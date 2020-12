Αν και στις φετινές γιορτές επικρατούν πρωτόγνωρες συνθήκες, τόσο τα Χριστούγεννα όσο και η Πρωτοχρονιά, παραμένουν δύο μεγάλες και αγαπημένες μέρες που όλοι θέλουμε να γιορτάσουμε με ξεχωριστό τρόπο. Μπορεί οι καλεσμένοι μας να είναι περιορισμένοι σε αριθμό και τα πάρτι να έχουν παγώσει, αλλά τα τραπέζια μας θα στολιστούν γιορτινά και στο κέντρο τους θα υπάρχουν όλες εκείνες οι γεύσεις που περιμένουμε ανυπόμονα όλο τον χρόνο.



Γι' αυτά τα γιορτινά τραπέζια, κάποιοι από εμάς θα ψωνίσουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες και θα στρωθούμε στη δουλειά μαγειρεύοντας και κάποιοι άλλοι θα αναζητήσουν τα εορταστικά μενού που μπορούν να προπαραγγείλουν και να απολαύσουν με delivery ή take away στο σπίτι. Έτσι, θα μπορέσουμε όλοι να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει εκείνη των εστιατορίων που παραμένουν κλειστά και έχουν λείψει σε όλους μας.

Ovio semi DIY four course menu box

Μια εξαιρετική πρόταση για το εορταστικό μας δείπνο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά έχει ετοιμάσει το Ovio και ο Πάνος Ιωαννίδης με μενού σε box που απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία στο σπίτι και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για το τραπέζι σας.

Κάθε μενού αποτελείται από τέσσερα πιάτα. Για να πάρετε μια γεύση, σας λέμε ότι στο χριστουγεννιάτικο μενού θα υπάρχει ταρτάρ από φαγκρί, βελουτέ από κάστανο, αγριογούρουνο, πουτίγκα με σταφίδες και κομμάτια σοκολάτας, ενώ στο πρωτοχρονιάτικο θα βρείτε μοσχαρίσιο carpaccio, σούπα κολοκύθας, μοσχαρίσια ribs με μανιτάρια και πουτίγκα με φρούτα του δάσους.

Το delivery των μενού θα γίνει από το εστιατόριο μέσα σε συσκευασίες κενού αέρος (vacuum) προκειμένου να παραμείνουν αναλλοίωτα και να διατηρήσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά και τη γεύση τους. Η προετοιμασία των μενού δεν απαιτεί τίποτα ιδιαίτερο από εσάς αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στο kit αλλά και στο site θα υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για κάθε πιάτο.

Μπορείτε να παραγγείλετε τα μενού από το e-shop του Ovio και καλό θα ήταν να βιαστείτε γιατί θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό και όλα δείχνουν ότι θα γίνουν ανάρπαστα. Επιπλέον, υπάρχει πρόταση wine pairing για το κάθε menu από τον sommelier του εστιατορίου Γιάννη Μακρή. Οι φιάλες των κρασιών θα διατίθενται και αυτές μέσω του eshop.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, επισκεφτείτε το www.ovio.gr

Το Aleria δεν θα μπορούσε να λείπει από τα Χριστούγεννα

Ξέρουμε ότι έχει αδυναμία σε αυτές τις γιορτινές μέρες και σίγουρα αναπολούμε τη στολισμένη σάλα του και τη ζεστή του ατμόσφαιρα. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έστω μπορούμε να απολαύσουμε στο σπίτι μας τα σπέσιαλ μενού που δημιούργησε για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ο βραβευμένος σεφ Γκίκας Ξενάκης και η ομάδα του.

Το μενού των Χριστουγέννων, που μπορεί κάποιος να το προπαραγγείλει είτε για τις 23 είτε για τις 24 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει chicken liver pate με μπαχαρικά και φιστίκι Αιγίνης, σαλάτα με κατσικίσιο τυρί σαγανάκι και ψητό αχλάδι, σούπα από γλυκιά κολοκύθα και αφρόγαλα τρούφας, γαλοπούλα στήθος τυλιγμένη με μπέικον και γαλοπούλα μπούτι κονφί συνοδευμένη από πουρέ γλυκοπατάτας και παραδοσιακή γέμιση και για επιδόρπιο γκανάς σοκολάτας με μπαχαρικά, crumble μελομακάρονο και αλμυρή καραμέλα.

Το πρωτοχρονιάτικο μενού, που μπορεί κάποιος να απολαύσει στις 30 και στις 31 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει μους από κατσικίσιο τυρί, ζελέ από μήλα και crumble ξηρών καρπών, σαλάτα με μανούρι Βλάστης, σταφίδες και ηλιόσπορο, βελούδινη σούπα κάστανο με σελινόριζα και καραμελωμένο αχλάδι, χοιρινό με σάλτσα από δεντρολίβανο και γλυκιά πιπεριά συνοδευμένο με πουρέ σελινόριζας ή παστινάκι και μήλα ψητά ή πουρέ από λεμονάτες πατάτες φούρνου και για επιδόρπιο έχει cremeux λευκής σοκολάτας αρωματισμένη με κάρδαμο και μαρμελάδα κόκκινων φρούτων.

