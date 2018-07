Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο

Το 1966, ριπές χαράς άρχισαν να πέφτουν στο κεφάλι μας, σα μπόρες. Πήραμε ηλεκτρικό ψυγείο, πολυέλαιο (ένα κρυστάλλινο «φυλόδεντρο» που απο μέσα του φύτρωναν σαν καυλοί τεσσερα ποντερά λαμπιόνια), ένα σαλόνι με δόσεις που ήταν πάντα κλειστό και άνοιγε μόνο όταν κάποιος μάς έκανε επίσκεψη.

Αν με ρώταγες ποιά είναι η πιο χαρουμενη στιγμη της παιδικής μου ηλικίας, θα σου έλεγα τότε, εκείνο το πάρτυ που το σπίτι μας έγινε θερινό. Όμως αυτή η φωτογραφία, με κάνει και κωλώνω.

Ένα βράδυ, γιορτή του πατέρα μου, Ιανουάριος, ήρθε ο μεγάλος μου ξάδερφός, που έπαιζε σαξόφωνο με τους φίλους του. Έφεραν κιθάρα, ντραμς, πλάκωσε όλη η γειτονιά, καλεσμένοι κι ακάλεστοι.

Για να χωρέσουν στα λίγα τετραγωνικά ξεστήσαμε τα κρεβάτια, βγάλαμε τα έπιπλα στο χωματόδρομο. Η μάνα μου χόρευε με μια λευκή καμέλια καρφιτσωμένη, στο αμάνικο βαθυπράσινο μαροκέν της. Οι γυναίκες πέταξαν τα παπούτσια τους, για να κάνουν επιμελέστερα τις φιγούρες του τουίστ- βασικά, περα-δωθε σα ψαρόβαρκες.

Ημουν σε έκσταση. Υπήρχαν πάστες στο ψυγείο, γέλια, ανοιχτά παράθυρα κι η υπόσχεση μιας απροσδιόριστης ευτυχίας (#fail).

Βασικά μού άρεσε πώς φλέρταραν οι μεγάλοι. Λίγο αδιάντροπα, έξω στην υγρασία, με θεωρούσαν αθώο παιδάκι αγνοώντας με, αλλά εγώ έβλεπα τα χέρια τους να γραπώνουν, το τρέμουλο στη φλέβα του λαιμού, πώς ηθελαν να εξαφανιστούν ο ένας μέσα στον άλλο, έκανα ότι πέφτω τυχαία πάνω στα γεννητικά τους όργανα -γέλαγαν, έκαναν «ωχ!», σα να 'ταν η προσκρουση αγνή, από ένα τόσο αθώο μωρό με ξανθές μπούκλες, που ήταν όμως ένας πλήρης, ολοκληρωμένος Κυανοπώγων και κανείς δεν το ήξερε, μόνον εγώ, στη σπηλιά της διαστροφής μου.

Κυρίως μού άρεσε που το σπίτι επιτέλους γινόταν ρημαδιό. Με είχε φάει, μια ζωή, η τόση τάξη, η τόση έγνοια να κλίνουν με τη σωστή γωνία τα πλαστικά τριαντάφυλλα στο ανθογυάλι, που αυτή ήταν η πρώτη, απελευθερωτική «αλητεία» μου.

Θα ακολουθούσαν πολλές. Ποτέ όμως καμμιά, δεν θα τερμάτιζε. Πάντα μια ουράνια θείτσα (με μουστάκι) θα μου πάταγε το φρένο. Θα μου έλεγε, άιντε, τέλειωνε, αφού είσαι καλό παιδί, όλοι το ξέρουν, οι φλώροι δεν έχουν ριζικό, ούτε το Τζέλλα Δέλτα φουγάρα, οι φλώροι είναι τα ορφανά των μπήτνικς, νόθα του Έκνομου, νομίζουν ότι με ζοριλίκια εκτείνουν τα όρια της εμπειρίας, αλλά στην ουσία παίζουν έναν κακομαθημένο ρόλο (άλματα δεν γίνονται με δίχτυ ασφαλείας)― και συχνά στουκάρουν, ψοφώντας σα μύγες, έτσι όπως είναι απρόσεκτοι και χαϊδεμένοι. Άιντε, κουκλάκι μου, φάε τη πάστα σου κι άκου τους δίσκους σου της Βίκυ Λέανδρος. Γεννήθηκες φτωχός, σεναριακά μιλώντας.

Αυτή η έκσταση, θα έμενε ανεξίτηλη και για τη μουσική. Πρώτη φορά άκουγα σαξόφωνο. Λίγο μοντ φάση, συγκροτήματα με κουστουμια, Εσένα που ξέρω τόσο λίγο, Εκείνο το πρωί στην Κηφισσιά.

Ο ήχος του ήταν σαν φύσημα στο αυτί από μια λέαινα του σοφτ πορνό (τη Ρίτα Μπενσουσάν, κατά προτίμηση), λαγνεία γενετικά τροποποιημένη που την τρώς και σε τρώει, βελούδο διάστικτο με κρυσταλλικά βακτήρια― Διαμάντια στο γυμνό σου σώμα. Εξέφρασε το προτηγανισμένο πάθος εκείνης της δεκαετίας και της επόμενης, δεν είναι τυχαίο που εξαφανίστηκε μαζί με τις καμπάνες και τη βαζελίνη στο φακό.

If you're so very entertaining/ Then why are you on your own tonight ?