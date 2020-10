Lot51

Σε καλεί να δοκιμάσεις την εμπειρία του specialty coffee.

Υπάρχουν δύο λόγοι για να πιεις καφέ. Ο ένας είναι για να ξυπνήσεις και ο άλλος για να αφυπνιστείς. Στην πρώτη περίπτωση η μέρα σου ξεκινά αφού πάρεις την απαραίτητη δόση καφεΐνης και στη δεύτερη όλες σου οι αισθήσεις ξεσηκώνονται η μία μετά την άλλη, καθώς απολαμβάνεις μια ιδιαίτερη γεύση που σε ταξιδεύει μέσα από τα αρώματα και το πλούσιο σώμα της.



Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, ή πρέπει να πας στο Lot51 ή έχεις πάει ήδη, γι' αυτό ανήκεις σε αυτό το επίπεδο coffee lover. Γιατί εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρασυρθείς από τις επιλογές specialty coffee που θα σου αποκαλύψουν μιαν άλλη, εντελώς διαφορετική οπτική για τον καφέ. Η γνωστή πλέον Area 51 υπογράφει την υψηλή, αλλά κυρίως σταθερή ποιότητα όλων των ποικιλιών, μεταφέροντας σε ένα φλιτζάνι (που δεν είναι ένα απλό φλιτζάνι...) όλη την εμπειρία, την τεχνογνωσία αλλά και το πάθος της γνωστής πλέον ομάδας Coffee Roasters.



Το Lot51 δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από μια ευκαιρία να ζήσεις αυτή την εμπειρία από κοντά και κυρίως να τη γευτείς, δοκιμάζοντας ανάμεσα σε specialty coffees από Βραζιλία και Αιθιοπία (στις προτάσεις ροής) αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως Κένυα, Ινδία, Παπούα-Νέα Γουινέα. Το Lot51 θα σε παρασύρει σε τέτοιου είδους ανακαλύψεις και μάλιστα με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ και γλυκών, όπως τα cinnamon rolls, oι handmade μπάρες δημητριακών ή το sticky bun με γέμιση κάστανο (must-try!).



Στη retail corner θα βρεις καφέδες της Area 51, αλλά πλέον μπορείς να αγοράσεις όλα τα αγαπημένα σου προϊόντα και μέσα από το e-shop, που έχει σχεδιαστεί με την ίδια αισθητική που χαρακτηρίζει τον φυσικό χώρο: προσεγμένο design, φιλόξενη ατμόσφαιρα και αρκετές δόσεις χιούμορ.



Σύντομα θα βρεις το νέο πρότζεκτ «earth by Lot51» με κούπες, ποτήρια και πιάτα επαναχρησιμοποιούμενα που θα «μιλήσουν» στην οικολογική σου συνείδηση. Η εμπειρία καφέ του Lot51 σε βρίσκει όπου κι αν είσαι, αφού μπορείς να παραγγείλεις τηλεφωνικά τον καφέ που θέλεις και να τον απολαύσεις στον χώρο σου. Και μια συμβουλή: προτίμησε να δοκιμάσεις έναν specialty χωρίς ζάχαρη για να «κερδίσεις» όλα εκείνα που έχει να σου προσφέρει η ξεχωριστή του γεύση.

Παπαδιαμαντοπούλου 24Β, Ιλίσια, 211 1155024, www.lot-51.gr, Facebook, Instagram

CaffE L΄antico

Η premium εκδοχή του καφέ έρχεται πλέον στον χώρο σου.

Η ιστορία του καφέ πηγαίνει αιώνες πίσω και μαζί με την ιστορία του γράφεται και η ιστορία εκείνων των ανθρώπων που δημιούργησαν τη δική τους παράδοση στον χώρο. Η ιστορία του Caffè L'Antico ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα, με την οικογένεια Cagliari να μετακομίζει από την Ιταλία στη Βραζιλία για να μάθει όσα χρειάζεται για τον καφέ. Από τότε μέχρι σήμερα το όνομα Caffè L'Antico έχει συνδεθεί με τη μοναδική εμπειρία του αυθεντικού ιταλικού espresso, γράφοντας ένα ξεχωριστό, δικό του κεφάλαιο στον χώρο του καφέ και στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας GODDCOFFEE, η οποία είναι επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Caffè L'Antico.



Αυτό το κεφάλαιο εμπλουτίζεται με μια νέα υπηρεσία που, όπως πάντα, έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων εκτιμούν την αξία του καλού καφέ και αναζητούν ό,τι καλύτερο. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Caffè L'Antico μπορείς πλέον να βρεις όλα τα εκλεκτά προϊόντα της εταιρείας, όπως κάψουλες συμβατές με Nespresso και Lavazza, pods, καφέ αλεσμένο, μόκα και σε κόκκο, αλλά και μονοποικιλιακές προτάσεις που θα σε ταξιδέψουν με τα αρώματα και την πλούσια γεύση τους. Δίπλα στις εξαιρετικές επιλογές καφέ θα βρεις τα κατάλληλα αξεσουάρ για να δημιουργείς στο σπίτι σου το αγαπημένο σου ρόφημα ως home barista, αλλά και τσάι ή σοκολάτα σε εκλεκτές γεύσεις.



Το ηλεκτρονικό κατάστημα σου δίνει τη δυνατότητα να παραλαμβάνεις στον χώρο σου με ευκολία και ασφάλεια όλα τα αγαπημένα σου προϊόντα, παραγγέλνοντας μέσα σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με την ίδια αγάπη που διέπει τη φιλοσοφία της εταιρείας. Γιατί η Caffè L'Antico, με έναν αιώνα εμπειρίας στον χώρο και αρκετές διακρίσεις, έχει αποδείξει πως το συναίσθημα και η αφοσίωση είναι εκείνα τα στοιχεία που κάνουν τα προϊόντα της να ξεχωρίζουν. Coffee roasters τέταρτης γενιάς, οι άνθρωποι της εταιρείας βάζουν όλη την τέχνη τους για να προσφέρουν πλούσια χαρμάνια με γεμάτo σώμα και σταθερά χαρακτηριστικά, τα οποία θα απολαύσεις σπίτι ή στη βόλτα σου.



Καφέδες από επιλεγμένες καλλιέργειες καβουρδίζονται αργά, αναδεικνύοντας μέσα από ένα ψήσιμο 18 λεπτών τα πιο εκλεκτά χαρακτηριστικά τους, ώστε να καταλήξουν σε ένα απολαυστικό φλιτζάνι με ισορροπημένη δομή που θα σε κάνει να καταλάβεις τη διαφορά ενός πραγματικά καλού καφέ. Σε όλη αυτήν τη διαδικασία η Caffè L'Antico συμπληρώνει την τεχνογνωσία με ένα βασικό στοιχείο, αυτό της καρδιάς, για να μας μυήσει σε έναν κόσμο όπου ο καφές είναι μια συγκινητική εμπειρία που προκαλεί συναισθήματα.

