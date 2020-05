Η σούπα ramen δεν βασίζεται σε μια μεμονωμένη συνταγή, αντίθετα γεννήθηκε μέσα από αναρίθμητες διαφορετικές εκδοχές των πέντε βασικών συνδυασμών της [men (νουντλς), dashi (ζωμός), tare (η «πηγή» του αλατιού)], των συστατικών που λειτουργούν ως toppings και λίπος ή λάδι.



Η ιστορία των ramen είναι μεγάλη και πολύπλοκη – υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την προέλευσή τους, με την πιο δημοφιλή να τοποθετείται στο λιμάνι της Γιοκοχάμα, στην Ιαπωνία, γύρω στον 19ο αιώνα. Λέγεται πως Κινέζοι έμποροι που εγκαταστάθηκαν στα μεγάλα λιμάνια της χώρας ήταν εκείνοι που εισήγαγαν το πιάτο στην ιαπωνική κουλτούρα και είναι υπεύθυνοι για τη διάδοσή του.



Το πρώτο εστιατόριο με ramen, ονόματι Rairaiken, άνοιξε στη γειτονιά Asakusa του Τόκιο το 1910, σερβίροντάς τα ως έναν συνδυασμό των κινεζικών νουντλς με την ιαπωνική κουζίνα. Από τότε, κάθε περιοχή της Ιαπωνίας έχει αποκτήσει τη δική της τοπική εκδοχή ramen, που αντικατοπτρίζει το κλίμα, το περιβάλλον και την κουζίνα της. Αρκετούς αιώνες μετά, τα ramen έχουν κατακτήσει την καρδιά κάθε foodie και λάτρη της ιαπωνικής κουζίνας (και μη), αποτελώντας ίσως το μεγαλύτερο food craze που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Πλέον, από τα κουτούκια με τις ιδιαίτερες συνταγές στα στενά του Τόκιο, τα αυθεντικά ramen βρίσκονται πιο κοντά μας από ποτέ, στο κέντρο της Αθήνας.

Από τις έξι το απόγευμα μέχρι τις δύο τα ξημερώματα που είναι ανοιχτό το So So So Ramen οι λάτρεις τoυ είδους κατακλύζουν όχι μόνο τα τραπέζια έξω από το εστιατόριο αλλά και τα πεζοδρόμια κατά μήκος της Απόλλωνος. Καθισμένοι στο πεζοδρόμιο, όρθιοι, στο πεζούλι ή σε κάποιο σκαλοπάτι, κόσμος κάθε ηλικίας απολαμβάνει τις ενδιαφέρουσες γευστικές εκδοχές των ιαπωνικών ramen, αποδεικνύοντας πως το νέο αυτό food trend ήρθε για να μείνει.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO



Το So So So Ramen, εδώ και περίπου έναν χρόνο, έχει καταφέρει να φέρει μερικές από τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ιαπωνικής γαστρονομίας στο στενό της Απόλλωνος, στο Σύνταγμα, διαμορφώνοντας ένα νέο street food trend στο αθηναϊκό κοινό. Ο Χρήστος Σουρλίγκας, ιδιοκτήτης του Koi Sushi Bar, βρίσκεται πίσω από το μικρό και διακριτικό So So So, που όμως δύσκολα θα προσπεράσεις χωρίς να σου κάνει εντύπωση ο κόσμος που βρίσκεται απ' έξω καθημερινά, αφοσιωμένος στα ζεστά νουντλς και στην τέχνη των chopsticks.

Έχοντας ήδη μεγάλη εμπειρία στη συγκεκριμένη κουζίνα, ο Χρήστος Σουρλίγκας ταξίδεψε στην Ιαπωνία με σκοπό να παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με την ιδιαίτερη τέχνη των ramen και, επιστρέφοντας, έκανε αμέσως το επόμενό του βήμα. Στο So So So, όπως μας είπε, θα βρει κανείς φρέσκα νουντλς σε διάφορες παραλλαγές, με κοτόπουλο, μοσχάρι, χοιρινό, αλλά και vegetarian επιλογές. Το μενού αλλάζει τακτικά, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ανά περίοδο, με κοινό στοιχείο την αυθεντική γεύση του παραδοσιακού αυτού πιάτου.

Τα νουντλς, όπως και κάθε ζωμός που θα απολαύσει κανείς στο So So So, παρασκευάζονται από την αρχή σε ένα εργαστήρι στην Αθήνα, όπου γίνεται επεξεργασία των φρέσκων λαχανικών και των υπόλοιπων συστατικών. Αυτός είναι, άλλωστε, ένας από τους λόγους που ο κόσμος τα αγαπάει τόσο πολύ – πλέον, η επιθυμία για ποιοτικό και χειροποίητο φαγητό φαίνεται να είναι πιο έντονη από ποτέ.



