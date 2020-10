ADVERTORIAL

Αν είστε άνθρωπος του κέντρου, σίγουρα τα έχετε συναντήσει. Αν είστε λάτρης του burger, σίγουρα τα έχετε δοκιμάσει. Αν είστε burgeristas, σίγουρα τα έχετε λατρέψει. Τα Pax αποτελούν το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους απανταχού burger lovers που θέλουν να ζήσουν μοναδικές στιγμές street food απόλαυσης. Η ιστορία τους ξεκινάει πριν μερικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, με μια ομάδα τρελών σεφ με πάθος για το σωστό, «τίμιο» burger και συνεχίζεται δυναμικά μέχρι σήμερα, με τέσσερα μαγαζιά σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κω.

Η αγάπη για το burger φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Το κατάστημα της Αιόλου «παντρεύει» το παραδοσιακό με το μοντέρνο, στοιχείο που χαρακτηρίζει και τα burgers.

Πίσω από το όνομά τους κρύβεται η μυστική συνταγή που τα έχει κάνει τόσο δημοφιλή. Τα Pretty Amazing and Xtraordinary burgers, από όπου πήραν το όνομα τους τα Pax, φτιάχνονται με 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και ψήνονται τη στιγμή της παραγγελίας, εξασφαλίζοντας ένα ζουμερό και γευστικό μπιφτέκι. Τόσο το μπιφτέκι όσο και τα ψωμάκια αποτελούν αποκλειστική συνταγή που φτάνει καθημερινά στα καταστήματα για να διατηρούνται πάντα αφράτα και γευστικά. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι φρέσκα και κορυφαίας ποιότητας, οι sauces είναι χειροποίητες, ενώ φρέσκες τηγανητές πατάτες απογειώνουν τη γευστική εμπειρία. Ένα value for money μπεργκεράδικο και μάλιστα με πολλές βραβεύσεις κοινού στο ενεργητικό του.

Τα 3 νέα Burger Bowls είναι τα αποδομημένα burgers των PAX και έχουν επιλογές για όλα τα γούστα.

It's a S.I.N.

Μεταξύ Κόλασης και Κήπου της Εδέμ, τα νέα πιάτα των PAX απενοχοποιούν το street food και δημιουργούν «πειρασμούς» που είναι σκέτη «αμαρτία».



Τι συμβαίνει όταν ένας σεφ περνάει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Νάξο και επιστρέφει στην κουζίνα των PAX με γραβιέρα Νάξου και σπιτική μαρμελάδα εμπνευσμένη από το Αιγαίο; Το αποτέλεσμα είναι το «Summer In Naxos» - το νέο limited edition burger των PAX, που «ξεροψήθηκε» κάτω από τον ήλιο και έφτασε γεμάτο ζουμερές αιγαιοπελαγίτικες καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Ο Οδυσσέας, εμπνευστής του S.I.N., λατρεύει να αποτυπώνει τις εμπειρίες του σε ένα burger και να παντρεύει τοπικά υλικά κορυφαίας ποιότητας με τις κλασικές αρχές της γενέτειρας του street food. Όπως δηλώνει ο ίδιος: «Φέτος πήγα διακοπές στη Νάξο. Γενικά στο νησί φάγαμε εξαιρετικά καλά, οπότε κάτι μέσα μου έλεγε να δημιουργήσω ένα burger of the month εμπνευσμένο από όλα όσα δοκίμασα εκεί! Γραβιέρα Νάξου. Θα εκπλαγείς μόλις καταλάβεις πόσο πολύ ταιριάζει στο burger! Στο νησί όταν ζητούσες τυριά, συνήθιζαν να τα σερβίρουν με μαρμελάδες.

Έτσι η ιδέα ξεκίνησε με δύο βασικά στοιχεία: τη γραβιέρα Νάξου και τη μαρμελάδα. Η Νάξος φημίζεται και για τις εξαιρετικές της πατάτες και έτσι σκέφτηκα να φτιάξουμε λεπτοκομμένα, τραγανά τσιπς πατάτας. Αυτό θα μας έδινε μια επιπλέον υφή, οπότε και ταίριαξε αμέσως. Αφού είχα βρει τρία βασικά στοιχεία, αποφάσισα ανάμεσα από αυτά να μπει ένα τέλεια μαγειρεμένο τηγανητό αυγό. Στη Νάξο έτρωγα κάθε μέρα αυγά, οπότε το υποσυνείδητο λειτούργησε άμεσα.