Λεωφ. Δημοκρατίας 7, Μελίσσια, 210 8105761, goddcoffee.gr, e-shop, info@goddcoffee.gr, Facebook, Instagram

Sapid

Η ελληνική εταιρεία καβουρδίσματος μας μαθαίνει τον εύγευστο καφέ.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Η απόλαυση του νου είναι μεγάλη υπόθεση και η γεύση παίζει τον δικό της ρόλο σε αυτήν. Η Sapid όχι μόνο γνωρίζει αλλά και προσφέρει αυτή την απόλαυση μέσα από ποικιλίες καφέ που ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Η γευστική αναζήτηση σε διάφορα μέρη του κόσμου, η επιλογή της φάρμας, ακόμα και του αγρότη, οδηγεί τους εκλεκτούς κόκκους στα καβουρδιστήρια της Sapid και από κει σε όλα τα coffee shops (σε Ελλάδα και εξωτερικό) που ψάχνουν ιδιαίτερες ποικιλίες για να προσφέρουν ένα ισορροπημένο φλιτζάνι, αλλά και στους home baristi που εκτιμούν τη γεύση και το άρωμα του καλού καφέ.



Αυτήν τη σεζόν η Sapid, σε συνεργασία με εξαίρετους παραγωγούς και συνεταιρισμούς καφέ από την Κεντρική και Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία, θα ψήσει στα καβουρδιστήρια της περισσότερες από 20-30 μοναδικές ποικιλίες καφέ από εξωτικές χώρες των τριών ηπείρων. Παράλληλα, όλοι οι καφέδες, καθώς και μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά εξοπλισμού και αξεσουάρ καφέ, θα πωλούνται σύντομα και από τη νέα ιστοσελίδα της!



Ανάμεσα στις εξαιρετικές επιλογές που προσφέρει η ελληνική εταιρεία καβουρδίσματος ξεχωρίζει για 6η συνεχόμενη χρονιά το Sapid espresso blend, που επιβεβαιώνει τη φήμη του ως best-seller της εταιρείας και αποτελεί σταθερή αξία σε Ελλάδα και Κύπρο.



Ο ελληνικός καφές της Sapid έχει τη δική του επιτυχημένη παρουσία και κατακτά συνεχώς φανατικούς οπαδούς. Η μυστική συνταγή, το ιδιαίτερο καβούρδισμα και η άλεση σε παραδοσιακό πετρόμυλο δημιουργούν ένα φλιτζάνι με υπέροχα αρώματα και γεύση που όχι τυχαία διακρίθηκε το 2016 και 2017 με την 1η και 2η θέση αντίστοιχα στον παγκόσμιο διαγωνισμό καφέ στο μπρίκι. Αυτή, άλλωστε, είναι μία από τις πολλές διακρίσεις της Sapid σε πρωταθλήματα καφέ, με πιο πρόσφατη αυτή του πρωταθλητή στο Brewers Cup το 2019.



Η συνεχής αύξηση των συνεργατών της Sapid δεν οφείλεται μόνο στη μεγάλη ποικιλία καφέδων (espresso, φίλτρου και ελληνικός) και όλων των υποστηρικτικών εκλεκτών προϊόντων, όπως οι σοκολάτες και τα τσάγια. H εταιρεία δημιουργεί επίσης ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου αλλά και σεμινάρια καφέ που οδηγούν σε πιστοποίηση SCA. Δεν θα περίμενες τίποτα λιγότερο από την ελληνική εταιρεία καβουρδίσματος που διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας και υγιεινής ISO και HASP, προτείνοντας την ποιότητα αλλά και την αγάπη για την ιεροτελεστία του καφέ ως χαρακτηριστικό που την κάνει να ξεχωρίζει.

Δωδώνης 100, Ίλιον, 210 5022885, Facebook, Instagram

Omsom

Ένα concept που σε φέρνει πιο κοντά στην έννοια specialty coffee.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Μια παρέα φίλοι ονειρεύονται να κάνουν κάτι μαζί. Και έρχεται το lockdown για να αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Αυτή η αρχή από μόνη της σε προϊδεάζει για κάτι ξεχωριστό που ήρθε για να μείνει, κάνοντας τη δική του δήλωση αισιοδοξίας. Οι Νίκος Μπέλλης, Αντώνης Γιάτσε, Γιώργος Μπέσιος και Νικόλας Γερανάκης δημιούργησαν το Omsôm για να φέρουν στην καθημερινότητά μας το concept του specialty coffee και όχι τυχαία, αφού πίσω από κάθε φλιτζάνι καφέ κρύβεται –ή μάλλον αποκαλύπτεται– η βαθιά γνώση και εξειδίκευση που σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά. Τα ταξίδια, οι γευστικές δοκιμές, η επιλογή ανάμεσα σε ποικιλίες από διάφορα μέρη του κόσμου, όλα καταλήγουν στο καβουρδιστήρι που βρίσκεται στον χώρο για να αναδείξει με το σωστό ψήσιμο έναν στρογγυλό espresso ή έναν αρωματικό φίλτρου με καταγωγή από Βραζιλία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Αιθιοπία και αλλού. Στο Omsôm ο χώρος είναι σχεδιασμένος για να ενισχύει την απόλαυση, καθώς τίποτα δεν αποσπά την προσοχή σου σε μια urban ατμόσφαιρα απλή, αλλά προσεγμένη σε κάθε της λεπτομέρεια. Στο retail corner θα βρεις όλους τους καφέδες που προσφέρει το μπαρ αλλά και ιδιαίτερα προϊόντα, όπως το μέλι Nomad Honey και το vegan γάλα Sproud σουηδικής καταγωγής, που φτιάχνεται από πρωτεΐνη αρακά και προσφέρεται σε τέσσερις εκδοχές, από barista μέχρι choco! Τα φρεσκοψημένα κρουασάν, τα cinnamon rolls και τα μάφιν συνοδεύουν την εμπειρία του καφέ, ενώ καθημερινά θα βρεις διαφορετικά χειροποίητα γλυκά, όπως το american cheesecake ή το vegan carrot cake. Από τον πρωινό καφέ μέχρι το after office drink, το Omsôm γίνεται εκείνο το χαλαρό στέκι που θα σε οδηγήσει σε μια νέα εμπειρία, γεμάτη από αρώματα και γεύση.

