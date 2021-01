ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας την «επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθεί από την Ε.Ε. μια κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να δομηθεί ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό σε όλα τα κράτη-μέλη».



Καταρχάς, η πρωτοβουλία είναι θετική, η ιδέα κατά βάση επίσης, αλλά υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν.

Για παράδειγμα, ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος ισχυρίστηκε ότι «Αυτό βέβαια σημαίνει πως εάν τεθεί σε ισχύ [το πιστοποιητικό εμβολιασμού], εάν κάποιοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, απλά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν διεθνώς». Από την άλλη, ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, διευκρίνησε ότι σε καμία περίπτωση το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν θα είναι προϋπόθεση για να ταξιδέψει κάποιος στην Ελλάδα, αλλά «αυτός που θα έχει εμβολιαστεί, θα περνά ελεύθερα» — άποψη που ακούγεται πιο σαφώς πιο ευέλικτη.



Το κύριο, πάντως, πρόβλημα συνίσταται στη διαχείριση των δεδομένων υγείας, ούτως ώστε τα άτομα να ελέγχουν κατά πόσον διασφαλίζεται η ιδιωτικότητά τους. Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή, το CommonPass, για το e-πιστοποιητικό (τεστ και εμβολιασμό) ανέπτυξε η ελβετική μη κερδοσκοπική οργάνωση, Commons Project. Το CommonPass τρέχει σε όλα τα κινητά, και σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της τα καταχωρισμένα δεδομένα είναι απολύτως ασφαλή.

• • •

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1.900 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Ο Τζο Μπάιντεν εξήγγειλε χθες ένα μεγάλο πακέτο στήριξης, ύψους 1.900 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στήριξης της οικονομίας και των φτωχών νοικοκυριών: ένα ατομικό τσεκ 1.400 δολαρίων, αύξης του κατώτατου μισθού από 7,35 σε 15 δολάρια, επίδομα ανεργίας 400 δολάρια / εβδομάδα, 170 δισ. για το άνοιγμα των σχολείων, 400 δισ. επιπλέον για την πάλη εναντίον της πανδημίας (τεστ και εμβολιασμός).



Το πακέτο επιχειρεί να απαντήσει σε τρεις επείγοντα μέτωπα: υγεία (έξαρση της πανδημίας, καθυστερήσεις στον εμβολιασμό), οικονομία (διόγκωση της ανεργίας) και πολιτική (ικανοποίηση των φτωχών λευκών που αισθάνονται εξοστρακισμένοι).



Το πρόγραμμα δεν θα συναντήσει δυσκολίες να ψηφιστεί, δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί ελέγχουν πλέον και τη Γερουσία, μετά τη διπλή νίκη στην Τζόρτζια, ούτε αναμένεται ιδιαίτερη πίεση από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, η οποία δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση, και τα εκλογικά της αποτελέσματα ήταν φτωχά.



Παρά την αυτονόητη επιφύλαξη για το πώς πληρωθεί το πακέτο, οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών ήταν θετικές έως διθυραμβικές, διότι είναι γενική η αίσθηση ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η πανδημία και οι καταστροφικές της επιπτώσεις.

• • •

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ;

Είπαμε: η ήττα είναι κακό πράγμα, και οι συνεχείς ήττες κάκιστο. Η γκρίνια διογκώνεται, στενοί συνεργάτες απομακρύνονται, ο θυμός περισσεύει, και πρακτικά άπαντες μεταβάλλονται σε υποψήφιους αποδιοπομπαίους τράγους. Σε έναν ναρκισσιστή σαν τον Ντ. Τραμπ, όλα αυτά πολλαπλασιάζονται επί 100.



Τώρα, ο Ντ. Τραμπ είναι έξαλλος με τον δικηγόρο του Ρούντι Τζουλιάνι, διότι τον θεωρεί υπεύθυνο του διασυρμού του με τη δεύτερη παραπομπή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται να πληρώσει τα δικηγορικά έξοδα, κάπου 20.000 δολάρια ημερησίως, και έδωσε εντολή να μην απαντούν στα τηλέφωνήματα του Τζουλιάνι.

Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ο Τζουλιάνι ελέγχεται για τις εμπρηστικές του δηλώσεις πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο· πρώην συνεργάτες του καταφέρονται ανοικτά εναντίον του· αυτή την εβδομάδα αντιμετωπίζει πιθανή αφαίρεση της άδειας δικηγορίας του· και, το κυριότερο, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο ο Τραμπ να του χορηγήσει αμνηστία για τις παρεμβάσεις του στην Ουκρανία προκειμένου να κατηγορηθεί ο γιός του Τζο Μπάιντεν.



Δύσκολα θα βρεθεί άνθρωπος να υποστηρίξει τον Τζουλιάνι. Η ιδέα της νοθείας στις εκλογές μπορεί να ήταν του Τραμπ, αλλά ο Τζουλιάνι όχι μόνον δεν κράτησε στοιχειωδώς τα προσχήματα, αλλά λειτούργησε σαν πυρομανής τους τελευταίους μήνες, με αποκορύφωμα το κάλεσμά του στο πλήθος να ορμήσει στο Καπιτώλιο.



Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά για ένα πράγμα είμαι βέβαιος. Σύντομα, θα δούμε ταινίες με θέμα αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα στον Λευκό Οίκο.

• • •

ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ»

Η καμηλοπάρδαλη είναι το ψηλότερο ζώο στον κόσμο, και κατά κανόνα τρέφεται με φύλλα και βλαστούς ψηλών δέντρων. Όχι πάντα. Ενίοτε και με βλάστηση στο έδαφος, κι αυτό το καταφέρνει χάρη σε έναν απλό «αλγόριθμο» με τον οποίο την προίκισε η φύση.

