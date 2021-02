ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τέτοιες μέρες ακριβώς πριν από έναν χρόνο, οι αγορές στοιχημάτων έδιναν μόνο 5,9% πιθανότητα ο Τζο Μπάιντεν να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Τον Νοέμβριο θριάμβευσε. Ασφαλώς, μεσολάβησε η πανδημία, σωρεία απολύσεων, ένα «τυχαίο» γεγονός (η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ), κ.ά.



Ωστόσο, καθοριστικής σημασίας υπήρξε η πλήρης αδυναμία του Τραμπ να αντιμετωπίσει το «κακό» που έτυχε στη θητεία του. Στο κάτω-κάτω, οι πραγματικοί ηγέτες αναδεικνύονται σε μεγάλα και απρόβλεπτα προβλήματα. Ρουτινιέρικη διακυβέρνηση μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία και το έχουν κάνει πολλοί.



Ούτε εμείς, όμως, ζούμε σε κανονική κατάσταση. Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα τα έχει πάει καλά, ιδίως στις δύο μεγάλες κρίσεις του Έβρου και του κορωνοϊού τον Μάρτιο. Αυτό αποτυπώνεται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες ταυτόχρονα δείχνουν εντυπωσιακή στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ (αναφέρω τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή).



Όντως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα, και μάλιστα μεγάλο. Η μετατόπισή του προς το κέντρο αποτελεί μονόδρομο, αλλά προσκρούει σε ένα μείζον εμπόδιο. Η μεν σοσιαλδημοκρατία έχει διεθνώς σοβαρό πρόβλημα ταυτότητας εδώ και πολλά χρόνια, και δεν φαίνεται ότι θα το επιλύσει στο ορατό μέλλον· μια δε κεντροαριστερά αλά Μπάιντεν προσκρούει στην πολιτική Μητσοτάκη που πολύ περισσότερες συγγένειες έχει με τους Δημοκρατικούς παρά με τους Ρεπουμπλικανούς.



Εν πάση περιπτώσει, μέχρι το συνέδριο θα παρατηρούμε όξυνση στη γλώσσα, ελάχιστες προτάσεις, ουσιαστικά καμιά κεντρική γραμμή. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για αποτελεσματικό ή μη, συγκροτημένο ή μη ΣΥΡΙΖΑ μόνο μετά το συνέδριό του. Το συνέδριο είναι αναγκαίο για να διαμορφωθεί μια σχετικώς συμπαγής ηγετική ομάδα, ένα στοιχειώδες αφήγημα, και να υπάρξει σχετική εξομάλυνση των εσωκομματικών συγκρούσεων· αλλά δεν αποτελεί και ικανή συνθήκη: τίποτε δεν εγγυάται ότι η «νέα» φυσιογνωμία θα είναι ελκυστική.

Παρά ταύτα, αν η κυβέρνηση επαναπαυθεί στις δημοσκοπήσεις και στην αίσθηση ότι «παίζει» χωρίς αντίπαλο μπορεί να βρεθεί προ μεγάλης εκπλήξεως. Πρώτα απ' όλα ουδείς γνωρίζει ούτε τι θα συμβεί στους επόμενους μήνες ούτε τι υπόγειες διεργασίες γίνονται στο μυαλό των πολιτών.

Η λέξη που ακούς πλέον συχνά-πυκνά είναι η «κούραση». Μια δεύτερη συναφής, αξιοσημείωτη αλλαγή είναι οι αντιδράσεις στους ειδικούς επιστήμονες είτε της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων είτε εκτός αυτής. Δεν αναφέρομαι σε ψεκασμένους οι οποίοι ούτως ή άλλως ήταν αντίθετοι, αλλά σε ανθρώπους αποδεδειγμένα υπέρ της επιστήμης που έχουν κουραστεί από την ακατάσχετη φλυαρία των ειδικών. Μια κακοφωνία και τρομολαγνεία που περισσότερο εντείνει την αβεβαιότητα για το μέλλον και μειώνει την αξιοπιστία τους (θα έχουμε κορύφωση στις 21 Μαρτίου, πρόβλεψε κάποιος!), παρά συντείνει σε μια σχετικά αισιόδοξη εικόνα για το μέλλον.



Ήμουν και παραμένω υπέρ του ακορντεόν στην τωρινή διαχείριση της πανδημίας. Φοβάμαι, όμως, πως αν ανοιγοκλείνει κάθε βδομάδα μάλλον αρνητικά λειτουργεί. Χρειάζεται επειγόντως ένα, έστω και μη εντελώς ακριβές σχέδιο, στο οποίο θα αποκτήσει κάποια συνοχή η μέθοδος της δοκιμής και του λάθους.



Καταστάσεις του τύπου «όχι στο take away» στις εννιά το πρωί και «ναι στο take away» το μεσημέρι, το μόνο που προδίδουν είναι το «σήμερα αυτοσχεδιάζουμε», και μάλιστα περιφρονώντας ωμά τους επιστήμονες που είχαν ήδη αποφασίσει. Και, βεβαίως, πρέπει να κτυπήσει καμπανάκι στην κυβέρνηση το περίφημο γεύμα στην Ικαρία. Είναι πολύ τεντωμένα τα νεύρα των πολιτών, και δεν είναι διατεθειμένοι να συγχωρήσουν την παραμικρή αστοχία· πόσο μάλλον, αν νιώσουν ότι τους προσβάλλει. Όταν ο πολίτης εστιάζεται σε συμπεριφορές και όχι σε πολιτικές, τότε δεν θέλει πολύ για να καταστραφούν, αργά ίσως αλλά σταθερά, εικόνες που χρειάστηκαν μήνες μέχρι να φτιαχτούν. Τότε, ακόμη και μια αντιπολίτευση δίχως ουσιαστικό πολιτικό λόγο μπορεί να αρχίσει να νιώθει καλύτερα.

• • •



ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΙΑΝΜΑΡ

Μικρές και σποραδικές κινητοποιήσεις εναντίον της στρατιωτικής δικτατορίας στη Μιανμάρ ξεκίνησαν ευθύς με την επιβολή της. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το κίνημα της πολιτικής ανυπακοής οργάνωσε μαζικές διαδηλώσεις, το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, σε ολόκληρη τη χώρα.



Παρά το 24-ωρο μπλοκάρισμα της πρόσβασης στο Ίντερνετ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους μεγάλων και μικρών πόλεων με αίτημα την απελευθέρωση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι και άλλων πολιτικών ηγετών, και την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, στην πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, Γιανγκόν, συμμετείχαν περί τις 100.000 άτομα, τα οποία καταδίκασαν το πραξικόπημα που έθεσε τέλος σε μια 10-ετή δημοκρατική πορεία.

Video taken from bridge near Sule Pagoda - the epicentre of protests in downtown Yangon today calling for an end to military rule and release of Aung San Suu Kyi - shows tens of thousands marching east along Mahabandoola Road and around the pagoda. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/nay0tFM0Y7