Κύπρου 14, Περιστέρι, 210 5717600, Facebook, Instagram

Bayard

Ένας μπλε σκύλος στα Εξάρχεια αλλάζει την αστική γειτονιά.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Αν ο Τιμ Μπάρτον ζούσε στην Αθήνα, σίγουρα το Bayard θα ήταν το στέκι του. Κι αν δεν είχε σκηνοθετήσει ήδητην Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, θα την έγραφε σε κάποιο από τα τραπέζια του Bayard, χαζεύοντας το αστικό τοπίο των Εξαρχείων από τις μεγάλες τζαμαρίες. Κι αν σκεφτόταν πώς θα ονομάσει τον σκύλο στην ταινία, θα του έδινε το όνομα Bayard. Μόνο που καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν ισχύει και η αλήθεια είναι κάπως αντίστροφη, αφού το νέο αυτό στέκι που δημιούργησαν η Ιωάννα και ο Θοδωρής –αγαπούν και οι δύο την Αλίκη!– κάνει τις δικές του αναφορές στην ταινία του Μπάρτον, ενώ ταυτόχρονα εμπνέεται τον σχεδιασμό του από την αρχιτεκτονική των '70s με τη βοήθεια της Ζωής Μουτσώκου. Το παλιό μωσαϊκό, τα παστέλ χρώματα και η βιεννέζικη ψάθα θυμίζουν σαλόνι από τις πολυκατοικίες της περιοχής, με το ψηλό ταβάνι να αντιστέκεται σε αυτή την προσομοίωση, προσφέροντας μια αίσθηση ελευθερίας και άνεσης. Σε αυτόν τον conceptual χώρο θα πιεις επιλεγμένο καφέ της Area 51, απολαμβάνοντας τα αρώματα των κόκκων από Αιθιοπία και Βραζίλια στις house origin επιλογές, αλλά και μονοποικιλιακούς που κάθε τόσο ανανεώνονται, από επιλεγμένες φυτείες του κόσμου. Τα σνακ και τα γλυκά από το Τρομερό Παιδί και το Delio Food είναι όλα διαλεγμένα με προσοχή για να κάνουν την εμπειρία στο Bayard ακόμα πιο ξεχωριστή. Το Bayard είναι εντελώς pet-friendly, εκφράζοντας τη φιλοσοφία του Θοδωρή και της Ιωάννας και απαντώντας αυτόματα στο ερώτημα «τι κάνει ένας μπλε σκύλος στα Εξάρχεια;».

Ζωοδόχου Πηγής 134, Εξάρχεια, 212 1062743, Facebook, Instagram

Samba Coffee Roasters —The Shop

Το πάθος για τον καλό καφέ στεγάζεται στο νέο coffee spot στο Κολωνάκι.

Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον καφέ, γι' αυτό δοκιμάζουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον καφέ, γι' αυτό προσφέρουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η ομάδα της Samba Coffee Roasters που καθημερινά μελετούν, αναζητούν, δοκιμάζουν και προτείνουν αυτό το κάτι διαφορετικό που αναβαθμίζει τον καφέ από απλή συνήθεια σε μια ολoκληρωμένη εμπειρία. Την εμπειρία αυτή μπορείς να ζήσεις πλέον στο νέο Samba Coffee Roasters The Shop που ήρθε στο Κολωνάκι, μεταφέροντας μαζί του όλη την τεχνογνωσία, το πάθος και την αισθητική της νέας εταιρικής εικόνας –που τα σπάει!–, προσφέροντας αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «στρογγυλό φλιτζάνι».



Καφέδες όλου του κόσμου, από Κεντρική Αμερική, Αφρική και Ασία, δοκιμάζονται μέσα από γευσιγνωσίες που διαρκούν μέρες, επιλέγονται με κριτήρια που ξεπερνούν τα συνηθισμένα και καβουρδίζονται έτσι όπως τους αρμόζει για να φτάσουν στην μπάρα του coffee shop. Από κει, οι εξειδικευμένοι barista αναλαμβάνουν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας, σερβίροντας τελικά τον καφέ που ταιριάζει σε κάθε πελάτη.



Η ισορροπία ανάμεσα στη γεύση, το άρωμα και την ένταση είναι εκείνη που σε κάνει να νιώθεις πως, ό,τι κι αν επιλέξεις, σε περιμένει μια έκπληξη που αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο. Εκτός από τον espressο ή cappuccino σε ζεστή και κρύα εκδοχή, το Samba Coffee Roasters The Shop θα σου προσφέρει εξαιρετικό καφέ φίλτρου, που αναδεικνύει με τον πιο «ευγενή» τρόπο τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας, αλλά και μείξεις, αλκοολούχες και μη, με βάση τον καφέ. Εκείνο, όμως, που πραγματικά πρέπει να δοκιμάσεις είναι ο single origin που ταιριάζει στη δική σου γεύση για να αφεθείς στο ταξίδι στο οποίο θα σε οδηγήσει ο barista για να νιώσεις την απόλυτη εμπειρία coffee lover.



Στον χώρο του, που είναι φτιαγμένος με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, θα βρεις φυσικά το retail corner με διαφορετικές ποικιλίες, ενώ η ομάδα του Samba θα σε κατευθύνει σωστά, μεταφέροντας το πάθος, στο οποίο οφείλει, μεταξύ άλλων, την επιτυχημένη πορεία της από το 1979, οπότε και δημιουργήθηκε, μέχρι σήμερα. Άλλωστε, στόχος του Samba Coffee Roasters The Shop είναι να σε βγάλει από τον μικρόκοσμο της καθημερινότητας και να σου γνωρίσει το μεγαλείο που βρίσκεται γύρω από τον καφέ. Και το καταφέρνει πολύ καλά!

Σόλωνος 36 & Λυκαβηττού, Κολωνάκι, 210 3637283, www.sambacafe.gr, Facebook, Instagram

Hole

Τρομερά μπέιγκελ και εκλεκτός καφές κάνουν την καθημερινότητα λίγο καλύτερη.

Όταν άνοιξε το Hole, πήγες να δεις αυτήν τη νέα ιδέα που έφερε την τρύπα του μπέιγκελ στη ζωή μας και να δοκιμάσεις τις διαφορετικές συνταγές που είχε να σου προτείνει. Έπειτα πήγες και ξαναπήγες, γιατί αυτό που δοκίμασες δεν ήταν απλώς μια νέα γευστική πρόταση αλλά μια διαφορετική άποψη της καθημερινότητας, πιο αισιόδοξη – που όλοι έχουμε ανάγκη. Αυτή η καθημερινότητα έχει προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας, που θα διαλέξεις ή θα δημιουργήσεις μόνος σου, επιλέγοντας τα υλικά που επιθυμείς. Εκτός από τις must-try επιλογές (όπως παστράμι και σολομός), στις νέες γεύσεις θα βρεις την pizza bagel σε διαφορετικές εκδοχές, ενώ στο νέο Hole στη Δουκίσσης Πλακεντίας πρέπει να δοκιμάσεις τη δροσερή σαλάτα κινόα, το Burgel, που παντρεύει το λατρεμένο ψωμάκι με τη συνταγή του burger, αλλά και το vegetarian bagel με παντζάρι. Επίσης, στο νέο αδερφάκι του Hole θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις τα χειροποίητα γλυκά, όπως το carrot cake της Βικτώριας Χαλκίτη, αλλά και τον κορμό με μους σοκολάτα, που εδώ σερβίρεται σε ποτήρι. Ο αρωματικός καφές Kudu θα σε συνεπάρει με τα αρώματα που αναδίδει ο μονοποικιλιακός espresso, ενώ συνοδεύεις το καθημερινό brunch αλλά και το πρωινό σου (ψωμάκια με ταχίνι, μέλι ή μαρμελάδα), το οποίο σύντομα γίνεται συνήθεια, αφού, ως γνήσιος holer, δεν μπορείς να ξεκινήσεις τη μέρα σου αλλιώς. Η ομάδα του Hole σε περιμένει με ένα τεράστιο χαμόγελο, μοιράζοντας απλόχερα γεύσεις, καλή ενέργεια και λίγη τρέλα – όση χρειάζεται. Γιατί, τελικά, όλα φαίνονται λίγο καλύτερα αν τα δεις μέσα από μια γευστική τρύπα!

