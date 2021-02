ADVERTORIAL

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο έχουμε επενδύσει τους τελευταίους μήνες, αυτό είναι το delivery. Σίγουρα, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας burger μαζί με φίλους, γνωστούς, μουσική και μπίρα - αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το Burger Fest: Home Edition κατάφερε να φέρει μερικά από τα παραπάνω στο σπίτι μας.

Τον τελευταίο μήνα, μερικά από τα καλύτερα burgers της πόλης ήρθαν μέσα στη χαρακτηριστική σακούλα του efood, μαζί με διάφορες εκπλήξεις και δώρα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε - έστω και διαφορετικά - την εμπειρία του φεστιβάλ ακόμα και στο σαλόνι μας. Μέσα στον μήνα που πέρασε με το Burger Fest: Home Edition, δοκιμάσαμε από το επετειακό μενού της Γωγώς Δελογιάννη και της ΣΤΟΑΣ ΦΙΞ, μέχρι τις μοναδικές συνταγές του ΜΠΑΡ ΜΠΕΕ ΚΙΟΥ, αλλά και τα ξεχωριστά 65 Napkins burgers του Στέφανου Στεφανίδη, δημιουργού του Kahuna Burgers.

Πολλά διαφορετικά burgers, ιδιαίτεροι συνδυασμοί γεύσεων, μερικά δώρα-εκπλήξεις και δροσιστική μπίρα μετά, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον δεύτερο μήνα του Burger Fest: Home Edition, που έρχεται με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και μ μοναδικά μενού που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού.

Για την 6η εβδομάδα του Burger Fest: Home Edition, το Old School – The Food Project συναντά τον punk rock σεφ Παύλο Σάφτη, aka Mr. Gold Pig και δημιουργούν ένα true survivor menu για δυνατούς μπέργκερ players. Για 6 μέρες, στο κέντρο της Αθήνας θα μπορούμε να γευτούμε από ζουμερά black angus και Pulled pork burgers, μέχρι buttermilk fried chicken και jackfruit burgers.

Για την 7η, και πιο «ερωτική» εβδομάδα του Burger Fest Home Edition, ο εμπνευστής πίσω από την επιτυχία του ΜΠΑΡ ΜΠΕΕ ΚΙΟΥ, ο chef Μιχάλης Μαντζουράνης, δημιουργεί στη κουζίνα του Burger Fest Home Edition με το project του Jackaroo και ένα μοναδικό street food μενού. Για άλλες 6 μέρες, θα βρει κανείς στο κέντρο της Αθήνας burgers και sandwiches με ζουμερά φρέσκα κρέατα, συνταγές όπως το Buffalaki και το Ultimate Warrior, αλλά και μία συνταγή έκπληξη για να γιορτάσετε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου όπως της αρμόζει.

Για την 8η εβδομάδα, ο νικητής του Master Chef, Μανώλης Σαρρής, γιορτάζει τα 5 χρόνια του Burger Fest με ένα φεστιβαλικό μενού από κλασικές συνταγές με smashed burgers και buttermilk chicken, αλλά και comfort γεύσεις με χοιρινή παναρισμένη κοτολέτα και το πιο τυρένιο mac'n'cheese. Βurgers με χορτοκεφτέδες και φέτα θα έχουν την τιμητική τους. Για 6 μέρες, θα μπορούμε να απολαύσουμε το αποκλειστικό και ιδιαίτερα γευστικό μενού Comfortia, στο κέντρο της Αθήνας.

Για την 9η εβδομάδα, η Αθήνα και το ο Burger Fest: Home Edition καλωσορίζουν για πρώτη φορά στην πόλη, ένα burger house από την Κρήτη. Μόνο για 6 μέρες θα μπορούμε να δοκιμάσουμε το μενού του RND Burgers: από το κρητικό μπεργκε-ΡΑΚΙ με καπνιστό πανσετάκι, γραβιέρα Κρήτης και μαρμελάδα ελιάς, αλλά και το Στακα-Μan burger με απάκι, τηγανητό αυγό και σάλτσα στάκας και γραβιέρα, κατευθείαν από τα Χανιά.

Πώς «δουλεύει» το Burger Fest: Home Edition;

Για το Burger Fest Home Edition έχει κατασκευαστεί ένα pop up εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε τα καλύτερα burgers να έρχονται κατευθείαν στο σπίτι μας, μέσω του efood ή με take away από το κατάστημα. Κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό burger house ή ένας/μία σεφ παρουσιάζει ένα ειδικά διαμορφωμένο μενού, δίνοντάς μας έτσι την δυνατότητα να απολαύσουμε αγαπημένα παραδοσιακά burgers, να πειραματιστούμε δοκιμάζοντας νέους συνδυασμούς, να απολαύσουμε την μπύρα μας και φυσικά να το ζήσουμε με απόλυτη ασφάλεια, σαν στο σπίτι μας.

Μαζί με τα λαχταριστά burgers και μενού, τα delivery boxes του Burger Fest έρχονται στο σπίτι μας παρέα με εκπλήξεις, giveaways, προσφορές και υπέροχα δώρα, έτσι ώστε να ζήσουμε σωστά την εμπειρία του σπιτικού φεστιβάλ, από τις 28/12/2020 μέχρι και τις 21/3/2021.

Πώς παραγγέλνει κανείς από το Burger Fest: Home Edition;

Μέσω του efood.gr, πατώντας εδώ, το οποίο θα σας τα φέρει στην πόρτα σας (εφόσον διαμένετε στις παρακάτω περιοχές). Για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση ή λόγω μη διαμονής στην εμβέλεια του Burger Fest kitchen, μπορείτε να κάνετε τηλεφωνική παραγγελία στο 210 6436027 και να τα παραλάβετε από το κατάστημα, στην Βαλτινών 51, Γκύζη.

Ποιες περιοχές εξυπηρετούνται;

-Γκύζη

-Αθήνα, Κέντρο

-Εξάρχεια, Λυκαβηττός ,Κολωνάκι

-Πλ. Βάθη

-Κυψέλη

-Κεραμεικός

-Αττική

-Ζάππειο

-Αγ. Νικόλαος, Κάτω Παγκράτι, Χίλτον

-Πλ. Μαβίλη, Αμπελόκηποι

-Νέα Φιλοθέη

Κάθε πότε αλλάζει το μενού του Burger Fest: Home Edition;

Κάθε εβδομάδα, ένα νέο Burger House ή σεφ καταλαμβάνει την κουζίνα του Burger Fest και δημιουργεί ένα μοναδικό μενού για το Burger Fest: Home Edition.

Ποιο είναι το πρόγραμμα;

6η Εβδομάδα 2-7/2 = Old School / by Gold Pig

7η Εβδομάδα 9-14/2 = Jackaroo / by Μιχάλης Μαντζουράνης

8η Εβδομάδα 16-21/2= Comfortia / by Μανώλης Σαρρής

9η Εβδομάδα 23-28/2= RND Burgers

Ποιες ώρες/μέρες είναι ανοιχτή η κουζίνα του Burger Fest;

Το κατάστημα λειτουργεί κάθε Τρίτη μέχρι και Κυριακή από τις 12:00 μέχρι τις 00:00.

