα τη μόνη δίοδο για να συνεχίσουμε κανονικά τη δουλειά ή τις σπουδές μας, δηλαδή για να είμαστε παραγωγικοί και να αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι στις μέρες της κοινωνικής απομόνωσης. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν και οι παλιές απόψεις περί κακών οθονών, αλλά σίγουρα δεν ηχούν το ίδιο τώρα.



Σε εποχές προ κορωνοϊού, οι ερευνητές είχαν συνδέσει τον υπερβολικό χρόνο που περνάμε στο κινητό ή τον υπολογιστή μας με καταστάσεις, όπως η κατάθλιψη και η παχυσαρκία. Μάλιστα, το 2016, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων αποφάσισε ότι τα παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών δεν θα έπρεπε να περνούν πάνω από μία ώρα την ημέρα σε οθόνη. Έτσι, δύο χρόνια αργότερα, τόσο η Google όσο και η Apple έκαναν ορισμένους ελέγχους στο λογισμικό τους, με υποτιθέμενο στόχο να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν λιγότερο τις συσκευές.



Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι οι ειδικοί έχουν μια διαφορετική προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα, έστω και προσωρινή. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα, ο Π.Ο.Υ. με ανακοίνωσή του ενθαρρύνει τους ανθρώπους να παίζουν video games στο σπίτι γιατί είναι κι αυτός ένας τρόπος για να νιώθουν λιγότερο μόνοι.



Ακόμη και η Jean Twenge, συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «IGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy — and Completely Unprepared for Adulthood», έγραψε πριν λίγες μέρες στο blog της ότι «το να περνάς μία με δύο ώρες την ημέρα μπροστά σε συσκευές στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου δε σημαίνει ότι αυτό είναι επιβλαβές για την πνευματική σου υγεία». Βέβαια, η ίδια εξακολουθεί να έχει ανησυχίες για την πνευματική υγεία των εφήβων που περνούν πάρα πολύ χρόνο στο Facebook, το Instagram και το TikTok και συνιστά να περιορίσουν αυτό τον χρόνο στη μία ώρα την ημέρα.



«Η έλευση του smartphone και των social media ήταν ήδη ένα τεράστιο ανεξέλεγκτο πείραμα και έπειτα προστέθηκε σε αυτό και η πανδημία. Όλοι μας ζούμε κάπως σαν αρουραίοι σε κλουβί, οπότε κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Washington Post