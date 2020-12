ADVERTORIAL

Σε κάποιες περιπτώσεις η γνωστή φράση «αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, τουλάχιστον απόλαυσέ το» σου δίνει μια άλλη οπτική της πραγματικότητας, λίγο πιο αισιόδοξη και σίγουρα πιο απολαυστική. Η παραμονή στο σπίτι, οι συνθήκες του lockdown που σε κρατάνε μακριά από τις αγαπημένες σου συνήθειες και η δημιουργία μιας νέας ρουτίνας που πρέπει να υποστούμε ώστε να είμαστε ασφαλείς και υγιείς μπορούν να γίνουν πιο ευχάριστες, αν έχουν τη γεύση των αγαπημένων σου πιάτων.



Μπορεί τα τραπέζια και τα καθίσματα των αγαπημένων σου food spots να έχουν μαζευτεί σε μια γωνιά, όμως η αγάπη και το πάθος των ανθρώπων που φέρνουν συνταγές από την παγκόσμια γαστρονομία στις κουζίνες και τους φούρνους της Αθήνας συνεχίζουν ακάθεκτα και πεισματικά να μας προσφέρουν μοναδικές επιλογές γεύσεων. Και πλέον το καταφέρνουν με τη βοήθεια του efood, που σαν καλός αγγελιαφόρος μπαίνει μπροστά για να αναλάβει να παραδώσει στην πόρτα μας όλα τα γαστρονομικά αριστουργήματα που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο εύκολη και ποιοτική.



Στο efood θα βρεις μια σειρά από νέες συνεργασίες για να επιλέξεις ανάμεσα στους πρωτότυπους καταλόγους κάποιο από τα ιδιαίτερα πιάτα για brunch ή lunch ή για να ζήσεις μια private γευσιγνωσία, μεταμορφώνοντας το σαλόνι του σπιτιού σου σε σάλα γκουρμέ εστιατορίου. Δεν το λες και λίγο αυτό. Άλλωστε, οι μικρές απολαύσεις είναι εκείνες που σου δίνουν τη δύναμη να συνεχίσεις μέσα σε μια καθημερινότητα που έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και σε καλεί να ανταποκριθείς, ώστε κάποια στιγμή να ζήσεις και πάλι τη χαρά της φράσης «Καλησπέρα, έχω κλείσει τραπέζι».



Το efood αναλαμβάνει τον δικό του ρόλο, κάνοντας την παραμονή στο σπίτι πιο εύκολη, και παρουσιάζει τα αγαπημένα spots της Αθήνας που έρχονται σ' εσένα με την υπηρεσία delivered by efood, μέχρι την ημέρα που θα μπορέσεις εσύ να πας σε αυτά.

Ergon Athens

Το γνωστό πρότζεκτ που βρίσκεται στη Μητροπόλεως, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης, παρουσιάζει μια σειρά από γλυκές και αλμυρές επιλογές, βασισμένες σε εκλεκτά υλικά της ελληνικής παράδοσης. Συνταγές πρωινού αλλά και σάντουιτς στην πιο ποιοτική εκδοχή τους για κάθε στιγμή της ημέρας.

48 Urban garden

Το εξαιρετικό concept του food-truck, που βρίσκεται στο ισόγειο του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα στο κέντρο της Αθήνας, συνδυάζει στα πιάτα του κουλτούρες και διαθέσεις απ' όλο τον κόσμο. Γεύσεις εκλεκτές, ξεχωριστές, που πάνε τη γαστρονομία ένα βήμα πιο πέρα, έρχονται στον χώρο σου για να σε βάλουν σε ένα mood απόλαυσης.

Underdog

Το στέκι του Θησείου με τις βραβεύσεις και τις διακρίσεις που έχει γίνει λατρεμένο για τον εξαιρετικό καφέ αλλά και τα ξεχωριστά πιάτα brunch φέρνει στην πόρτα σου τις γεύσεις που επιλέγεις και υπόσχεται να σου φτιάξει τη μέρα!.

Τhe Bakers in the hood

Τα Τhe Bakers, που μας θύμισαν την αξία του κλασικού φούρνου και μας έμαθαν την τέχνη του σύγχρονου αρτοποιείου, φέρνουν στην πόρτα σου όλα τα αγαπημένα σου προϊόντα κάθε φορά που αναζητάς ένα ποιοτικό σνακ. Το νέο τους concept, In the Hood, το ρουστίκ σνακ-μπαρ του κέντρου, προσφέρει τις εκλεκτές συνταγές του σε φιλικό και grab-and-go περιτύλιγμα που διατηρεί τη γεύση αναλλοίωτη και προστατευμένη.