Για τις παραγγελίες σας μπορείτε να καλέσετε στο 2105222633 ή να στείλετε e mail στο info@aleria.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο site του εστιατορίου www.aleria.gr

Cookoovaya wise food experience at home και στις γιορτές

Η Cookoovaya εδώ και καιρό ξεκίνησε μια premium delivery υπηρεσία σε συνεργασία με την Peugeot Gallo, η οποία αναλάμβανε να μεταφέρει όλη την exclusive εμπειρία του εστιατορίου σε κάθε σπίτι. Μάλιστα, τα μενού μπορούσαν να είναι tailor made και ο πελάτης είχε δικαίωμα να συμμετέχει τόσο στη διαδικασία της συνταγής όσο και στην επιλογή των πρώτων υλών.

Για τις γιορτινές μέρες, η Peugeot Gallo αναλαμβάνει την παράδοση των εορταστικών μενού και έτσι η εμπειρία που θα απολαύσει κάποιος που θα προπαραγγείλει το μενού θα είναι αδιαμφισβήτητα μοναδική. Και επειδή για τα Χριστούγεννα, το μενού είναι sold out, πηγαίνουμε κατευθείαν στην προπαραμονή και παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου μπορείτε να παραγγείλετε ένα εμπνευσμένο μενού με σούπα από γάμπαρη και καβούρια, διάφορα εκλεκτά ορεκτικά όπως τραγανή πάπια κονφί, ποικιλία αλλαντικών και κρύα κρέατα, φιλέτο Wellington με πουρέ πατάτας και coulant με σοκολάτα Domori και παγωτό βανίλια.

Για τις παραγγελίες σας, επισκεφτείτε το site www.cookoovaya.gr, καλέστε στο 2107235005 ή στείλτε email στο reservations@cookoovaya.gr

Let us do the cooking σε εορταστική εκδοχή από τη Μεγάλη Βρετανία

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία εδώ και καιρό μας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουμε τις premium γεύσεις της γαστρονομικής ομάδας του μέσω της υπηρεσίας Let us do the cooking και Tea me away. Για τις γιορτινές μέρες, μάλιστα, ο executive chef Αστέριος Κουστούδης και η ομάδα του δημιούργησαν για εμάς δύο γιορτινά μενού τα οποία μπορούμε είτε να παραλάβουμε από το concierge του ξενοδοχείου ή να φροντίσει το ξενοδοχείο για την ασφαλή μεταφορά στο σπίτι μας.

Το κάθε μενού προσφέρεται για 6 άτομα και τα Χριστούγεννα το κυρίως πιάτο είναι ψητή γαλοπούλα με την παραδοσιακή της γέμιση και τα συνοδευτικά της ενώ την Πρωτοχρονιά, το κυρίως πιάτο περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό κομμάτι prime rib με σάλτσες και γαρνιτούρες.

Φυσικά, στα μενού υπάρχουν διάφορα ορεκτικά, όπως σύνθεση θαλασσινών για την Πρωτοχρονιά και σαλάτα με σπανάκι, ροκφόρ, ψητό κυδώνι και καρύδια για τα Χριστούγεννα. Το κάθε μενού συνοδεύεται από εκλεκτό επιδόρπιο που έχει ετοιμάσει ο βραβευμένος Γάλλος pastry chef Arnaud Larher και η ομάδα του ζαχαροπλαστείου του ιστορικού ξενοδοχείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες καλέστε καθημερινά από τις 11:00 έως τις 20:00 στο 210 3330748.

Εορταστικό μενού για όλες τις γιορτινές μέρες από το IT Restaurant

Το εστιατόριο IT μας έχει μάθει στο special delivery και, μάλιστα, έχει δημιουργήσει και την υπηρεσία Take 'n bake με τρία πιάτα που έχουν βάση τα λαζάνια και μπορούμε να τα απολαύσουμε στο σπίτι αφού τα ψήσουμε στον φούρνο μας. Για τις ημέρες των γιορτών, το IT δεν δημιούργησε μενού μόνο για τα ρεβεγιόν αλλά έφτιαξε μια σειρά από πιάτα, με τα οποία μπορεί ο καθένας να φτιάξει το δικό του γιορτινό δείπνο και να το απολαύσει όποια μέρα θέλει μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Βέβαια, επειδή όλα τα πιάτα μαγειρεύονται αυθημερόν και ο αριθμός των μενού είναι περιορισμένος, απαιτείται παραγγελία δύο μέρες πριν από την ημέρα παράδοσης.

