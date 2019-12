Ξεχάστε τα έλατα, τα γλυκά των εορτών και το τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey: η μεγαλύτερη «παράδοση» των Χριστουγέννων πλέον είναι τα vlogmas.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες youtubers δημοσιεύουν κάθε μέρα ένα βίντεο, από την 1η μέχρι και την 25η Δεκεμβρίου, τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένα εορταστικό «βίντεο-ημερολόγιο». Στα βίντεο αυτά, συνήθως βλέπουμε τους vloggers στην καθημερινότητά τους, δηλαδή να στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να αγοράζουν δώρα για φίλους και γνωστούς αλλά και να κάνουν άλλα πράγματα, που δεν σχετίζονται απαραίτητα με τα Χριστούγεννα.

Ο λόγος, φυσικά, που τα vlogmas έχουν τόσο μεγάλη απήχηση οφείλεται στην αίσθηση οικειότητας που φροντίζουν να δημιουργούν οι vloggers με το κοινό τους, το οποίο τους θεωρεί όχι μόνο trendsetters αλλά πολλές φορές και διαδικτυακούς φίλους.

Για τους δημιουργούς περιεχομένου σε πλατφόρμες, όπως είναι το YouTube και το Instagram, η περίοδος των γιορτών είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η απήχηση αυτού του φορμάτ των «vlogmas» (προέρχεται από τις λέξεις vlog και Christmas) έχει γίνει πλέον αντιληπτή από τις εταιρείες, οι οποίες επενδύουν όλο και περισσότερο αυτές τις μέρες σε influencers για την προώθηση των προϊόντων τους.

Η ιστορία των vlogmas, πάντως, φαίνεται πως ξεκίνησε το 2011 από την Αμερικανίδα vlogger Ingrid Nilsen, η οποία δημοσίευσε στο κανάλι της ένα βίντεο μετακόμισης. Στο βίντεο αυτό, η Ingrid βλογκάρει παρέα με το αγόρι της δείχνοντας διάφορες στιγμές από την καθημερινότητά της, όπως η πίτσα που έφαγε το μεσημέρι και η διαφωνία που είχε για την αγορά του χαρτιού τουαλέτας. Ωστόσο, η ίδια επιλέγει κατά κύριο λόγο να ανεβάζει στο κανάλι της βίντεο που έχουν σχέση με το μακιγιάζ και την ομορφιά.

Επομένως, φαίνεται πως τόσο οι εταιρείες όσο και οι creators βγαίνουν κερδισμένοι από αυτόν τον ιντερνετικό θεσμό, καθώς το CPM, δηλαδή το κόστος ανά χίλιες προβολές ενός βίντεο στο YouTube, είναι αυξημένο συγκριτικά με άλλες περιόδους του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι αφενός τα brands και αφετέρου οι vloggers μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Με πληροφορίες από Le Monde