"Λόκαλ" για εμένα δε σημαίνει μόνο να χρησιμοποιήσω ένα ντόπιο υλικό. Θέλω να έχει και λόγο ύπαρξης. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολύ συχνά να παντρεύω τεχνικές-συνταγές-ιδέες από το εξωτερικό με κάποια Ελληνικά προϊόντα.»

Το “Summer in Naxos” a.k.a. S.I.N. με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ, σπιτική́ μαρμελάδα κόκκινης πιπεριάς Φλώρινας, τηγανητό́ αυγό́, σπιτικά́ chips πατάτας και μαγιονέζα.

Ring My ...Bowl

Τα αγαπημένα PAX Burgers ξέρουν να εκπλήσσουν με ξεχωριστές συνταγές που δε θα βρείτε πουθενά αλλού - ειδικά για όσους θέλουν κάτι εναλλακτικό. Η αγάπη τους για το λαχταριστό burger, δημιούργησε την ανάγκη για κάτι μοναδικό, που θα είναι σαν burger - αλλά δε θα είναι. Έτσι, λοιπόν, μας συστήνουν τα Burger Bowls. Τα Burger Bowls είναι burger χωρίς ψωμάκι, που κλείνουν μέσα τους όλη τη νοστιμιά ενός αυθεντικού PAX burger.

Στο Chicken Bowl επιλέγεις εσύ αν θα το απολαύσεις με στήθος κοτόπουλου σχάρας ή fried buttermilk chicken, sauce από honey mustard sauce ή spicy mayo. Συνοδεύεται με yellow rice, coleslaw, καλαμπόκι, sticks φρέσκου αγγουριού, καρότου και κρεμμυδιού, ψητά τοματίνια, pico de gallo.



Για τους αμετανόητους burgeristas, το PAX Burger Bowl με φρέσκο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, american cheddar, bacon, τηγανητό αυγό, onion rings, tater tots, πίκλες αγγουριού και pax sauce θα ενθουσιάσει. Αν πάλι θέλετε κάτι πιο ελαφρύ, δοκιμάστε το Chicken Bowl με yellow rice, coleslaw, καλαμπόκι, sticks φρέσκου αγγουριού, καρότου και κρεμμυδιού, ψητά τοματίνια, pico de gallo και επιλογή ανάμεσα σε honey mustard sauce ή spicy mayo. Ο γαστρονομικός Κήπος της Εδέμ, δεν είναι άλλος από το Garden Bowl, ένα vegetarian bowl με χειροποίητο μπιφτέκι από κινόα και κολοκύθι, yellow rice, χαλούμι, ψητά τοματίνια, baby σπανάκι, ρόκα, sticks φρέσκου κολοκυθιού, αγγουριού, καρότου και κρεμμυδιού, honey mustard sauce.

Το Garden Bowl είναι η ιδανική vegetarian επιλογή με χειροποίητο μπιφτέκι από κινόα και κολοκύθι, yellow rice, χαλούμι, ψητά τοματίνια, baby σπανάκι, ρόκα, sticks φρέσκου κολοκυθιού, αγγουριού, καρότου και κρεμμυδιού, honey mustard sauce.



Τα Burger Bowls απευθύνονται σε πολλά διαφορετικά γούστα - ενώ είναι ιδανικά ως πλήρη και χορταστικά γεύματα για το lunch break από τη δουλειά.

Το PAX Burger Bowl είναι το πιο εναλλακτικό γεύμα που θα φας, μ φρέσκο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, american cheddar, bacon, τηγανητό αυγό, onion rings, tater tots, πίκλες αγγουριού και pax sauce σε πίτα αλευριού.

The Burger you Deserve

Αν πάλι είστε τύπος σταθερός, που αγαπάτε τα κλασικά και θέλετε να τα απολαμβάνετε στην καλύτερη εκδοχή τους, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το Τhe Original burger με 100% φρέσκο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, κέτσαπ, μουστάρδα, κρεμμύδι, και πίκλες. Η ίδια εκδοχή σερβίρεται και με american cheddar και ακούει στο όνομα The Cheesy Original. Το Best Seller του καλοκαιριού Oldboy με buttermilk chicken κλέβει τις εντυπώσεις, ενώ οι λάτρεις των πιο ψαγμένων γεύσεων θα λατρέψουν το Goat Cheese & Truffle με κατσικίσιο τυρί, σοταρισμένα μανιτάρια, beer caramelized onions και χειροποίητη truffle mayos.

Το απόλυτο urban στέκι των burger lovers σας περιμένει για να σας προσφέρει μοναδικές εμπειρίες - ενώ αν προτιμάτε να μείνετε σπίτι με την παρέα, τα PAX θα σας βρουν όπου κι αν είστε και θα σας φέρουν με delivery τις ξεχωριστές τους γεύσεις.

