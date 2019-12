Δυό ποντικοί «παίζουν μπουνιές» και άλλες απίθανες υποψηφιότητες για το LUMIX People's Choice Award

Ένας φωτογράφος απαθανάτισε μια καταπληκτική στιγμή μεταξύ δύο ποντικών που έμοιαζαν σα να παίζουν ξύλο για λίγα ψίχουλα που έιχαν πέσει σε μια πλατφόρμα του μετρό του Λονδίνου.



Με τον τίτλο «Καβγάς στο Σταθμό» ο φωτογράφος Sam Rowley κατάφερε να πετύχει τη στιγμή που δύο κάτοικοι των υπονόμων της πόλης τσακώνονται για τα προς το ζήν.



Η μάχη κράτησε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου έως ότου ο ένας ποντικός άρπαξε το ψίχουλο και χώρισαν οι δρόμοι τους (όχι παίρνοντας το μετρό).



Η μοναδική αυτή φωτογραφία του έδωσε την υποψηφιότητα για το LUMIX People's Choice Award.



Δείτε παρακάτω και τις υπόλοιπες υποψηφιότητες και μπορείτε να ψηφίσετε τη δική σας αγαπημένη έως τις 4 Φεβρουαρίου του 2020 εδώ:

Δυο ποντίκια έρχονται «στα χέρια» για λίγα ψίχουλα. Μετά το κλικ, παίρνουν δρόμους χωριστούς, σύμφωνα με τη διαβεβαιωση του φωτογράφου Sam Rowley, ο οποίος με αυτή τη λήψη θεωρείται φαβορί του 2019 Wildlife Photographer of the Year

Μια λεοπάρδαλη ξαπλώνει μετά από μια κουραστική μέρα γεμάτη κυνήγι. Φωτο: Clement Mwangi/ 2019 Wildlife Photographer of the Year

Ένα γιγαντιαίο panda κάθεται στο κλουβί του σε ένα κέντρο αναπαραγωγής στο Shaanxi της Κίνας. Marcus Westberg/2019 Wildlife Photographer of the Year

Oι ουρακοτάγκοι έχουν χρησιμοποιηθεί για εξευτελιστικές παραστάσεις στο Safari World της Μπανγκόκ - και σε πολλές άλλες τοποθεσίες - εδώ και δεκαετίες. Οι παραστάσεις σταμάτησαν προσωρινά το 2004 λόγω της διεθνούς πίεσης, αλλά σήμερα συνεχίζονται - δύο φορές την ημέρα, κάθε μέρα - με εκατοντάδες ανθρώπους να πληρώνουν για να παρακολουθήσουν τους ουρακοτάγκους, να χορεύουν, να παίζουν τύμπανα και πολλά άλλα. Φωτο: Aaron Gekoski/2019 Wildlife Photographer of the Year

Αυτή η οικογένεια από μαρμότες που ζει στο εθνικό πάρκο Hohe Tauern της Αυστρίας, έχει συνηθίσει τόσο τους ανθρώπους που κάθονται άνετα και τις φωτογραφίζουν. Φωτο: Michael Schober/2019 Wildlife Photographer of the Year

Aυτό το μανούλ εντοπίστηκε να κυνηγάει σε αυτό το πολικό τοπίο των -42 βαθμών Κελσίου που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Φωτο: Valeriy Maleev/2019 Wildlife Photographer of the Year

Αυτό το είδος μικρού ποντικού με τα πελώρια αυτιά εντοπίστηκε στην έρημο Gobi της Μογγολίας. Φωτο: Valeriy Maleev/2019 Wildlife Photographer of the Year

Ο Audun Rikardsen προσπαθούσε τρία χρόνια να φωτογραφήσει αυτό το αρπακτικό στα βόρεια της Νορβηγίας. Μετά από λίγο καιρό, η κάμερα κίνησε την περιέργεια του χρυσού αετού... Φωτο: Audun Rikardsen/2019 Wildlife Photographer of the Year

Μια κίσσα κι ένα μικρό γεράκι πάνω σε ένα δέντρο. Φωτο: Salvador Colvée Nebot/2019 Wildlife Photographer of the Year

Το θηλυκό γεράκι έχει μόλις δεχτεί μια μικρή πράσινη σαύρα από το ταίρι της και σε αυτή τη ρομαντική στιγμή του αγγίζει τρυφερά το πόδι. Φωτο: Marco Valentini/2019 Wildlife Photographer of the Year

To Ría Lagartos Biosphere Reserve στην πολιτεία Yucatan φιλοξενεί το μεγαλύτερο σμήνος φλαμίνγκo της Καραϊβικής. Αυτός ο νεοσσός είναι λιγότερο από πέντε ημερών και θα παραμείνει στη φωλιά λιγότερο από μία εβδομάδα, πριν ενσωματωθεί σε μια ομάδα άλλων νεαρών που περιφέρονται γύρω από την αποικία ψάχνοντας για φαγητό. Φωτο: Caludio Contreras Koob / 2019 Wildlife Photographer of the Year