Λεωφόρος Πεντέλης 138, 210 6812324 / Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας, Νάξου 6, 211 1189383, Facebook, Instagram

Foyer Espresso Bar

Ένα hip σημείο συνάντησης για τους coffee lovers στο κέντρο της Αθήνας.

Φαντάζεσαι μια καλλιτεχνική περιοχή να έχει το δικό της κοινό φουαγέ; Το Foyer Espresso Bar θα μπορούσε να είναι αυτός ο χώρος συνάντησης του κέντρου, αφού από την πρώτη στιγμή σού δημιουργεί την αυθεντική αγάπη για τις τέχνες. Σχεδιασμένο για να θυμίζει hype στέκια της Κεντρικής Ευρώπης, το Foyer Espresso Bar θα σου προσφέρει μικρές απολαύσεις, ξεκινώντας από τον καφέ, που κατέχει τη δική του, ξεχωριστή θέση. Επιλέγοντας προσεκτικά ανάμεσα σε coffee roasters απ' όλο τον κόσμο, η ομάδα του Foyer Espresso Bar δημιουργεί ένα πρωτοποριακό μενού που βασίζεται στη φρεσκάδα για να αναδείξει τα εκλεκτά blends που καταφθάνουν στην μπάρα του και εναλλάσσονται ανάλογα με την εποχή, ενώ οι εξιδικευμένοι baristi θα σου σερβίρουν φλιτζάνια ισορροπημένα που αναδεικνύουν ένα εύρος μοναδικών γεύσεων. Στο Foyer Espresso Bar δεν θα πιεις μόνο πραγματικά καλό καφέ αλλά θα συναντήσεις και συνεργασίες με coffee roasteries που διακρίνονται για την ποιότητα και τις βιώσιμες πρακτικές τους. Οι προσεγμένες συνεργασίες, όμως, δεν σταματούν στον καφέ, αφού οι τοίχοι του Foyer φιλοξενούν μέχρι το τέλος τους έτους την έκθεση του Βερολινέζου φωτογράφου Jack Hare με τίτλο «Das Licht über Berlin», ενώ στα ράφια του υπάρχει μια μικρή συλλογή με ανεξάρτητες εκδόσεις και περιοδικά απ' όλο τον κόσμο. Τα εξαιρετικά σνακ ή γλυκά, από τα οποία δεν λείπουν οι vegan επιλογές, αλλά και το retail corner, απ' όπου μπορείς να προμηθευτείς τον αγαπημένο σου καφέ για το σπίτι, ολοκληρώνουν τη φιλοσοφία του Foyer Espresso Bar, ενώ το νέο online shop, παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας ταυτόχρονα κάτι από την ξεχωριστή φιλοσοφία του.

Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 210 3800047, Facebook, Instagram

Ζουμπουρλού κομφεταρiα-πιτασερi

Μια αρχόντισσα από την Πόλη σε τρατάρει γλυκό στην πλατεία Ψυρρή.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Είναι κάποιες λέξεις που στάζουν γλύκα. Στο άκουσμά τους έρχονται στον νου αρώματα, χρώματα και η αίσθηση της φροντίδας από μια πληθωρική νοικοκυρά, αρχοντική αλλά και φωνακλού, που θα σε τρατάρει γλυκό και θα καθίσει δίπλα σου να σε δει να το απολαμβάνεις. Αυτή είναι η Ζουμπουρλού. Μια κομφεταρία –έτσι αποκαλούσαν οι γαλλομαθείς τα ζαχαροπλαστεία της Πόλης– που θα σου προσφέρει παραδοσιακά πολίτικα γλυκά αλλά και δημιουργικές προτάσεις της σύγχρονης ζαχαροπλαστικής μέσα από έναν κατάλογο που επιμελείται ο executive pastry chef Τάσος Ζησόπουλος.



Πλούσιο γαλακτομπούρεκο με κρέμα από βουβαλίσιο γάλα, κλασικός μπακλαβάς, εξαιρετικό εκμέκ κανταΐφι αλλά και το δυσεύρετο παραδοσιακό βυζαντινό με βάση από ραβανί και κρέμα πορτοκαλιού και κανέλας είναι συνταγές που σου ξυπνάνε εικόνες από την Πόλη. Διπλά τους θα βρεις λαχταριστές μοντέρνες προτάσεις, όπως η Σούπα Ζουμπουρλού, μια σφαίρα σοκολάτας με γέμιση κρέμας μέσα σε μια απαλή σούπα από φράουλες και βατόμουρα, ή το προφιτερόλ σε μια νέα εκδοχή, όπου τα χειροποίητα και τραγανά σουδάκια βυθίζονται μέσα σε ρευστή σοκολάτα γάλακτος, bitter ή Βueno.



Η Ζουμπουρλού είναι και πιτασερί. Ένας τίτλος που ανήκει αποκλειστικά και μόνο σ' εκείνη και τιμάει τις μοναδικές χειροποίητες πίτες που ψήνονται καθημερινά με ολόφρεσκα υλικά και αναδίδουν τα αρώματα της παράδοσης. Ανάμεσα στις λαχταριστές κοτόπιτες, σπανακόπιτες και ντοματόπιτες, θα ξεχωρίσεις την παραδοσιακή πολίτικη πίτα gözleme σε γλυκιά ή αλμυρή εκδοχή. Όποια γεύση κι αν επιλέξεις από τον πλούσιο κατάλογο, μπορείς να τη συνοδεύσεις με ελληνικό καφέ που ψήνεται στη χόβολη, τσάι ή κάποιο ρόφημα σοκολάτας.



Όμως η Ζουμπουρλού είναι κάτι ακόμα, δημιούργημα του Ομίλου Καστελόριζο, κι αυτό από μόνο του δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε αυτή την αρχόντισσα από την Πόλη. Γιατί ξέρεις ότι στην κουζίνα της θα βρεις τα καλύτερα υλικά και ότι θα σε καλοδεχτεί από το πρωί μέχρι το βράδυ σε έναν χώρο φτιαγμένο με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια ή στην ταράτσα της με θέα την πλατεία Ψυρρή. Εξάλλου, οποιαδήποτε στιγμή κι αν επιθυμήσεις πολίτικη γεύση, μπορείς να παραγγείλεις μέσω e-food και Wolt, όπου κι αν βρίσκεσαι. Γιατί η Ζουμπουρλού δεν είναι απλώς ένα ζαχαροπλαστείο, είναι η ίδια η έννοια της κομφεταρίας που ήρθε για να μείνει στη ζωή μας, κάνοντάς την λίγο πιο γλυκιά.

