Στρατηγική η θέση του ολοκαίνουριου εστιατορίου The Grand by Interni στο rooftop του ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens στη Συγγρού. Μόλις διαβείς το κατώφλι του, σε αγκαλιάζει το λαμπερό αττικό φως, μια αίσθηση καλής αύρας και θετικής ενέργειας. Η πόλη της Αθήνας βρίσκεται στα πόδια σου και το βλέμμα σου ταξιδεύει από την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό μέχρι τη θάλασσα του Σαρωνικού. Το περιβάλλον συνδυάζει αριστοτεχνικά τα επιλεκτικά design έπιπλα με τις καθαρές γραμμές σε γήινες αποχρώσεις, τα εντυπωσιακά μαρμάρινα τραπέζια και το άφθονο πράσινο.



Εξωτισμός και κομψότητα συνδυάζονται ιδανικά σε έναν μοντέρνο χώρο και η εσωτερική αρχιτεκτονική του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου ακολουθεί τη φιλοσοφία του Interni. Η μεγάλη μπάρα είναι καλόγουστη και προσελκύει τις παρέες που θέλουν να απολαύσουν τα signature cocktails της Χριστίνας Φωκά, τα οποία αναλαμβάνουν να σε μυήσουν στη φιλοσοφία των less (if no) zero homemade cocktails με «σπιτικά» μείγματα και φρέσκα υλικά σε μια δημιουργική συνάντηση Ελλάδας και Ασίας.

Το Grand by Interni έχει την αύρα ενός μητροπολιτικού εστιατορίου και το μενού του executive chef Θάνου Κακαρά συνδυάζει σε καλές δόσεις τη Μεσόγειο με την Ασία.



Με το κοκτέιλ στο χέρι ανακαλύπτεις την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του εξωτερικού χώρου με την πισίνα και τη μαγευτική θέα. Το Grand by Interni έχει την αύρα ενός μητροπολιτικού εστιατορίου και το μενού του executive chef Θάνου Κακαρά συνδυάζει σε καλές δόσεις τη Μεσόγειο με την Ασία. Η φρεσκάδα της καλής πρώτης ύλης εμπλουτίζεται με εξωτικές πινελιές.

Φωτο: Μαργαρίτα Νικητάκη Φωτο: Μαργαρίτα Νικητάκη



Το ανακαλύπτεις μόλις προσγειωθεί στο τραπέζι σου το σεβίτσε λαβράκι με leche de tigre και μάνγκο, που συνδυάζει ψητή γλυκοπατάτα και τσιπς λωτού (18€). Απολαυστικό είναι το μοσχαρίσιο tataki με απαλή κρούστα από σουσάμι και ροζ πιπέρι που ενισχύεται από citrus ponzu sauce, edamame και ωραίο σπαγγέτι ρέβας (16€). Από τις πέντε σαλάτες που φιγουράρουν στο μενού δοκιμάσαμε την απολαυστική Interni Salad με ποικιλία πράσινων σαλατικών, ζεστό κατσικίσιο τυρί, τραγανά καραμελωμένα πεκάν, αχλάδι που χάριζε την δροσιά του και sherry βινεγκρέτ (14€).



Από τα ορεκτικά, τα φρέσκα νιόκι με ρικότα σε κρέμα από κατσικίσιο τυρί δένουν γευστικά με τους κύβους καραμελωμένου σύκου, το λάδι τρούφας και το τυρί πεκορίνο (14€). Προσπεράσαμε τις προτάσεις σε πάστα και ριζότο και πήραμε γεύση από το φρέσκο ψάρι ημέρας, ένα λαβράκι ψητό στη σχάρα, που συνοδεύουν ψητά λαχανικά και αρωματικό λαδολέμονο.

Εξωτισμός και κομψότητα συνδυάζονται ιδανικά σε έναν μοντέρνο χώρο και η εσωτερική αρχιτεκτονική του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου ακολουθεί τη φιλοσοφία του Interni. Φωτο: Μαργαρίτα Νικητάκη



Ψημένη όπως τη ζητήσαμε ήρθε η ζουμερή Black Angus rib-eye ταλιάτα που συνόδευε σαλάτα ρόκα με παρμεζάνα και truffle βινεγκρέτ (31€). Μπορείς να επιλέξεις κάποια από τις τέσσερις συνοδευτικές σάλτσες του καταλόγου, όπως σος πιπεριού, Μαδέρα, βουτύρου και μυρωδικών (3 ευρώ η καθεμία), που θα τονίσουν ευχάριστα τη γεύση του κρέατος.



Ο γλυκός επίλογος γράφτηκε με ελληνικά επιδόρπια, όπως ο ζεστός σιμιγδαλένιος χαλβάς με παστέλι μελιού και παγωτό καϊμάκι (9€) και ο μπακλαβάς με παγωτό μαστίχα, ροζ πιπέρι και μους από πραλίνα φουντουκιού (9€).

Φωτο: Μαργαρίτα Νικητάκη

Φωτο: Μαργαρίτα Νικητάκη



The Grand by Interni, Grand Hyatt Athens, Συγγρού 115, Αθήνα, 214 4021208