Στο μενού βρίσκουμε τρεις βελουτέ σούπες, με σελινόριζα, κάστανο και κολοκύθα, σαλάτες με πράσινα λαχανικά και χειμωνιάτικους καρπούς, ζυμαρικά φούρνου, κυρίως πιάτο όπως γαλοπούλα με παραδοσιακή γέμιση, χοιρινό με δαμάσκηνα και μοσχαρίσιο χτένι καθώς και επιδόρπια όπως baked cheesecake, Mont Blanc και κρέμα λεμόνι.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, επισκεφτείτε το www.itrestaurant.gr

Cocoon catering experiences για καλό σκοπό

Το έχουμε δοκιμάσει, αγαπάμε τη φροντίδα που δείχνει για κάθε τραπέζι που αναλαμβάνει και απολαμβάνουμε τις προσεγμένες συσκευασίες με τις οποίες κάνει το delivery, είτε πρόκειται για κάποιο πρωινό είτε για όποιο άλλο γεύμα. Για την περίοδο των γιορτών, το Cocoon catering ετοίμασε μια μεγάλη λίστα από ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτα, πίτες και διάφορα συνοδευτικά. Έτσι, μπορεί κάποιος να φτιάξει το δικό του μενού, με επιλογές όπως σούπες βελουτέ με κάστανο ή κολοκύθα, πράσινες σαλάτες με καρπούς, φρούτα και νόστιμα dressings, κυρίως πιάτα όπως παραδοσιακή γαλοπούλα, γουρουνόπουλο, αρνάκι φρικασέ, χοιρινό με πράσο αλλά και γλυκά, ζυμαρικά και διάφορα ακόμη εδέσματα.

Τα μενού απευθύνονται σε παραγγελίες 6-8 ατόμων και απαιτείται προπαραγγελία για να φτάσουν με συνέπεια στους παραλήπτες. Επίσης, το catering παρέχει επιστρεφόμενα σκεύη ή σκεύη μιας χρήσης για να ζεστάνει κάποιος τα πιάτα όταν αυτό απαιτείται. Το καλύτερο είναι πως μέρος των εσόδων του χριστουγεννιάτικου καταλόγου θα δοθεί στον οργανισμό Make A Wish για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν σοβαρά.

Για παραγγελίες επισκεφτείτε το www.cocoon-catering.gr

Tivoli γιατί δεν ήθελε να λείπει από κοντά μας

Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας εδώ και 25 χρόνια και έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στις μεγάλες γιορτές, τα ρεβεγιόν και τα μοιράσματα γύρω από τα τραπέζια. Γι' αυτό και φέτος αποφάσισε να δημιουργήσει δύο σπέσιαλ μενού για την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Για τα Χριστούγεννα το μενού περιλαμβάνει κολοκυθόσουπα βελουτέ, τάρτα με μανιτάρια, σπανάκι και τυριά, πολύχρωμη σαλάτα με ξηρούς καρπούς, χοιρινό γάλακτος με δαμάσκηνα και κάστανα και τιραμισού για επιδόρπιο. Το πρωτοχρονιάτικο μενού, πάλι, περιλαμβάνει κολοκυθόσουπα, κιμαδόπιτα, πράσινη Σαλάτα, ανθότυρο με μέλι, αρνάκι γάλακτος με πατάτες και τιραμισού, επίσης.

Με την παραλαβή του μενού θα παρέχονται πληροφορίες για την προθέρμανση των πιάτων και την παρασκευή της σαλάτας. Το κρέας θα είναι τυλιγμένο σε λαδόκολλα για να μπορεί κάποιος να το ζεστάνει εύκολα και χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα.

Για να παραγγείλετε τα μενού, επισκεφτείτε το www.tivoli-live.gr

Το CTC urban gastronomy και το μενού των ρεβεγιόν

Ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης και η ομάδα του με ένα ζεστό μήνυμα αγάπης προς όλους, προτείνει για τις παραμονές των δύο μεγάλων γιορτών να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στους δικούς μας και να αφήσουμε τη μαγειρική στο CTC που θέλει να μας προσφέρει την εμπειρία που θα απολαμβάναμε στον χώρο του. Έτσι δημιουργήθηκε ένα μενού, κοινό και για τις δύο μέρες, που μπορεί κάποιος ή να το παραλάβει από το εστιατόριο ή να του παραδοθεί στο σπίτι του.

Το μενού περιλαμβάνει μπριός με καμένο βούτυρο, ταρτάρ από βιολογικό σολομό, σούπα βελουτέ καραβίδας, σαλάτα από μπλε καβούρι με λαχανάκια Βρυξελλών, φιλέτο Wellington με πουρέ από τρουφάτη πατάτα και cremeux από σοκολάτα 70% και κόκκινα φρούτα. Το μενού θα παραδίδεται με οδηγίες για να είναι άψογο από κάθε άποψη το εορταστικό δείπνο.

Mπορείτε να δείτε το μενού για Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά εδώ. Είναι διαθέσιμο μόνο με προπαραγγελία στο info@ctc-restaurant.com και στο τηλ. 2107228812.