Αισχύλου 4, Ψυρρή, 210 331485, www.zoubourlou.gr, Facebook, Instagram

Faba Coffee Roasters

Σου μαθαίνει τη γεύση του καλού καφέ και πώς να την απολαμβάνεις.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Αν περνάς το πρωί από την Κυρίλλου Λουκάρεως, στο ύψος του Άρειου Πάγου, θα δεις ανθρώπους να τρέχουν με έναν καφέ στο χέρι, καθώς ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Αν, όμως, παρατηρήσεις καλά, ανάμεσά τους θα προσέξεις κάποιους που στέκονται για να πιουν την πρώτη γουλιά καφέ, ακούγοντας μουσικές τζαζ, επιτρέποντας στον εαυτό τους να χαρεί αυτήν τη μικρή απόλαυση. Βρίσκεσαι έξω από το Faba Coffee Roasters, έναν νέο χώρο που ήρθε στην περιοχή για να αναδείξει την αξία του καλού καφέ, τιμώντας κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την επιλογή της ποικιλίας και την τέχνη της παρασκευής μέχρι το αριστοτεχνικό σερβίρισμα. Οι specialty coffees βρίσκουν τη δική τους θέση μέσα από την μπάρα του Faba κι εσύ σίγουρα τη δική σου έξω από αυτήν, σε ένα coffee spot που σε εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή με την αισθητική του. Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σού δίνουν την εντύπωση πως όλα είναι μελετημένα με αγάπη και αποπνέουν άποψη. Την ίδια ακριβώς άποψη που προκύπτει μέσα από μελέτη αντιλαμβάνεσαι με την πρώτη γουλιά καφέ που θα σου σερβίρουν οι έμπειροι baristi. Εκτός από την κυρίαρχη Βραζιλία, εδώ θα βρεις single origin ποικιλίες με καταγωγή από την Αιθιοπία μέχρι τη Γουατεμάλα, που εναλλάσσονται, προφέροντας πάντα κάτι διαφορετικό, αλλά και ίδιο. Γιατί στο Faba η εξαιρετική ποιότητα μένει πάντα σταθερή και συνοδεύεται από αλμυρά και γλυκά σνακ, όπως τα φανταστικά γαλλικά κρουασάν αλλά και το must-try mini bennie με κρέμα λεμονιού, αποδεικνύοντας πως αυτό το στέκι ήρθε για να αναδείξει τον καφέ σε μια πρωτόγνωρη απόλαυση.

Κυρίλλου Λουκάρεως 43, 211 4146449, Facebook, Instagram

Kick

Ένας πολυχώρος που κρατά μόνο την ουσία μέσα στην καθημερινότητα.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Το Kick είναι μια ευχάριστη κλoτσιά, ένα δημιουργικό poke που σε σκουντάει για να σου πει πως όλα γίνονται, αρκεί να υπάρχει η ιδέα και το θάρρος να υλοποιήσεις το όνειρό σου. Ο Γιάννης Κωνστανταρίδης ονειρεύτηκε έναν χώρο ανοιχτό σε όλους που να μπορεί, μέσα από διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους, να γίνει σημείο συνύπαρξης και με τη συνεργασία της μητέρας του Λένας τον υλοποίησε. Το Kick είναι ένα hub όπου συμβαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα μέσα σε έναν χώρο απόλυτα αφαιρετικό και ξεκούραστο, με παστέλ πινελιές και design λεπτομέρειες. Εδώ θα βρεις fashion items από ελληνικά brands, εκθέσεις Eλλήνων δημιουργών, καφέ από το αθηναϊκό roastery Area 51 και γλυκά και σνακ από τα Cookie Dude και Eri bakes vegan. Αυτές οι συνεργασίες από μόνες τους επιβεβαιώνουν το concept, που δεν είναι άλλο από την υποστήριξη νέων ανθρώπων που, ο καθένας στον τομέα του, έχουν κάτι διαφορετικό να πουν. Και το Kick, ως χώρος συνάντησης αυτών των προσπαθειών, έχει σίγουρα κάτι να πει. Από τον specialty coffee, που θα απολαύσεις χαζεύοντας τα ρούχα Indiego Clothing, τα αξεσουάρ και τα design χρηστικά αντικείμενα Ελλήνων σχεδιαστών, μέχρι το βραδινό ποτό, που μπορεί να συνοδεύει τη βόλτα σου ανάμεσα σε δημιουργίες σύγχρονης τέχνης, όλα έχουν να κάνουν με τη φιλία, τον αλληλοσεβασμό και τη συνέργεια. Κι αυτές οι έννοιες, τελικά, μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα. Το Kick είναι ένας πολυχώρος που αποπνέει ζεστασιά μέσα από την απόλυτη αφαίρεση για να θυμίσει πως, όταν διώχνεις ό,τι δεν σου χρειάζεται, μένει η ουσία κι αυτή είναι η μόνη που σου χρειάζεται για να νιώσεις όμορφα!

Σποράδων 26, 211 1190369, Facebook, Instagram

Geppetto the Bar

Το στέκι του Παγκρατίου που το νιώθεις δικό σου.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας χώρος μπορεί να γίνει στέκι. Είναι η αισθητική, η μουσική, ο καφές, το ποτό, το χαμόγελο των ανθρώπων, αλλά κυρίως η ατμόσφαιρα και τα vibes που σε τραβάνε σαν μαγνήτης κάθε φορά που θέλεις να περάσεις καλά. Το Geppetto με την πρώτη ματιά σού δίνει την αίσθηση της οικειότητας και νιώθεις ότι εκεί όλα είναι φροντισμένα με πολλή αγάπη. Άλλωστε, η εικόνα του νεοκλασικού που βρίσκεται στη Στίλπωνος είναι αρκετή για να σε πείσει πως αυτό το μέρος είναι φτιαγμένο για να γίνει στέκι. Εδώ θα πιεις τον πρωινό καφέ που θα σε γεμίσει ενέργεια και θα βάλει το χεράκι του για να πάει καλά η ημέρα (δεν το λες και λίγο αυτό...). Αρωματικές μονοποικιλιακές επιλογές της Dimello εναλλάσσονται, προσφέροντας άρωμα και γεύση που σε ξυπνάνε ευχάριστα, ενώ το χαρμάνι Dimello Capri από Arabica και Robusta θα σε ταξιδέψει στη Νότια Αμερική και την Ινδία, δημιουργώντας μια εμπειρία γεύσης. Αυτή η εμπειρία ολοκληρώνεται από τις προτάσεις brunch που σερβίρεται καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ στο μενού θα βρεις εξαιρετικές γλυκές επιλογές, όπως το cheesecake, που εδώ φτιάχνεται με μέλι και καρύδια σε μια εκδοχή που θα σε κάνει φανατικό. Τα τραπεζάκια έξω, με τα φυτά ανάμεσά τους, σε καλωσορίζουν κάθε στιγμή της ημέρας για να σου προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, ενώ το βράδυ οι μουσικές σε ήχους soul, funk και disco θα σε κάνουν να θυμηθείς πώς είναι να περνάς καλά σε έναν χώρο που τον νιώθεις δικό σου.