Όσο για τις προτιμήσεις του κόσμου, υπάρχει μια ιδιαίτερη τάση στις πικάντικες γεύσεις, συγκεκριμένα τo Spicy Miso Beef ramen του So So So είναι το πιο δημοφιλές πιάτο στο μενού. Ramen νουντλς με μοσχαρίσιο κιμά, καλαμπόκι, αυγό, μπαμπού, naruto, πάστα τσίλι και ζωμό βοδινού αποτελούν τη συνταγή της επιτυχίας (και της απόλαυσης) για το αθηναϊκό κοινό.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO



Παράλληλα, τo Tonkotsu ramen (το πρώτο πιάτο που θα βρει κανείς στο μενού του So So So αυτή την περίοδο) βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες επιλογές του κοινού παγκοσμίως, με έναν συνδυασμό από ramen νουντλς, χοιρινό, μπαμπού, αυγό, φρέσκο κρεμμυδάκι και ζωμό χοιρινού.



Νωρίς το βραδάκι, μάγειρες, σερβιτόροι και υπάλληλοι από γειτονικά μαγαζιά θα περάσουν να φάνε το γεύμα τους μετά τη βάρδια και να πουν μερικές κουβέντες λίγο πριν ξεκινήσει η επόμενη φουρνιά, που θα κάνει στάση για ένα νόστιμο και χορταστικό γεύμα στα βαθιά μπολ του So So So. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Χρήστος Σουρλίγκας, υπάρχουν και πολλά παιδιά που παρακολουθούν γιαπωνέζικα καρτούν, τα οποία δείχνουν ramen, και αναζητούν, μαζί με τους γονείς τους, τον νόστιμο ζωμό με τα νουντλς, ενώ συγχρόνως ταξιδιώτες από διάφορα μέρη και ενδιαφέρον για τη γαστρονομία συμπληρώνουν το ποικιλόμορφο κοινό που βρίσκεται καθημερινά στην Απόλλωνος 1.



Ακόμα και το packaging των ramen στο So So So έχει τη δική του... προσωπικότητα. Ξεκινώντας πρόσφατα την υπηρεσία take away, μπορεί οποιοσδήποτε να παραλάβει τα ramen του σε γυάλινα βαζάκια (νουντλς και ζωμός ξεχωριστά), είτε για να τα απολαύσει στο χέρι, είτε στο πεζοδρόμιο έξω από το So So So, είτε στο σπίτι του, στην ιδανική θερμοκρασία. Πέρα από το οικολογικό όφελος, επιστρέφοντας τα γυάλινα βαζάκια στο κατάστημα, μπορεί κανείς να κερδίσει και έκπτωση στην επόμενη παραγγελία του.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO



Εκτός από τα Tonkotsu και Spicy Miso Beef, αυτήν τη στιγμή στο μενού του So So So Ramen θα βρείτε τα Soyu Chicken, ramen νουντλς με κοτόπουλο, ολόκληρο αυγό, μπαμπού, φρέσκο και ξερό κρεμμύδι, φύκι και ζωμό κοτόπουλου, αλλά και τα Tsukemen, ramen νουντλς με χοιρινό, μπαμπού, φρέσκο κρεμμύδι, φύκι, αυγό, άσπρο λάχανο και ζωμό κοτόπουλου. Επιπλέον, θα βρείτε τα Vegetarian, με ramen νουντλς, μανιτάρια, σπαράγγια, φρέσκα κρεμμυδάκια, αυγό, καλαμπόκι, φύκι, μπαμπού και ζωμό λαχανικών.



Στα ορεκτικά, θα βρείτε τα edamame beans, αλατισμένα φασόλια σόγιας, όπως και το Aburi Chashu, την επιλογή με ψητό χοιρινό και σος τεριγιάκι. Καθώς πάντα υπάρχει λίγος χώρος για γλυκό, το ιαπωνικό Cream Soda θα σας ανταμείψει κατάλληλα. Τέλος, μπορείτε να συνοδεύσετε τα ramen σας με μια επιλογή από ιδιαίτερες και προσεκτικά διαλεγμένες μπίρες και αναψυκτικά.



Σε λίγο καιρό πρόκειται να ανοίξει και το δεύτερο So So So Ramen στο Μοναστηράκι, σε νέο σημείο, όπου θα μπορούμε να φάμε τη σούπα ramen μας κάνοντας θόρυβο – γιατί εκεί, λένε, είναι το μυστικό της απόλαυσής της.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

So So So, Απόλλωνος 1, sososoramen.com, Καθημερινά 18:00-02:00

