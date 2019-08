Η Κούβα της δεκαετίας του ´90 σε 30 φωτογραφίες φτώχιας και καλοπέρασης

H Tria Giovan είναι μία μανιώδης ταξιδιώτισσα που μεγάλωσε στη Καραϊβική και που η ενασχόλησή της με τη φωτογραφία της-ξεκίνησε να φωτογραφίζει στα 8 της- της έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει σ' ολόκληρο το κόσμο. Σήμερα ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, παραγωγική και επιτυχημένη καριέρα τόσο στο καθαρά επαγγελματικό της κομμάτι όσο και στα προσωπικά μακροπρόθεσμα πρότζεκτ της. Δουλειά της έχει δημοσιευθεί στις σελίδες των Aperture, Elle, Esquire, Harpers, Travel & Leisure και Vogue μεταξύ άλλων και έχει εκτεθεί στη Νέα Υόρκη, Αθήνα, Ελλάδα, Ουάσιγκτον και στην Αβάνα ενώ έργο της βρίσκεται και στις μόνιμες συλλογές των The Museum of Modern Art, The Brooklyn Museum, του Jewish Museum και της NY Public Library.

Η Giovan πήγε για πρώτη φορά στη Κούβα το 1990. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της ξεχασμένης, χαλαρής, παρακμάζουσας Αβάνας, τα κινηματογραφικά τοπία των χωριών και της υπαίθρου, η κομψότητα και η φιλοξενία των ανθρώπων σε συνδυασμό με την επιθυμία της να ανακαλύψει τι υπήρχε πίσω από τη χίμαιρα αυτής της απομονωμένης και αινιγματικής χώρας την έκαναν να περάσει ένα μεγάλο διάστημα ταξιδεύοντας και αποτυπώνοντας το νησί με ένα εξαιρετικό φωτογραφικά αποτέλεσμα.