Στίλπωνος 2, Παγκράτι, 210 7525665, Facebook, Instagram

Flaws gastrobar

Στέκι για foodies αλλά και coffee lovers.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Το Flaws το γνωρίζεις καλά για τις fusion γεύσεις που δημιουργεί η ομάδα του καθημερινά, προσφέροντας προτάσεις για κάθε στιγμή της μέρας. Κι αν δεν το γνωρίζεις, πρέπει οπωσδήποτε να το μάθεις (thank me later!), γιατί εδώ όλα τα πιάτα έχουν να σου πουν κάτι, με συνταγές που σε μεταφέρουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Παρόμοια περίπτωση είναι και το κομμάτι του καφέ που θα απολαύσεις καθημερινά, με τις επιλεγμένες ποικιλίες Dimello να ξυπνούν τις αισθήσεις σου, αναδεικνύοντας όλα τα αρώματα και το σώμα ενός ισορροπημένου φλιτζανιού. Δίπλα στο εκλεκτό χαρμάνι Dimello Cento από κόκκους 100% Arabica, το Flaws έχει να σου προτείνει εξαιρετικά γλυκά που πρέπει οπωσδήποτε να γευτείς. Η Namelaka με φράουλα, λευκή σοκολάτα, φρούτα του δάσους, πέρλες σοκολάτας και τραγανές νιφάδες ρυζιού θα σου θυμίσει κάτι από Lila Pause στην πιο γκουρμέ και ψαγμένη εκδοχή της, ενώ το Choux banoffee με σοκολάτα γάλακτος, μπανάνα, αλμυρή καραμέλα και σαντιγί είναι εκείνη η γεύση που θα σου μείνει χαραγμένη στο μυαλό, δημιουργώντας μια νέα ανάμνηση. Ο χώρος, προσεγμένος σε κάθε λεπτομέρεια, σε καλωσορίζει κάθε στιγμή της ημέρας για brunch, μεσημεριανό διάλειμμα από τη δουλειά ή για τη βραδινή σου βόλτα. Άλλωστε, τη νύχτα τα κοκτέιλ και οι μουσικές αλλάζουν το κλίμα του Flaws, που γίνεται βραδινό στέκι με funky ατμόσφαιρα. Οι εξωτερικές καμάρες από ξύλινη πέργκολα και τα τραπεζάκια που βρίσκονται έξω σε προετοιμάζουν για την εμπειρία του Flaws. Ένα στέκι για food αλλά και coffee lovers.

Ιβύκου 8, Παγκράτι, 211 2142447, Facebook, Instagram

Mr Bean

Specialty coffee, άποψη και οικολογική συνείδηση.

Πάντα πίστευα ότι ο καφές δεν είναι μόνο θέμα γεύσης αλλά και αισθητικής. Γιατί πώς να το κάνουμε, δεν μπορείς να απολαύσεις ένα καλό blend αν δεν σε εμπνέει ο χώρος. Το Mr Bean έχει να σου προσφέρει καλό καφέ όπως και μια προσεγμένη και ζεστή ατμόσφαιρα με μικρή δόση χιούμορ που σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα πιο άνετα. Κι αφού βολευτείς σε κάποιο από τα καναπεδάκια με τις χρωματιστές μαξιλάρες, έρχεται μπροστά σου ένα ισορροπημένο φλιτζάνι που σε ταξιδεύει στα εδάφη της Κολομβίας, της Αιθιοπίας, της Κόστα Ρίκα και της Βολιβίας, αναδεικνύοντας την αξία του specialty coffee. Δίπλα στο house blend, το Mr Bean σου δίνει την επιλογή ανάμεσα σε επτά διαφορετικούς single origin που εναλλάσσονται στον μύλο του μπαρ, για να σε κερδίσει ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά. Νικαράγουα, Βραζιλία, Γουατεμάλα, παρελαύνουν σαν να συμμετέχουν σε μια γιορτή που τιμά τον καλό καφέ. Όλες οι γεύσεις που απολαμβάνεις στο φλιτζάνι του Mr Bean προσφέρονται στο retail corner –με συσκευασίες που ξεχωρίζουν για το design τους–, ώστε να χαίρεσαι το πλούσιο σώμα τους και στο σπίτι. Οι vegan έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις εκδοχές latte (με matcha, beetroot και κουρκουμά), ενώ θα βρεις τρομερά γλυκά, όπως το αφράτο banana bread, το λαχταριστό cinnamon roll αλλά και το φρεσκότατο cheesecake. Ένας από τους πολλούς λόγους που αγαπάμε το Mr Bean είναι η οικολογική του συνείδηση, με τα βιοδιασπώμενα ποτήρια, αλλά και η φιλοσοφία της έκπτωσης σε κάθε καφέ που παίρνεις σε δικό σου ποτήρι. Γιατί ο καφές δεν είναι μόνο θέμα γεύσης και αισθητικής αλλά και κοινωνικής έκφρασης.

Εμμανουήλ Μπενάκη 20, 210 3810899, Facebook, Instagram

SweetLeaf High quality coffee - Handmade pastry

Specialty coffee όπως δεν τον έχεις ξαναδοκιμάσει.

Αν μένεις στη Γλυφάδα, μάλλον γνωρίζεις το SweetLeaf. Αν πάλι δεν το γνωρίζεις, μάλλον δεν έχεις πιει έναν από τους καλύτερους καφέδες της περιοχής. Γιατί η ομάδα αυτού του coffee shop θα σου προσφέρει ποικιλίες του γαλλικού Cafés Richard από διαφορετικές χώρες προέλευσης, ώστε να επιλέξεις εκείνη που σου ταιριάζει καλύτερα. Η έννοια του specialty coffee ανεβαίνει κι άλλο επίπεδο, με 3 house blends να αναδίδουν καθημερινά τα αρώματά τους και άλλους 8 μονοποικιλιακούς κόκκους να προσφέρονται για δοκιμή για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο για το πρωινό τους ξύπνημα. Γιατί εδώ το ξύπνημα αφορά όλες τις αισθήσεις μέσα από φλιτζάνια που προέρχονται από Βραζιλία, Αιθιοπία, Κόστα Ρίκα και αλλού, με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το καθένα. Αυτά τα χαρακτηριστικά, εξάλλου, αναλύονται στο μενού του SweetLeaf και εξηγούνται από τους έμπειρους baristi, που θα σου προτείνουν εκείνο που σου ταιριάζει. Η βαθιά γνώση και η αγάπη για τον καφέ αφορά κάθε μέρος της διαδικασίας, από την επιλογή του καβουρδίσματος, τη σωστή μηχανή και την εξειδίκευση στην παρασκευή μέχρι το νερό που χρησιμοποιείται σε κάθε φλιτζάνι. Όλες οι γεύσεις του Cafés Richard που θα δοκιμάσεις στο SweetLeaf προσφέρονται και σε συσκευασία για το σπίτι –γιατί δύσκολα αποχωρίζεσαι το άρωμά τους–, ενώ μπορείς να συνοδεύσεις κάθε επιλογή με λαχταριστά cookies, μάφιν και σπιτικά κέικ με καρύδα ή λικέρ. Το SweetLeaf είναι εκείνο το coffee shop της Γλυφάδας που πάει την έννοια του specialty ένα βήμα πιο πέρα κι εσύ το ακολουθείς μαγνητισμένος από τη γεύση και το άρωμα που σου προσφέρει.

