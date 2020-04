Για τα μάτια σου μόνο: Ανέκδοτες φωτογραφίες του Τζέιμς Μποντ από τον φακό του σπουδαίου Τέρι Ο’ Νιλ

Ο Τέρι Ο' Νιλ έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2019 σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό φωτογραφικό έργο, ειδικά όσον αφορά τα πορτρέτα διάσημων και την κάλυψη της ποπ κουλτούρας, στα περίχωρα της οποίας βρέθηκε από τη γέννησή της στις αρχές της δεκαετίας του '60.

Μερικούς μήνες μετά τον θάνατό του, ανασύρθηκαν από το πλούσιο αρχείο του και συγκεντρώθηκαν σε ένα νέο βιβλίο φωτογραφίες που είχε τραβήξει στα γυρίσματα των ταινιών με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ και μέχρι σήμερα δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

Το φωτογραφικό λεύκωμα έχει τίτλο «Bond, Beauties and Villains: Inside the World of James Bond» και θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Ιούλιο.

Η Όνορ Μπλακμαν (στο ρόλο της Πούσι Γκαλόρ) που έφυγε πριν από μερικές μέρες από τη ζωή και ο Σον Κόνερι (007) στο σετ του «Χρυσοδάκτυλου» (1964) υπό το βλέμμα του σκηνοθέτη Γκάι Χάμιλτον.

Ο Τζορτζ Λάζεμνπι στον έναν και μοναδικό του ρόλο ως 007 και η Τζιλ Σεν Τζον στα γυρίσματα της ταινίας «Στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας» (1969). Ο Ρότζερ Μουρ ως Τζέιμς Μποντ με το αγαπημένο του όπλο (το Walther PPK) σε φωτογραφία από το «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν» (1973).

Ο Σον Κόνερι δείχνει γάμπα κάνοντας οτοστόπ στα γυρίσματα της ταινίας «Τα διαμάντια είναι παντοτινά» (1971).

Ο Σον Κόνερι στα γυρίσματα της ταινίας «Τα διαμάντια είναι παντοτινά» (1971).

Ο Σον Κόνερι στα γυρίσματα της ταινίας «Τα διαμάντια είναι παντοτινά» (1971) στο Λας Βέγκας. Ο Ρότζερ Μουρ με πούρο σε ένα diner στα γυρίσματα του «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν» (1973).

Ο ηθοποιός από το Τρινιντάντ Τζέφρι Χόλντερ στον ρόλο του «Βαρόνου Σαμεντί» στο «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν» (1973).

Ο Ρότζερ Μουρ (Μποντ) και η Μάντλιν Σμιθ (Μις Καρούζο) στα γυρίσματα του «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν» (1973).

Κοντάκτ από φωτογράφιση του Ρότζερ Μουρ για το «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν» (1973).