Ανδρέα Παπανδρέου 125, 212 1042254, Facebook, Instagram

twoodoors specialty coffee bar

Μια ομάδα που θα σε καλωσορίσει σε μια νέα εμπειρία καφέ.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Λένε ότι όταν βρίσκεις μπροστά σου δυο πόρτες, πρέπει να πάρεις το ρίσκο της επιλογής. Στην περίπτωση του twodoors, όποια πόρτα κι αν διαλέξεις, θα σε οδηγήσει στο νέο coffee bar που άνοιξε στον Άλιμο, φέρνοντας στη ζωή μας την έννοια του απλού. Ο χώρος λευκός, χωρίς περιττές λεπτομέρειες, σου δίνει από την αρχή την εντύπωση ότι εδώ μπορείς να ξεκουράσεις τις αισθήσεις σου από την υπερπληροφόρηση της καθημερινότητας. Μωσαϊκό, ξύλινοι πάγκοι, πράσινες λεπτομέρειες κι ένα άκρως friendly bar, όλα δένουν μέσα στον μινιμαλισμό τους πίσω από τη μεγάλη τζαμαρία. Άλλωστε, η γνώση πάνω στο κομμάτι του καφέ είναι αυτή που θα σε εντυπωσιάσει και τίποτα δεν πρέπει να σε αποσπά από αυτή την απόλαυση. Οι δύο παιδικοί φίλοι Θανάσης Τσότρας και Πέτρος Βιβλιοδέτης δημιούργησαν έναν χώρο που θα σου προσφέρει specialty coffee από ποικιλίες που επιλέγονται μετά από γευστική δοκιμή, καβουρδίζονται κατάλληλα και κόβονται στους μύλους του twodoors. Το houseblend έχει καθημερινή παρουσία στο μπαρ, ενώ seasonal επιλογές από χώρες όπως η Κόστα Ρίκα και η Αιθιοπία εναλλάσσονται για να σου προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία. Σε αυτή την εμπειρία θα σε οδηγήσουν οι άνθρωποι του twodoors, αφού ο καθένας φέρνει τη δική του προσωπικότητα και γίνεται μέρος μιας ατμόσφαιρας όπου το δήθεν «διώκεται ποινικά» κι εσύ μπορείς να είσαι ο αληθινός εαυτός σου. Ο καφές συνδυάζεται με το αλκοόλ και η signature cocktail list κάνει το δικό της παιχνίδι κάθε βράδυ, οπότε τα τραπεζάκια στην τύπου πλατεία γεμίζουν με κόσμο που αναζητά αυτό που θα έπρεπε να είναι δεδομένο: να περάσει καλά εκεί όπου η άνεση είναι δομικό στοιχείο.

Δωδεκανήσου 67, Άλιμος, 211 1826300, Facebook, Instagram

Καφεκοπτεία Λουμίδη

Γιορτάζουν μαζί μας την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ μέσα από το νέο τους e-shop.

Κάποια ονόματα ξεπερνούν την αρχική τους σημασία και γίνονται ορόσημο, γράφοντας τη δική τους ιστορία. Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, που ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα και ξετυλίγεται παράλληλα με την ιστορία του καφέ. Το 1920 η οικογένεια Λουμίδη πρώτη δημιούργησε δίκτυο διανομής καφέ κατ' οίκον, μεταφέροντας με κάρα τους φρεσκοκομμένους κόκκους στα σπίτια των πελατών της. Από τότε έχουν περάσει τρεις γενιές, έχουν εξελιχθεί τα προϊόντα και οι συνθήκες της ζωής είναι εντελώς διαφορετικές. Εκείνο όμως που παραμένει ίδιο είναι η σταθερή ποιότητα των προϊόντων που φέρουν την υπογραφή των Καφεκοπτείων Λουμίδη και, φυσικά, η πρωτοπορία που ακολουθεί το όνομα αυτό. Σήμερα η ιστοσελίδα των Καφεκοπτείων Λουμίδη (www.kl.gr) σου δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον χώρο σου, απολαμβάνοντας τους αυθεντικούς ελληνικούς, τους πλούσιους σε αρώματα φίλτρου, τους εκλεκτούς espresso και τους μοναδικούς στιγμιαίους καφέδες με τον πιο απλό και ασφαλή τρόπο. Κι επειδή ο καφές είναι η καθημερινή απόλαυση που κάνει την καθημερινότητα λίγο πιο γλυκιά, πρέπει να γιορτάζουμε όπως του αξίζει την παγκόσμια ημέρα που έχει καθιερωθεί προς τιμήν του. Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη γιορτάζουν μαζί μας, προσφέροντας 20% web offer σε όλους τους καφέδες που θα αγοράσεις από το e-shop από τις 28/9 έως τις 3/10. Για όλους εμάς, που το φλιτζάνι του καφέ είναι κομμάτι της ζωής μας κάθε στιγμή, από το πρωινό ξύπνημα μέχρι το απογευματινό διάλειμμα και από το δύσκολο ξενύχτι μέχρι το κυριακάτικο απόγευμα, τα Καφεκοπτεία Λουμίδη μάς καλούν να ζήσουμε την απόλυτη εμπειρία του φρέσκου καφέ στην πόρτα μας. Μια εμπειρία που δημιουργούν η αγάπη για τη γεύση της παράδοσης και η απόλυτη καφεγνωσία!

Πανεπιστημίου 69, 210 3214 426, www.kl.gr

Seedz Coffee Roasters

Εκλεκτοί κόκκοι και υψηλή τεχνογνωσία συνδυάζονται με την οικολογική συνείδηση.

Ο καφές δεν είναι μια απλή υπόθεση. Κρύβει μακρινά ταξίδια, άπειρη μελέτη και τεχνογνωσία που συνεχώς εξελίσσεται για να φτάσει να προσφέρει τη γεύση και το άρωμά του μέσα από ένα ισορροπημένο φλιτζάνι. Η εταιρεία Seedz Coffee Roasters αναζητά τις καλύτερες ποικιλίες καφέ σε όλον τον κόσμο, τις καβουρδίζει με ιδιαίτερη φροντίδα, μελετώντας τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους, και κλείνει τους φρεσκοκαβουρδισμένους κόκκους σε συσκευασίες από οικολογικό χαρτί, συμβάλλοντας όχι μόνο στη σταθερή ποιότητα της γεύσης αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μια σειρά από espresso blends με μοναδικά αρώματα, γεύσεις, οξύτητες και σώμα από διαφορετικές χώρες προέλευσης σε καλούν να τα δοκιμάσεις, αποκαλύπτοντας ένα γευστικό εύρος, ενώ σε όλα αναγράφεται η ημερομηνία καβουρδίσματος για να πιστοποιείται η φρεσκάδα τους. Στα νέα πρότζεκτ της Seedz Coffee Roasters είναι οι βιοδιασπώμενες κάψουλες, συμβατές με τις πιο best-selling μηχανές espresso, ώστε να προσφέρουν όλη την απόλαυση του καφέ στο σπίτι γρήγορα, εύκολα, απλά και οικολογικά. Άλλωστε, η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται και στις retail συσκευασίες που φτάνουν στον χώρο σου μέσα από το e-shop coffeesedz.gr για να μπορείς να γευτείς τους πολύτιμους κόκκους στο σπίτι σου. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να γίνεις home barista, από μηχανές, μύλους και δοχεία κρύας εκχύλισης μέχρι όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παρασκευή ενός πραγματικά απολαυστικού καφέ, και μάλιστα homemade! Όσο για το κομμάτι της χονδρικής πώλησης, η Seedz Coffee Roasters, με έδρα τη Δράμα, μοιράζεται την τεχνογνωσία και τις επιλεγμένες γεύσεις σε καφέ και ροφήματα σοκολάτας με ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ανεβάζοντας τον γευστικό πήχη στο αγαπημένο μας ρόφημα.

Αισχύλου & Εθνικής Αμύνης, Δράμα, +30 2521500504, www.coffeeseedz.gr

Mon Kulur

Εκλεκτός καφές, λαχταριστό κουλούρι και μια «καλημέρα».

Ο πρωινός καφές είναι σαν μια σιωπηρή παγκόσμια συνθήκη ειρήνης. Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί όσο οι άνθρωποι ανά τον κόσμο πίνουν την πρώτη γουλιά καφέ για να ξεκινήσει η μέρα τους. Στην Ελλάδα αυτή η εικόνα είναι λίγο διαφορετική, αφού ο πρωινός καφές συνοδεύεται από το κουλούρι Θεσσαλονίκης, με τα διάσπαρτα σημάδια από σουσάμι να ενώνονται λες και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από αυτήν τη συνήθεια. Το Mon Kulur, συνυφασμένο απόλυτα με τον διατροφικό αυτό θησαυρό που προσφέρει σε διαφορετικές εκδοχές, όλες νοστιμότατες, έχει τη δική του ξεχωριστή θέση και στον πρωινό καφέ. Έναν καφέ που δημιουργεί με τη δική του συνταγή, επιλέγοντας την ποικιλία, το προφίλ καβουρδίσματος μέχρι και τη διαδικασία απόσταξης ώστε να προσφέρει ένα ισορροπημένο ρόφημα που ξυπνάει όχι μόνο τον νου αλλά και όλες τι αισθήσεις. Ο καφές του Mon Kulur καβουρδίζεται στην Ελλάδα και καταφθάνει φρέσκος στα καταστήματά του, διατηρώντας όλα τα ποιοτικά του στοιχεία. Μαζί με τον πρώτο καφέ της ημέρας θα απολαύσεις το φημισμένο διπλό κουλούρι Θεσσαλονίκης με κομματάκια μαύρης σοκολάτας –μπορείς να το ζητήσεις και ως «δάκρυ»!–, μπριός γεμιστά με κρέμα Bavarian ή μήλο και κανέλα –new entry την κατηγορία–, ατομικά τσουρέκια με σοκολάτα ή πασπαλισμένα με αμύγδαλο και, φυσικά, λαχταριστά μπισκότα σε τόσες διαφορετικές συνταγές, που μπορείς κάθε μέρα να δοκιμάζεις και μια καινούργια. Το Mon Kulur αναδεικνύει ένα κομμάτι ελληνικής παράδοσης και το διατηρεί ανέπαφο μέσα στην καθημερινότητά μας. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με την ανθρώπινη επαφή και τη ζεστή «καλημέρα» που έρχεται κάθε πρωί με τον καφέ και το κουλούρι σου!

www.mon-kulur.gr, Facebook, Ιnstagram

North café

Μοιράζεται τη γνώση του καφέ.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος / LiFO

Το North café δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Άλλωστε, η ιστορία του γράφεται καθημερινά, εδώ και 10 χρόνια, μέσα από στιγμές απλές και καθημερινές, που όμως σου αφήνουν πάντα μια ευχάριστη αίσθηση. Έτσι είναι τα στέκια, ο γνώριμος τόπος, όπου είσαι σίγουρος ότι πάντα υπάρχει μια θέση για σένα. Ανάμεσα στις σταθερές αξίες του North είναι και ο καφές, που ξεπερνά τα καθιερωμένα και κλείνει το μάτι στο ξεκίνημα της ημέρας με αρώματα και γεύσεις μοναδικές. Οι specialty coffees έχουν τη δική τους θέση πίσω από το μπαρ, με ένα blend από τέσσερις χώρες να ρέει καθημερινά στη μηχανή, αλλά και έναν δεύτερο μύλο που φιλοξενεί κάθε φορά κι έναν διαφορετικό single origin. Εδώ φρεσκοκαβουρδισμένοι κόκκοι από διαφορετικά μέρη του κόσμου εναλλάσσονται, προσφέροντας πάντα κάτι διαφορετικό σε όσους ψάχνονται αλλά και σε εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν ένα «ανώτερο» φλιτζάνι καφέ. Ανάλογη η φιλοσοφία και στον καφέ φίλτρου, ο οποίος σε κερδίζει με την πλούσια γεύση του, ενώ οι λάτρεις του πάγου θα βρουν έναν εξαιρετικό cold brew με χώρες προέλευσης τη Βραζιλία και την ιδιαίτερη Κολομβία. Εκτός από το πρωινό ή το brunch που σερβίρει καθημερινά το North –must-try τα pancakes και οι βάφλες–, μπορείς να συνοδεύσεις τον καφέ σου με τρομερό cheesecake ή το κολασμένο σουφλέ σοκολάτας. Το βράδυ, το γνωστό στέκι της Καλλιθέας μετατρέπεται σε σταθερό προορισμό για κοκτέιλ και ατμοσφαιρικούς ήχους. All-day spot, το North είναι μέρος της καθημερινότητάς σου και μοιράζεται, εδώ και χρόνια, με τους θαμώνες του ό,τι καλύτερο. Κι αυτό το κάνει απλόχερα!

Λασκαρίδου 106, Καλλιθέα, 210 9523040, Facebook, Instagram